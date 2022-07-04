Разделы

MerliOnCloud – провайдер облачных сервисов и услуг. Входит в группу компаний Merlion. MerliOnCloud имеет штат технических специалистов разных направлений. Компания предоставляет услуги аренды виртуальных и выделенных серверов, а также физического оборудования с установкой как на территории заказчика, так и на территории дата-центров с уровнем надежности TIER III, которые располагаются в Москве.

УПОМИНАНИЯ


04.07.2022 Merlioncloud расширил портфель решений для безопасности по модели HaaS 2
30.06.2022 MerlionCloud вошел в Ассоциацию участников отрасли ЦОД 1
27.05.2022 TEGRUS представил услугу «Партнерский сервис» 1
17.05.2022 Облачные серверы для бизнеса от MerliOnCloud 1
13.04.2022 Merlion – официальный дистрибьютор Utinet 1
31.03.2022 Модельный ряд офисной периферии от Acer пополнился сразу одиннадцатью новыми решениями 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
17.03.2022 Merlion запустил новый сайт об импортозамещении в ИТ 1
24.01.2022 «Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора 1
05.03.2021 Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 2
12.11.2020 MERLION Digital Day 2020 – мероприятие, которое поможет ответить на вопрос «что делать дальше?» 1
31.08.2020 Merlioncloud начинает работать с ритейлерами 2
24.08.2020 Merlion запустил SaaS-решение для госсектора на технологиях «Мойофис» 1
24.08.2020 «Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку 1
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 1
15.04.2020 MerliOnCloud тестирует сервис виртуальной инфраструктуры облачных серверов VPS 1
15.04.2020 Александр Кравцов, Merlion -

Цифровая трансформация в ритейле продолжается — ключевые изменения и новые вызовы

 1
14.01.2020 Tegrus стал официальным партнером Merlioncloud 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами 1
18.10.2019 MerliOnCloud запустил подписку на платформу Zextras Cloud 1
23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 1
12.09.2019 MerliOnCloud – дистрибьютор онлайн-системы службы поддержки «Юздеск» 1
06.08.2019 Merlioncloud стал дистрибьютором облачной бухгалтерии «Мое дело» 1
21.05.2019 Merlion стал авторизованным дистрибьютором платформы Communigate Pro 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
15.05.2019 MerliONCloud стал дистрибьютором отечественного облачного сервиса «Харизма» для проведения интерактивных бизнес-презентаций 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
18.04.2019 Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM 1
06.02.2019 «Яндекс» потратит 100 миллионов, чтобы заманить клиентов в свои облака 1
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1
06.12.2018 MerlionCloud и Business Ecosystems запустили облачный сервис для оказания техподдержки 1
20.11.2018 MerliONCloud будет предоставлять пакет «МойОфис» как услугу 2
30.10.2018 На платформе MerliONCloud запущена подписка на услугу «Антивирус Dr.Web» 1
09.10.2018 Eset и Merlion запустили облачную дистрибуцию антивирусных продуктов 1
17.09.2018 Merlion выходит на рынок облачной дистрибуции 1
06.09.2018 Merlion открыла супермаркет облачного ПО 3
24.11.2015 Merlion создала портал для доступа к облачным продуктам и сервисам Microsoft 2

