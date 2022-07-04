MerliOnCloud – провайдер облачных сервисов и услуг. Входит в группу компаний Merlion. MerliOnCloud имеет штат технических специалистов разных направлений. Компания предоставляет услуги аренды виртуальных и выделенных серверов, а также физического оборудования с установкой как на территории заказчика, так и на территории дата-центров с уровнем надежности TIER III, которые располагаются в Москве.