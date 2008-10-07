Microsoft Office Open XML

Эксперты Госстандарта Норвегии подали в отставку из-за OOXML Тринадцать из двадцати трех членов экспертного комитета норвежской организации по стандартизации, занимавшегося анализом продвигаемого Microsoft формата OOXML, подали в отставку в знак протеста против того, как было принято решение о голосовании от Норвегии в процессе стандартизации OOXML. Напомним, тогда голос от Норвегии был подан «за»

IBM против Microsoft: новая политика ткрытости» стандартов не раз становилась предметом дискуссий в процессе стандартизации спецификации Office Open XML (OOXML). IBM попыталась внести ясность в вопрос какие стандарты можно отнести

Офисный стандарт Microsoft губит авторитет ISO Своё продолжение получила история стандартизации продвигаемого Microsoft формата офисных документов OOXML. На прошедшей в Бразилии ИТ-конференции CONSEGI 2008 представители государственных агентств шести стран — Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, Венесуэлы и Южно-Африканской Республики

ISO пропихнула формат Microsoft в стандарты Возражения против стандартизации Microsoft’овского офисного формата Office Open XML не получили нужной поддержки. Согласно пресс-релизу Международной организации

Офисный стандарт Microsoft примут вопреки протестам? хнической комиссии (IEC), официально рекомендуют Техническому совету (Technical Management Board) Международной организации по стандартизации ISO не рассматривать полученные жалобы по поводу принятия OOXML в качестве стандарта. Руководители ISO и IEC считают, что процесс рассмотрения проекта ISO/IEC DIS 29500 прошел в соответствии с принятыми процедурами, и апелляции, поданные против принят

Mac научился понимать новый MS Office Корпорация Microsoft выпустила первую рабочую версию конвертера Open XML-файлов (файлы с расширением .docx) для пользователей компьютеров Macintosh. Он позво

Венесуэла пополнила список апелляций против OOXML Венесуэла присоединилась к странам, направившим апелляции по поводу принятия OOXML в качестве международного стандарта, сообщает Groklaw. Несмотря на то, что существует некоторая неопределенность в трактовке сроков подачи апелляций, Международная электротехническая коми

Microsoft не пускают в международные стандарты От ряда участников процесса, сторонних разработчиков ПО и общественных организаций раздавались жалобы на многочисленные нарушения в ходе процедуры рассмотрения OOXML в ISO и качество стандартизованных спецификаций. Более значимыми причинами, впрочем, возможно, стали проведенное тестирование Microsoft Office 2007, которое показало, что собственный стан

Фонд Шаттлворта пояснил позицию ЮАР по поводу OOXML Фонд Шаттлворта разъяснил позицию ЮАР, подавшей формальную апелляцию в ISO по поводу принятия OOXML в качестве стандарта, сообщает Groklaw. В пресс-релизе Фонда указывается, что в процессе обсуждения OOXML «были опущены жизненно важные процедуры», в результате чего создалась угро

ЮАР и Бразилия оспорили результаты голосования по OOXML ЮАР и Бразилия направили в ISO апелляции по поводу результатов голосования, связанного с принятием OOXML в качестве стандарта. Национальные органы в области стандартизации обеих стран отмечают в апелляциях нарушения руководящих документов ISO, допущенные в процессе обсуждения OOXML, а

Документы Microsoft Office 2007 не соответствуют стандарту OOXML, принятому ISO остав последней версии Microsoft Office 2007 не соответствуют последним спецификациям стандарта ISO OOXML. Такой вывод сделал руководитель группы, ответственной за OOXML-стандарт, Алекс

Правительства Бельгии, Нидерландов и МИД Германии пока не планируют применять OOXML Правительства Бельгии и Нидерландов, а также ИТ-департамент МИДа Германии не торопятся начать применение OOXML. Так, представитель Министерства экономики Нидерландов заявил, что принятие OOXML в качестве стандарта ISO не означает автоматического начала его применения голландскими госучрежде

MS OOXML в качестве ISO-стандарта нарушает принципы об исключении двойных стандартов ссийского стандарта офисного документа. В компаниях не одобряют принятие формата офисных документов Office Open XML (OOXML) в качестве международного стандарта и считают, что дальнейшее развити

Антимонопольное ведомство ЕС оценит процесс принятия OOXML ероперабельностью в продуктах Microsoft и, как часть этого процесса, запросила дополнительную информацию у национальных организаций по стандартизации стран Евросоюза по поводу процесса стандартизации OOXML, сообщает TheRegister. Результаты анализа информации не разглашаются, так как антимонопольное расследование все еще продолжается. Напомним, ранее члены Норвежского технического комитета з

Офисный формат Microsoft признан международным стандартом ждународная электротехническая комиссия (IEC) вынесли решение о принятии формата офисных документов Office Open XML (OOXML) в качестве международного стандарта. Несмотря на то, что последние го

Текстовый редактор AbiWord оснастили поддержкой OOXML Вышел Abiword 2.6.0 - новая версия свободного мультиплатформенного текстового редактора. Основные изменения новой версии: улучшена поддержка формата OpenDocment; добавлена экспериментальная поддержка OOXML; добавлен новый экспериментальный функционал совместного редактирования документов, поддерживающий три протокола – расширение XMPP (работает только на *nix-системах, реализация для Window

ГНЦ РАМН создаст систему генерации эпикризов в формате Open XML процесс составления документов. Разрабатываемая система позволит генерировать макет эпикриза в виде OpenXML документа, который включает: все необходимые сведения о пациенте из базы данных; подс

Офисный стандарт Microsoft: битва продолжается ющаяся стандартизацией в сфере ИКТ) на замечания к предложенному проекту стандарта OOXML. Напомним, Office Open XML — разработанный Microsoft и одобренный Ecma формат офисных документов. E

Red Hat: Microsoft нарушила первое «условие открытости» ент Red Hat, опубликовал в блоге комментарий по поводу состоявшейся в Женеве встречи стран-участниц ISO, посвященной обсуждению ответов Microsoft и Ecma на замечания к предложенному проекту стандарта OOXML. Каннингхем отмечает, что в расписание Женевского совещания было включено обсуждение всего около 25 комментариев и замечаний из приблизительно 1000. По остальным замечаниям было организов

Zoho Writer обзавелся поддержкой OOXML В онлайновом редакторе Zoho Writer пополнен список поддерживаемых форматов, который теперь также включает OOXML - формат документов Microsoft Office 2007, сообщает betanews.com. Таким образом, в данный момент Zoho поддерживает наиболее используемые форматы документов - DOC, ODF, DOCX, RTF, PDF, TXT

Linux Foundation присоединилась к Red Hat и Google в критике OOXML Исполнительный директор некоммерческой организации Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin) прокомментировал вторую попытку Microsoft сделать формат OOXML стандартом ISO, назвав аргументы Microsoft в пользу принятия второго стандарта «нелепыми» и «неискренними». Linux Foundation, по его словам, хотела бы видеть применение Microsoft уже суще

Google не поддерживает Microsoft OOXML рдила свою поддержку стандарта Open Document Format (ODF), как стандарта, принципы разработки которого ориентированы на достижение прозрачности, последовательности и интероперабельности. Что касается OOXML, разработанного Microsoft, то, после тщательного технического анализа спецификаций и других источников информации, Google высказал мнение, что OOXML в качестве стандарта является н

Microsoft помогает ЭОС освоить Open XML темы» (ЭОС) при поддержке специалистов корпорации Microsoft начала работы по внедрению формата ECMA Open XML в свои продукты. На первом этапе работ (декабрь 2007 г.): Реализуются технические ре

Почему Россия «слепо» поддержала офисный стандарт Microsoft 27 августа 2007 г. Россия в числе прочих стран проголосовала за то, чтобы формат Office OpenXML был принят в качестве международного стандарта ISO. Серьезный интерес ИТ-сообщ

Россия «вслепую» выбрала офисный стандарт Microsoft Россия 27 августа 2007 г. проголосовала за то, чтобы формат Office OpenXML был принят в качестве международного стандарта ISO. Физически голосование было

Без комментариев: Россия поддержала OpenXML Россия 27 августа 2007 г. проголосовала за принятие Office OpenXML в качестве стандарта ISO. Примечательно, что при этом Россия не высказала сове

Open source не дал ISO признать стандарт Microsoft Предварительное голосование по принятию формата OpenXML в качестве международного стандарта закончилось для Microsoft неудачно. Опубликованные результаты голосования ISO (International Organization for Standardization — Международной организ

Microsoft почти «продавила» OpenXML в мировые стандарты Голосование за принятие спецификации OpenXML стандартом ISO в Германии и США закончилось для ее автора Microsoft положительно. OpenXML, в декабре 2006 г. получивший предварительное одобрение ECMA, стал еще ближе к тому, что

Microsoft «изучит» 2 формата: китайский Office и Open XML ия документов китайского формата документов офисных приложений, Unified Office Format (UOF), и Ecma Open XML File Formats. В понедельник должна была быть представлена бета-версия транслятора фо

Microsoft раскритиковали за проталкивание Open XML Обращение Microsoft к британской организации стандартизации и британским бизнесменам за поддержкой быстрого принятия стандарта Open XML в качестве международного в организации ISO вызвало критику основателя Консорциума открытого кода (Open Source Consortium) Майка Тейлора (Mike Taylor). По его мнению, Microsoft сама не

Microsoft ищет поддержки стандарта Open XML в Великобритании ла Британский институт стандартов (BSI) проголосовать за скорейшее принятие формата файлов Office, Open XML Format, в качестве международного стандарта ISO. Шестеро членов ISO отказались от у

Вышла первая версия конвертера OpenXML Translator , что данный программный продукт будет встроен уже в следующую версию пакета OpenOffice. Работа над OpenXML Translator продолжится. Примерно в феврале планируется добавить функции для конвертир

OpenOffice и Microsoft обновили ПО для работы с ODF и OpenXML делать так, чтобы сообщения могли сохраняться как ODF». До этого программистам приходилось писать для работы с ODF «хороший участок кода». Свои наборы инструментов для работы с конкурирующим форматом OpenXML представила и Microsoft. Это пакеты Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 и Microsoft Office Project 2007. Также Microsoft анонсировала открытие новог

Формат Office Open XML стал стандартом группа технической стандартизации ECMA International утвердила в четверг стандарт файлов документов Microsoft Office Open XML. Признание формата устраняет препятствие для использования офисного

Microsoft станет "пятой колонной" OpenDocument? ем временем, Microsoft пытается собрать разработчиков вокруг конкурирующего, собственного стандарта Office Open XML, который будет применен в новом офисном пакете Office 2007 (12). Компания соз