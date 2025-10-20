Разделы

Новые облачные технологии МойОфис Почта Mailion МойОфис Почта Мейлион

«МойОфис Почта» – почтовый сервер и приложения для работы с письмами, календарем, задачами и контактами на любом устройстве. Почтовая система разворачивается на собственной инфраструктуре или серверах доверенного партнера.

Mailion – почтовая система с расширенными возможностями корпоративной электронной почты, включающая инструменты совместной работы, делегирование доступа к почтовым ящикам, папкам и календарям, сквозной морфологический поиск и медиапанель со сводными материалами переписки.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.10.2025 Сергей Степанюк -

Сергей Степанюк, «МойОфис»: Безопасность  — приоритет нашего почтового решения

CNews: Сергей, пилотное внедрение сервиса Mailion у первых корпоративных заказчиков стартовало в 2023 году. При этом его разработка нач
30.09.2025 Мобильный Mailion 2.4 поможет лучше ориентироваться в потоке писем

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила о большом обновлении мобильного почтового клиента Mailion, улучшающем пользовательский опыт. В релизе 2.4 были добавлены сразу несколько новых функций для быстрой и структурированной работы с письмами, событиями, задачами и контактами. Среди н
26.06.2025 Свежие обновления в мобильном Mailion

«МойОфис», российская продуктовая компания, обновила мобильный почтовый клиент Mailion. Обновление 2.3 усилило функциональность приложения и повысило удобство его использования. Были как улучшены пользовательские функции, так и переработаны механизмы взаимодействия клиент
14.05.2025 ФСТЭК России сертифицировал Mailion 2.1

«МойОфис», российская продуктовая компания, сообщает об успешном прохождении Mailion 2.1 инспекционного контроля в ФСТЭК России. Сертификация подтверждает, что продукт со
20.12.2024 «Mailion. Сертифицированный 1.9» прошел инспекционный контроль в ФСТЭК России

ия для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет об успешном прохождении продуктом «Mailion. Сертифицированный» релиза 1.9 инспекционного контроля в ФСТЭК России. В релиз «Ma
10.12.2024 «МойОфис» и ГК «Солар» объявили о совместимости своих продуктов – Solar Dozor и Mailion

и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, объявили о совместимости своих решений – программного комплекса для противодействия утечкам данных Solar Dozor и корпоративной почтовой системы Mailion. По результатам функционального тестирования программный комплекс Solar Dozor и почтовая система Mailion подтвердили полную совместимость и корректную работу в единой информацион
12.11.2024 «Мой Офис» выпустил на iPhone и Android свою почту на миллион пользователей

Приложение Mailion Mobile Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ
25.09.2024 Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

В состав Mailion входят клиентские и серверные приложения, обеспечивающие работу с электронной почтой,
31.07.2024 «Mailion. Сертифицированный 1.8.2» прошел инспекционный контроль ФСТЭК России

ния для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила об успешном прохождении продуктом «Mailion. Сертифицированный» релиза 1.8.2 инспекционного контроля во ФСТЭК России. В релиз «

23.07.2024 «МойОфис» обеспечил бесперебойную работу Mailion 1.9 с функцией катастрофоустойчивости

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о выпуске релиза корпоративной почты нового поколения Mailion 1.9. Основной акцент в этой версии сделан на бесперебойной работе и защите данных при непредвиденных обстоятельствах, упрощении процесса миграции из Exchange и других функциях для эффек
14.05.2024 Подтверждена совместимость корпоративной почтовой системы Mailion и системы управления доменом ALD Pro

», участник российского рынка программного обеспечения, и «МойОфис», российский производитель офисного ПО для совместной работы с документами, объявляют о совместимости корпоративной почтовой системы Mailion с системой централизованного управления доменом ALD Pro 2.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В ходе тестовых испытаний почтовая система Mailion и ALD Pro 2.0
15.11.2023 В Mailion 1.6 реализованы новые технологии для комфортного перехода с иностранных почтовых решений

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о выпуске релиза корпоративной почты нового поколения Mailion 1.6. В этой версии основной акцент сделан на системных возможностях, которые упрощают процессы перехода организаций с иностранных решений и обеспечивают более тесную интеграцию Maili
14.11.2023 В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций

Обновление Mailion до версии 1.6 Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «Мой офис»), выпустила новую версию корпоративной почтовой системы Mailion. Ра
20.09.2023 Органы власти Астраханской области перешли на российское ПО «Мойофис»

оты с документами и коммуникаций. Регион суммарно приобрел более 3,2 тыс лицензий почтовой системы «Мойофис почта 2» и «Мойофис частное облако 2». Продукты используются для создания единой комм
31.08.2023 Подтверждена совместимость «1С:Документооборот» и почтовых систем «Мой офис»

отестировали и подтвердили совместимость «1С:Документооборот Корп» редакции 3.0 и почтовых решений «Мой офис Почта 2» и Mailion, Тестирование совместимости проводилось на стороне «1С» и включал
07.08.2023 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративной почтовой системой Mailion. Интеграция DLP-системы нового поколения для защиты от утечек данных и анализа информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor и корпоративной почтовой системы Mailion компании

24.07.2023 «Мой офис Почта 2» совместима с DLP-системой «Кибер протего»

осстановления виртуальных, физических и облачных сред, объявляют о совместимости почтового решения «Мой офис Почта 2» и DLP-системы «Кибер протего». Производители провели совместное тестировани
20.06.2023 Крупное обновление «Мойофис»: 1300 изменений, улучшений и новых функций

ния продуктов своей экосистемы. Изменения коснулись всех компонентов платформы офисных решений, в том числе, были улучшены настольные, мобильные и веб-редакторы, серверные продукты и почтовая система Mailion. Об этом CNews сообщили представители «Мойофис». Придайте электронным документам юридическую значимость В рамках релиза «Мойофис» 2.5 в «Мойофис стандартный 2» появилась возможность исп
20.06.2023 В «Мой офис» встроили электронную подпись. Теперь документооборот стал юридически значимым

который включил около 1,3 тыс. изменений, улучшений и новых функций. Изменения коснулись всех компонентов платформы офисных решений: мобильных и веб-редакторов, серверных продуктов и почтовой система Mailion. В рамках этого релиза под кодом 2.5 в пакете «Мой офис стандартный 2» появилась возможность использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), которая наделяет документы юридической знач
25.04.2023 Платформа Webinar завершила интеграцию с «Моим офисом»

й работы с документами и коммуникаций, объявили об интеграции платформы Webinar и почтовой системы «Мой офис Почта 2». Интеграция Webinar и решения «Мой офис Почта 2» повышает скорость и
25.04.2023 В «Мой офис» добавили инструменты упрощенной миграции с Microsoft Exchange

ть, успеет ли он к началу мероприятия и стоит ли принимать приглашение. Новые возможности продукта «Мой офис Почта 2» В релизе 2.4 разработчиками НОТ реализована интеграция продукта «Мой офи
14.03.2023 «Мой офис» выпустил защищенную корпоративную почтовую систему «Mailion. Сертифицированный»

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила о выпуске почтовой системы «Mailion. Сертифицированный». Продукт предназначен для работы с конфиденциальной информацией в крупных коммерческих и государственных организациях, которые предъявляют повышенные требования к ин
31.01.2023 «Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода

отре PDF-файлов в Android-приложении «Мой офис Документы» В обновленном мобильном почтовом клиенте «Мой офис почта» для iOS и Android теперь поддерживаются жесты смахивания в списке писем: впра
08.06.2022 «Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков

Релиз Mailion Как стало известно CNews, разработчик российского ПО для офисных сотрудников и совместной работы «Мой офис» подготовил к первому публичному релизу свой новейший продукт – корпоративную

14.04.2022 В «Мой офис Почта 2» интегрировано ВКС-решение Trueconf

ля совместной работы с документами и коммуникаций, и Trueconf, отечественный производитель корпоративных ВКС-решений, объявили о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества почтовая система «Мой офис Почта 2» была интегрирована с флагманской платформой Trueconf Server. Совместимость даст возможность корпоративным пользователям автоматически резервировать неограниченное число видеок
13.04.2022 В «МойОфис Почта» реализована интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor

аммного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и InfoWatch, российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности организаций, объявляют о совместимости «МойОфис Почта» и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». В ходе проведенного функционального тестирования компании-разработчики подтвердили успешн
24.03.2022 «МойОфис» и Tegrus подтвердили одновременную работу 600 тыс. пользователей в корпоративной почте Mailion

боты с документами и коммуникаций объявляет об успешном проведении тестирования корпоративной почты Mailion, которое подтвердило возможность одновременной работы более 600 тыс. пользователей. Н
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте

ения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявляют о совместимости продуктов «Мой офис почта» и электронных ключей JaCarta. Теперь пользователи могут применять защищенные носители JaCarta при работе с электронной подписью и шифрованием почтовых сообщений в «Мой офис п
31.01.2022 Mailion от «Мой офис» включен в реестр отечественного ПО

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о включении своего нового почтового решения Mailion в Единый реестр российских программ Минцифры России. Продукт включен в реестр под записью №12707 от 28.01.2022 на основании протокола заседания экспертного совета по программному обеспе
30.11.2021 «Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения

стной работы с документами и коммуникаций, объявляет о запуске корпоративной почты нового поколения Mailion. В состав продукта входят почтовая система, модули календарного планирования и управл
20.10.2017 «Корус Консалтинг» внедрила «МойОфис Почта» в «Подзембургазе»

ГК «Корус Консалтинг» завершила пилотное внедрение продукта «МойОфис Почта» в дочерней структуре «Газпром бурение» — «Подзембургаз».«Газпром бурение» — одно из крупнейших буровых предприятий России, осуществляющее управление интегрированными проектами по
29.09.2016 Вышло масштабное обновление семейства офисных приложений «МойОфис»

Как сообщили CNews в компании, в масштабном обновлении всех продуктов «МойОфис» добавлена в том числе возможность развертывания облачной версии «МойОфис» в инфраструктуре сервис-провайдеров, продукт «МойОфис Почта» получил поддержку multi-tenant (возможность развертывания в холдинговых структурах очень большого размера). «Данное обновление — одно из крупнейших за время существования “МойОфи
28.09.2016 Минкомсвязи заключило контракт на поставку «МойОфис Почта» для госструктур

о заключении первого крупного контракта на поставку продукта из реестра отечественного программного обеспечения (ПО) для государственной структуры. Как рассказали CNews в ведомстве, им стало решение «МойОфис Почта», которое «Ростелеком» поставит для Правительства Москвы. Решение будет применяться во всех учреждениях правительства столицы. Оно призвано заменить импортные аналоги в ближайшем

09.03.2016 Вышли новые версии решений «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта»

Компания «Новые облачные технологии», разработчик облачной платформы и офисных приложений, объявила о доступности обновленных версий продуктов «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта». Продукты ориентированы на корпоративный и государственный сегменты, для которых безопасность данных в сочетании с использованием удобных офисных приложений являются критически в

