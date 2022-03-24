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«МойОфис» и Tegrus подтвердили одновременную работу 600 тыс. пользователей в корпоративной почте Mailion

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций объявляет об успешном проведении тестирования корпоративной почты Mailion, которое подтвердило возможность одновременной работы более 600 тыс. пользователей. Нагрузочное тестирование провела компания Tegrus, российский системный интегратор полного цикла.

В ходе тестирования инженеры Tegrus проверяли корректность исполнения сценариев нагрузки, которые эмулируют рабочий день организации и описывают типовое поведение сотрудников крупного предприятия при работе с электронной почтой. Целью испытания стала проверка гипотезы о выдерживании системой 6081 RPS (операций в секунду), что эквивалентно действиям 600 тыс. пользователей, которые в течение дня отправляют и получают 1,14 млн писем. Модель нагрузки предполагает, что 40% пользователей ежедневно назначают встречи, в которых участвует по три человека. При этом в календаре пользователей в среднем присутствует по четыре встречи в день.

Моделью бизнес-операций тестирования было предусмотрено, что пользователи могут входить в систему, запускать программу-клиент электронной почты, переходить на вторую и третью страницу списка писем, отправлять новые письма, открывать входящие письма, переходить в календарь, создавать новые события и реагировать на них.

Тестирование выполнялось с помощью программы K6 компании Grafana Labs. Скрипты тестирования запускались на группировке из 46 серверов, которые суммарно были оснащены 636 процессорными ядрами, 2,8 ТБ оперативной памяти и накопителями емкостью более 135,4 ТБ. Тестирование проводилось в два раунда, каждый из них длился по восемь часов. В течение первых пяти минут нагрузка равномерно увеличивалась, достигая максимального значения, и за такой же промежуток равномерно снижалась в конце испытания.

«Тестирование показало, что Mailion корректно справляется с предложенной моделью нагрузки. В ходе испытаний была достигнута и подтверждена стабильная и устойчивая работа корпоративной почты при подаче среднедневной нагрузки, эквивалентной действиям 600 тыс. пользователей в течение восемь часов. Система обеспечивала достаточный уровень производительности и оставалась общедоступной даже при увеличении нагрузки до 6350 RPS. Поскольку ошибок в ходе тестирования не было выявлено, то можно сделать вывод о готовности Mailion к работе и с большим количеством пользователей», — отметил Максим Маковский, коммерческий директор компании Tegrus.

«Нагрузочное тестирование проводится в несколько раундов. Это позволяет выявить возможные ошибки, которые могут быть связаны с конфигурацией оборудования, тестового стенда и программного обеспечения. После первого раунда тестирования инженеры внимательно анализируют полученные результаты и, если это требуется, принимают решение о внесении необходимых корректировок. После чего запускается второй раунд тестирования, который и показывает чистый результат. Отсутствие ошибок в тестах, которые проводились при нагрузке 6350 PRS говорит о готовности Mailion к реальному применению в организациях с численностью более 600 тыс. сотрудников», — сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «МойОфис».

«В условиях усиления санкционного давления, с которым Россия столкнулась в последнее время, невероятно важно сохранить непрерывность бизнес-процессов организаций. Очевидно, что избежать отключения критически важной инфраструктуры можно только за счёт использования отечественных программных продуктов. РФРИТ внимательно следит за российским ИТ-рынком, и предпочитает своевременно оказывать поддержку локальным разработчикам, чьи решения наиболее востребованы в текущих условиях. Так, грант фонда позволил компании “МойОфис” значительно ускорить процесс перехода от аналитических работ к непосредственному созданию Mailion и вывода его на рынок», — сказал Александр Павлов, генеральный директор РФРИТ.

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Почта Mailion создана командой «МойОфис» «с нуля» для корпораций и государственных учреждений с более чем 30 тыс. сотрудников. В основе продукта лежит подход Cloud Native, а микросервисная архитектура гарантирует высокую отказоустойчивость, быстрое самовосстановление и масштабируемость в период роста нагрузок. Mailion развивается при поддержке РФРИТ — в 2021 г. фонд выделил крупнейший в истории российского ИТ-рынка грант на доработку и вывод продукта на рынок.

Mailion – тиражируемое решение, оно разворачивается на собственных серверах заказчика или на базе инфраструктуры доверенного партнера. Это дает клиенту возможность полностью самостоятельно управлять данными и защитить свою информацию от доступа третьих лиц.

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Tegrus — российский системный интегратор полного цикла, осуществляющий проектирование, внедрение и техническую поддержку корпоративных ИТ-решений для государственных и бизнес-структур. Компания Tegrus cуществует уже более двенадцати лет (до 2013 г. под брендом Merlion Projects) и имеет огромный опыт в области создания и модернизации вычислительной инфраструктуры, инженерных систем зданий и ЦОД, систем информационной безопасности, АСУТП, мультимедийных решений, ВКС, систем связи и передачи данных.

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«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Все решения МойОфис входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

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