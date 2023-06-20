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Крупное обновление «Мойофис»: 1300 изменений, улучшений и новых функций

Компания «Мойофис» объявляет о выпуске масштабного обновления продуктов своей экосистемы. Изменения коснулись всех компонентов платформы офисных решений, в том числе, были улучшены настольные, мобильные и веб-редакторы, серверные продукты и почтовая система Mailion. Об этом CNews сообщили представители «Мойофис».

Придайте электронным документам юридическую значимость

В рамках релиза «Мойофис» 2.5 в «Мойофис стандартный 2» появилась возможность использовать электронную подпись. Пользователи могут подписывать или просматривать электронные документы, подписанные встроенной невидимой или отсоединенной подписью. Также доступна возможность проверки сертификата пользователя.

В продукте реализована поддержка невидимой встроенной подписи (XADES, для форматов OOXML и ODF) и отсоединенной подписи (CADES). Невидимую электронную подпись удобно применять в тех случаях, когда не требуется создавать строки подписи, но необходимо подтвердить авторство, подлинность и неизменность документа. Такая подпись не отображается в содержимом документа, однако при его открытии программа-редактор уведомит пользователя о наличии электронной подписи и отобразит на боковой панели ее статус (валидная или невалидная) и укажет автора, подписавшего документ.

При необходимости электронная подпись документа может быть откреплена и сохранена в отдельном одноименном SIG-файле. Для этого необходимо при выборе команды «Подписать документ» отметить пункт «Сохранить подпись в отдельном файле». Для работы с электронной подписью документов требуется установка криптопровайдера «Криптопро CSP» на компьютерах пользователей и наличие сертификатов электронной подписи. Для квалифицированной ЭП требуется получить сертификаты в аккредитованном УЦ.

Будьте уверены в устанавливаемых надстройках

Теперь при установке надстройки в настольных приложениях «Мойофис» происходит ее валидация. В случаях, когда надстройка не подписана сертификатом разработчика либо его не удается проверить, а также не наступил или истек срок действия сертификата, пользователю будет отображено соответствующее предупреждение.

Новая функция позволяет определить принадлежность надстройки по сертификату, гарантирует ее целостность, а также идентифицирует разработчика. Тем не менее, выбор устанавливать надстройку или нет – остается за пользователем.

Получите больше возможностей в Mailion

В релизе Mailion 1.4 появились расширенные возможности для поиска информации, которые доступны как пользовательском интерфейсе, так и административной панели. Теперь искать можно как по атрибутам, так и по содержимому письма или вложения. Благодаря этому, пользователям стало легче находить нужные данные, даже в том случае, если они зафиксированы только во вложенном файле и вообще не упоминаются ни в теме сообщения, ни в теле письма. Функция работает с документами в форматах ODT, DOCX, DOC, TXT и PPT.

Расширенные возможности поиска с указанием нужных критериев облегчают администраторам инсталляции и ИБ-специалистам задачи массового поиска по заданным критериям, которые требуются для сбора нужной информации в почтовой системе при расследовании инцидентов информационной безопасности. Результаты поиска могут быть выгружены в файл формата json, который будет содержать данные по отправителю, теме и ID письма. Найденные нежелательные письма могут быть оперативно удалены у всех получателей с помощью всего одной команды.

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Также, в рамках обновления Mailion 1.4 была улучшена работа с корпоративными каталогами. Теперь стало возможным использовать учетные записи в Microsoft Active Directory, которые содержат различающиеся логины и адреса электронной почты. А также, была подтверждена совместимость со службой каталогов FreeIPA. Благодаря изменениям обеспечивается бесперебойная синхронизация с каталогами и расширяется количество вариантов для развертывания почтовой системы на инфраструктуре заказчика.

Изменения в Mailion 1.4 коснулись и возможностей по отправке вложений. Теперь, при наличии интеграции с «Мойофис частное облако 2», когда пользователю требуется отправить объемные файлы по почте и их размер превышает установленную администратором квоту, такие файлы будут загружены в частное облако организации, а к самому письму будет прикреплена ссылка на документ или папку.

Продуктивнее работайте в настольных редакторах

Теперь в «Мойофис стандартный 2» стало возможным работать с документами, фрагменты которых были защищены от изменений в других программах-редакторах. Функция позволяет корректно отображать и редактировать файлы, в которых установлены различные защиты. Так, в «Мойофис иаблица» релиза 2.5 поддерживается открытие документов, в которых выполнены функции защиты листа или структуры таблицы. Также пользователям доступно снятие любого типа защиты.

Помимо этого, в «Мойофис стандартный 2», стало возможно редактировать и просматривать концевые сноски в файлах, которые были созданы в других редакторах. Концевые сноски отличаются тем что отображаются в конце раздела или в конце документа. Концевая сноска относится к главе, разделу или всему документу. Обычная же сноска относится только к странице. Теперь, при открытии документа с концевыми сносками, пользователь увидит их согласно установленным настройкам. При необходимости, концевые сноски также можно будет удалять.

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«Мойофис продолжает развивать функции безопасности, которые позволяют повысить уровень защиты данных. В этом релизе мы сфокусировались на средствах электронной подписи, так как ее применение позволяет обеспечить документам юридическую значимость, а также определить их целостность и авторство. Возможность подписать тот или иной документ сразу из редактора существенно упрощает действия пользователя – так как теперь для этого достаточно сделать лишь пару кликов. А возможность валидировать надстройки с помощью проверки их подписи повысит уровень информационной безопасности и снизит число возможных инцидентов», — отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

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«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя настольные, мобильные и веб-приложения для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 8000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

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