Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус

От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы o, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12,9 млрд) и Tegrus (₽12,4 млрд). При этом необходимо оговориться, что список компаний в рейтинге неполный, так как часть интеграторов и вендоров скрывают свои данные по выручке в рамках антисанкционной пол

Tegrus и «Dатару» стали партнерами », отечественный производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, заключили партнерское соглашение. Партнерский статус позволит Tegrus реализовывать инфраструктурные проекты на базе импортонезависимой линейки продуктов «Dатару» для высоконагруженных систем и приложений. Заказчикам Tegrus открывается доступ к СХД,

Портфель TEGRUS пополнился решениями от «Бифорком тек» Системный интегратор и поставщик ИТ-услуг TEGRUS объявляет о начале сотрудничества с российской технологической компанией «Бифорком тек

TEGRUS и «Аквариус» заключили партнерское соглашение ик, производитель и поставщик техники и ИТ-решений для коммерческих предприятий и заказчиков из различных сфер промышленности, подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители TEGRUS. Благодаря партнерскому договору TEGRUS сможет оперативно поставлять своим заказчикам российское оборудование торговой марки Aquarius под их конкретные функциональные задачи и реа

TEGRUS и Factory5 стали партнерами Российский системный интегратор, поставщик ИТ-услуг TEGRUS и российский разработчик программного обеспечения для промышленности Factory5 подписал

Компания Tegrus и корпорация «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве и финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий и интегрированных структур, объявили о старте сотрудничества и подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Tegrus. Целью сотрудничества является реализация совместных проектов по применению современных высокоэффективных инструментов для управления надежностью и безопасностью объектов критической инф

При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. ом, с какими сложностями столкнулись пользователи ИТ-решений и как эти трудности можно преодолеть, рассказали участники конференции «ИТ-инфраструктура новой реальности 2022», организованной компанией Tegrus. В условиях, когда новые каналы поставок в рамках параллельного импорта еще не полностью определены, горизонт планирования у игроков ИТ-рынка сузился до 3-6 месяцев, заявил технический д

TEGRUS представил услугу «Партнерский сервис» ФРАСТРУКТУРА новой реальности 2022». 26-27 мая российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг TEGRUS организовал свою первую конференцию, посвященную развитию информационных технологий –

TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению Российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг TEGRUS и крупнейший российский разработчик системы управления бизнес-процессами и эффективнос

«МойОфис» и Tegrus подтвердили одновременную работу 600 тыс. пользователей в корпоративной почте Mailion жность одновременной работы более 600 тыс. пользователей. Нагрузочное тестирование провела компания Tegrus, российский системный интегратор полного цикла. В ходе тестирования инженеры Tegrus

Tegrus модернизировал инфраструктуру хранения данных ЦМИ МГУ зоне ЦМИ решил модернизировать свои системы обработки и хранения данных, поскольку мощностей текущего оборудования, используемого в общей системе обработки полученных данных, уже не хватало. Компания Tegrus выступила единым подрядчиком по реализации данного проекта. Перед системным интегратором встала задача разработать новое многоуровневое масштабируемое решение для хранения данных, которо

Владимир Бочкарев назначен техническим директором Tegrus Компания Tegrus, российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг, объявляет о назначении Владимира Бочкарева на должность технического директора. Его предшественник Александр Михайлов покидает комп

Tegrus и Huawei подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве Российский системный интегратор Tegrus подписал соглашение о сотрудничестве с поставщиком инфокоммуникационных и инфраструктурных решений Huawei. Компании договорились о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие

Tegrus развернул ИТ-инфраструктуру и создал ЦОД для завода Haval йский завод Haval был открыт в июне 2019 г., до конца года выпустил 5972 автомобиля. В настоящее время предприятие работает в две смены. Площадь завода – более 170 тыс. квадратных метров. Специалисты Tegrus создали для завода концепцию современного ИТ-комплекса, провели расчет оптимальной конфигурации всех систем, спроектировали общую архитектуру ИТ-платформы, выполнили инсталляцию, настрой

Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие буксовала из-за жалобы, поданной в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) компанией-интегратором «Тегрус». На сайте госзакупок у процедуры появилась пометка «определение поставщика (подрядчик

Tegrus стал официальным партнером Merlioncloud Системный интегратор Tegrus заключил соглашение с дистрибьютором облачных сервисов Merlioncloud. Расширение портфеля облачных услуг позволит компании реализовывать больше проектов в СМБ-секторе, для которого важна

Неприметный подрядчик безальтернативно с привлечением ФАС получил ИТ-контракты МВД на 2 миллиарда Миллиардные контракты МВД Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Тегрус» за короткий срок сумел получить сразу два крупных подряда по линии МВД. В частности,

«Эвритег» и Tegrus защитят производство и атомные объекты от утечек та «Эвритег» и интегратора позволит обезопасить от утечек важных документов и другой значимой информации как государственные организации, так и коммерческие структуры из различных секторов экономики. Tegrus имеет многолетний опыт реализации ИТ-проектов в некоммерческих и бизнес-структурах, в том числе в госучреждениях, включая силовые ведомства, а также на предприятиях различного масштаба и

Tegrus занял 32 позицию в рейтинге CNews 100 Компания Tegrus, российский мультивендорный системный интегратор полного цикла, занял 32 строчку в списке CNews 100, где представлены крупнейшие российские ИТ-компании. Аналитики CNews отметили рост дох

Специалисты Tegrus получили сертификаты от Esser стемный интегратор полного цикла, расширил спектр компетенций в области проектирования, внедрения и обслуживания противопожарных систем, получив сертификат от компании Esser. Об этом CNews сообщили в Tegrus. Германская фирма Esser, входящая сегодня в корпорацию Honeywell, была основана более 40 лет назад и является одним из производителей пожарных и охранных систем. В перечень выпускаемого

Руководителем Tegrus назначен Андрей Осокин Руководителем компании Tegrus — российского мультивендорного системного интегратора полного цикла — назначен Андрей Осокин. Об этом CNews сообщили в Tegrus. Андрей Осокин закончил экономический факультет Моско

Tegrus оснастил конференц-зал Волго-Вятского отдела Сбербанка мультимедийным оборудованием Компания Tegrus реализовала проект по оснащению мультимедийным оборудованием конференц-зала Волго-Вятского отдела Сбербанка (г. Нижний Новгород). Об этом CNews сообщили в Tegrus. Волго-Вятский ба

Tegrus провела аудит ИТ-инфраструктуры ЦНТИБ РЖД Компания Tegrus провела ИТ-аудит в Центре научно-технической информации и библиотек (ЦНТИБ) — филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в ходе которого была собрана информаци

Tegrus проложил СКС в московском представительстве КНАУФ Компания Tegrus выполнила проект по модернизации структурированной кабельной системы (СКС) в московском представительстве группы КНАУФ, которое отвечает за снабжение не только российских клиентов, но и

Tegrus оснастил мультимедийным оборудованием клиентский центр для IBM в России Компания Tegrus выполнила два проекта по заказу российского представительства корпорации IBM. Об этом CNews сообщили в Tegrus. В рамках одного из проектов интегратор разработал и реализовал конце

Tegrus модернизировала конференц-залы гостиницы «Жемчужина» в Сочи Компания Tegrus реализовала проект по модернизации конференц-залов гостиницы города Сочи «Жемчужина». Как сообщили CNews в Tegrus, здесь регулярно проводятся общероссийские и международные меропр

Tegrus разработал и смонтировал СКС по заказу «Мосгортранса» Российский мультивендорный системный интегратор полного цикла Tegrus выполнил проект по разработке и монтажу структурированной кабельной системы (СКС) в трех подразделениях ГУП «Мосгортранс». В ходе проекта были оборудованы три объекта: административное з

Tegrus построила СКС в представительстве китайского автопроизводителя Haval Компания Tegrus — российский мультивендорный системный интегратор полного цикла — реализовала проект по созданию системы СКС в офисах представительства китайского автопроизводителя Haval. Об этом CNews

Tegrus запланировал прирост бизнеса на 20% Компания Tegrus, российский системный интегратор полного цикла, объявил об успешном завершении процесса реорганизации, стартовавшем в конце прошлого года и призванном сократить издержки, снизить стоимос

Tegrus проводит реорганизацию бизнеса Компания Tegrus, российский системный интегратор полного цикла, поставщик решений для SMB-рынка, до 20

Tegrus предложит своим клиентам AutoCAD Российский системный интегратор Tegrus заключил партнерское соглашение с компанией Autodesk — мировым разработчиком программного обеспечения (САПР) для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, средств инфор

Tegrus установила видеостену в головном офисе Bosch в России Компания Tegrus — мультивендорный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects —

Tegrus будет применять в своих проектах решения TmaxSoft Компания Tegrus — российский системный интегратор, входящий в ГК Merlion — заключила соглашение о сотрудничестве с компанией TmaxSoft — глобальным производителем высокоуровневых корпоративных СУБД и раз

Tegrus будет применять решения «Кода Безопасности» в своих проектах в области ИБ Компания Tegrus — мультивендорный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects —

Tegrus построила инженерную инфраструктуру для новых и действующих офисов «Банка Москвы» Компания Tegrus — мультивендорный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects (М

Tegrus пополнил портфель программных продуктов решениями Abbyy Компания Tegrus — мультивендорный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects —

Tegrus виртуализировал ИТ-инфраструктуру «ФК Пульс» Компания Tegrus (прежнее название — Merlion Projects) — мультивендорный системный интегратор — заверши