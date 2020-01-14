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Tegrus стал официальным партнером Merlioncloud

Ритейл Дистрибуция Облака

Системный интегратор Tegrus заключил соглашение с дистрибьютором облачных сервисов Merlioncloud. Расширение портфеля облачных услуг позволит компании реализовывать больше проектов в СМБ-секторе, для которого важна скорость развертывания ИТ-решений. Малому и среднему бизнесу Tegrus предлагает цифровые рабочие места на базе облачной платформы для совместной работы и коммуникаций Zextras, а enterprise-сектору – услуги ЦОД и виртуальную инфраструктуру. Для государственных структур доступны облачный офисный пакет «Мой офис» и платформа объединенных коммуникаций Communigate Pro – эти решения внесены в реестр отечественного ПО. Компания планирует активно развивать данное направление, количество доступных услуг будет постоянно увеличиваться.

Людмила Игнатова, генеральный менеджер Tegrus, сказала: «Нам требовалась единая платформа, с помощью которой мы могли бы предоставлять клиентам, и облачные сервисы, и собственные услуги, и DaaS/IaaS-решения. Начав с СМБ-сектора, который показал отличный старт с точки зрения продаж в 2019 г., в этом году мы планируем активно дополнять наш портфель решениями, в том числе и для корпоративных заказчиков».

Антон Салов, руководитель проекта Merlioncloud, сказал: «Мы рады расширить наше партнерство и рассчитываем на активное продвижение облачных услуг клиентам Tegrus. Заказчикам теперь будет еще удобнее и в определенном смысле выгоднее работать с системным интегратором в процессе разработки и реализации проектов самого разного масштаба и направленности».

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