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Microsoft Office Open XML Microsoft OOXML

СОБЫТИЯ

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07.10.2008 Эксперты Госстандарта Норвегии подали в отставку из-за OOXML

Тринадцать из двадцати трех членов экспертного комитета норвежской организации по стандартизации, занимавшегося анализом продвигаемого Microsoft формата OOXML, подали в отставку в знак протеста против того, как было принято решение о голосовании от Норвегии в процессе стандартизации OOXML. Напомним, тогда голос от Норвегии был подан «за»
01.10.2008 IBM против Microsoft: новая политика

ткрытости» стандартов не раз становилась предметом дискуссий в процессе стандартизации спецификации Office Open XML (OOXML). IBM попыталась внести ясность в вопрос какие стандарты можно отнести
08.09.2008 Офисный стандарт Microsoft губит авторитет ISO

Своё продолжение получила история стандартизации продвигаемого Microsoft формата офисных документов OOXML. На прошедшей в Бразилии ИТ-конференции CONSEGI 2008 представители государственных агентств шести стран — Бразилии, Кубы, Эквадора, Парагвая, Венесуэлы и Южно-Африканской Республики 
19.08.2008 ISO пропихнула формат Microsoft в стандарты

Возражения против стандартизации Microsoft’овского офисного формата Office Open XML не получили нужной поддержки. Согласно пресс-релизу Международной организации
14.07.2008 Офисный стандарт Microsoft примут вопреки протестам?

хнической комиссии (IEC), официально рекомендуют Техническому совету (Technical Management Board) Международной организации по стандартизации ISO не рассматривать полученные жалобы по поводу принятия OOXML в качестве стандарта. Руководители ISO и IEC считают, что процесс рассмотрения проекта ISO/IEC DIS 29500 прошел в соответствии с принятыми процедурами, и апелляции, поданные против принят
25.06.2008 Mac научился понимать новый MS Office

Корпорация Microsoft выпустила первую рабочую версию конвертера Open XML-файлов (файлы с расширением .docx) для пользователей компьютеров Macintosh. Он позво
04.06.2008 Венесуэла пополнила список апелляций против OOXML

Венесуэла присоединилась к странам, направившим апелляции по поводу принятия OOXML в качестве международного стандарта, сообщает Groklaw. Несмотря на то, что существует некоторая неопределенность в трактовке сроков подачи апелляций, Международная электротехническая коми
02.06.2008 Microsoft не пускают в международные стандарты

От ряда участников процесса, сторонних разработчиков ПО и общественных организаций раздавались жалобы на многочисленные нарушения в ходе процедуры рассмотрения OOXML в ISO и качество стандартизованных спецификаций. Более значимыми причинами, впрочем, возможно, стали проведенное тестирование Microsoft Office 2007, которое показало, что собственный стан
30.05.2008 Фонд Шаттлворта пояснил позицию ЮАР по поводу OOXML

Фонд Шаттлворта разъяснил позицию ЮАР, подавшей формальную апелляцию в ISO по поводу принятия OOXML в качестве стандарта, сообщает Groklaw. В пресс-релизе Фонда указывается, что в процессе обсуждения OOXML «были опущены жизненно важные процедуры», в результате чего создалась угро
30.05.2008 ЮАР и Бразилия оспорили результаты голосования по OOXML

ЮАР и Бразилия направили в ISO апелляции по поводу результатов голосования, связанного с принятием OOXML в качестве стандарта. Национальные органы в области стандартизации обеих стран отмечают в апелляциях нарушения руководящих документов ISO, допущенные в процессе обсуждения OOXML, а
22.04.2008 Документы Microsoft Office 2007 не соответствуют стандарту OOXML, принятому ISO

остав последней версии Microsoft Office 2007 не соответствуют последним спецификациям стандарта ISO OOXML. Такой вывод сделал руководитель группы, ответственной за OOXML-стандарт, Алекс

09.04.2008 Правительства Бельгии, Нидерландов и МИД Германии пока не планируют применять OOXML

Правительства Бельгии и Нидерландов, а также ИТ-департамент МИДа Германии не торопятся начать применение OOXML. Так, представитель Министерства экономики Нидерландов заявил, что принятие OOXML в качестве стандарта ISO не означает автоматического начала его применения голландскими госучрежде
08.04.2008 MS OOXML в качестве ISO-стандарта нарушает принципы об исключении двойных стандартов

ссийского стандарта офисного документа. В компаниях не одобряют принятие формата офисных документов Office Open XML (OOXML) в качестве международного стандарта и считают, что дальнейшее развити
04.04.2008 Антимонопольное ведомство ЕС оценит процесс принятия OOXML

ероперабельностью в продуктах Microsoft и, как часть этого процесса, запросила дополнительную информацию у национальных организаций по стандартизации стран Евросоюза по поводу процесса стандартизации OOXML, сообщает TheRegister. Результаты анализа информации не разглашаются, так как антимонопольное расследование все еще продолжается. Напомним, ранее члены Норвежского технического комитета з
02.04.2008 Офисный формат Microsoft признан международным стандартом

ждународная электротехническая комиссия (IEC) вынесли решение о принятии формата офисных документов Office Open XML (OOXML) в качестве международного стандарта. Несмотря на то, что последние го
01.04.2008 Текстовый редактор AbiWord оснастили поддержкой OOXML

Вышел Abiword 2.6.0 - новая версия свободного мультиплатформенного текстового редактора. Основные изменения новой версии: улучшена поддержка формата OpenDocment; добавлена экспериментальная поддержка OOXML; добавлен новый экспериментальный функционал совместного редактирования документов, поддерживающий три протокола – расширение XMPP (работает только на *nix-системах, реализация для Window
12.03.2008 ГНЦ РАМН создаст систему генерации эпикризов в формате Open XML

процесс составления документов. Разрабатываемая система позволит генерировать макет эпикриза в виде OpenXML документа, который включает: все необходимые сведения о пациенте из базы данных; подс
11.03.2008 Офисный стандарт Microsoft: битва продолжается

ющаяся стандартизацией в сфере ИКТ) на замечания к предложенному проекту стандарта OOXML. Напомним, Office Open XML — разработанный Microsoft и одобренный Ecma формат офисных документов. E
04.03.2008 Red Hat: Microsoft нарушила первое «условие открытости»

ент Red Hat, опубликовал в блоге комментарий по поводу состоявшейся в Женеве встречи стран-участниц ISO, посвященной обсуждению ответов Microsoft и Ecma на замечания к предложенному проекту стандарта OOXML. Каннингхем отмечает, что в расписание Женевского совещания было включено обсуждение всего около 25 комментариев и замечаний из приблизительно 1000. По остальным замечаниям было организов
29.02.2008 Zoho Writer обзавелся поддержкой OOXML

В онлайновом редакторе Zoho Writer пополнен список поддерживаемых форматов, который теперь также включает OOXML - формат документов Microsoft Office 2007, сообщает betanews.com. Таким образом, в данный момент Zoho поддерживает наиболее используемые форматы документов - DOC, ODF, DOCX, RTF, PDF, TXT
28.02.2008 Linux Foundation присоединилась к Red Hat и Google в критике OOXML

Исполнительный директор некоммерческой организации Linux Foundation Джим Землин (Jim Zemlin) прокомментировал вторую попытку Microsoft сделать формат OOXML стандартом ISO, назвав аргументы Microsoft в пользу принятия второго стандарта «нелепыми» и «неискренними». Linux Foundation, по его словам, хотела бы видеть применение Microsoft уже суще
26.02.2008 Google не поддерживает Microsoft OOXML

рдила свою поддержку стандарта Open Document Format (ODF), как стандарта, принципы разработки которого ориентированы на достижение прозрачности, последовательности и интероперабельности. Что касается OOXML, разработанного Microsoft, то, после тщательного технического анализа спецификаций и других источников информации, Google высказал мнение, что OOXML в качестве стандарта является н
20.12.2007 Microsoft помогает ЭОС освоить Open XML

темы» (ЭОС) при поддержке специалистов корпорации Microsoft начала работы по внедрению формата ECMA Open XML в свои продукты. На первом этапе работ (декабрь 2007 г.): Реализуются технические ре
02.10.2007 Почему Россия «слепо» поддержала офисный стандарт Microsoft

27 августа 2007 г. Россия в числе прочих стран проголосовала за то, чтобы формат Office OpenXML был принят в качестве международного стандарта ISO. Серьезный интерес ИТ-сообщ
12.09.2007 Россия «вслепую» выбрала офисный стандарт Microsoft

Россия 27 августа 2007 г. проголосовала за то, чтобы формат Office OpenXML был принят в качестве международного стандарта ISO. Физически голосование было
12.09.2007 Без комментариев: Россия поддержала OpenXML

Россия 27 августа 2007 г. проголосовала за принятие Office OpenXML в качестве стандарта ISO. Примечательно, что при этом Россия не высказала сове
05.09.2007 Open source не дал ISO признать стандарт Microsoft

Предварительное голосование по принятию формата OpenXML в качестве международного стандарта закончилось для Microsoft неудачно. Опубликованные результаты голосования ISO (International Organization for Standardization — Международной организ
24.08.2007 Microsoft почти «продавила» OpenXML в мировые стандарты

Голосование за принятие спецификации OpenXML стандартом ISO в Германии и США закончилось для ее автора Microsoft положительно. OpenXML, в декабре 2006 г. получивший предварительное одобрение ECMA, стал еще ближе к тому, что
25.05.2007 Microsoft «изучит» 2 формата: китайский Office и Open XML

ия документов китайского формата документов офисных приложений, Unified Office Format (UOF), и Ecma Open XML File Formats. В понедельник должна была быть представлена бета-версия транслятора фо
06.04.2007 Microsoft раскритиковали за проталкивание Open XML

Обращение Microsoft к британской организации стандартизации и британским бизнесменам за поддержкой быстрого принятия стандарта Open XML в качестве международного в организации ISO вызвало критику основателя Консорциума открытого кода (Open Source Consortium) Майка Тейлора (Mike Taylor). По его мнению, Microsoft сама не
05.04.2007 Microsoft ищет поддержки стандарта Open XML в Великобритании

ла Британский институт стандартов (BSI) проголосовать за  скорейшее принятие формата файлов Office, Open XML Format, в качестве международного стандарта ISO. Шестеро членов ISO отказались от  у
02.02.2007 Вышла первая версия конвертера OpenXML Translator

, что данный программный продукт будет встроен уже в следующую версию пакета OpenOffice. Работа над OpenXML Translator продолжится. Примерно в феврале планируется добавить функции для конвертир
24.01.2007 OpenOffice и Microsoft обновили ПО для работы с ODF и OpenXML

делать так, чтобы сообщения могли сохраняться как ODF». До этого программистам приходилось писать для работы с ODF «хороший участок кода». Свои наборы инструментов для работы с конкурирующим форматом OpenXML представила и Microsoft. Это пакеты Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 и Microsoft Office Project 2007. Также Microsoft анонсировала открытие новог
08.12.2006 Формат Office Open XML стал стандартом

группа технической стандартизации ECMA International утвердила в четверг стандарт файлов документов Microsoft Office Open XML. Признание формата устраняет препятствие для использования офисного
29.03.2006 Microsoft станет "пятой колонной" OpenDocument?

ем временем, Microsoft пытается собрать разработчиков вокруг конкурирующего, собственного стандарта Office Open XML, который будет применен в новом офисном пакете Office 2007 (12). Компания соз
15.12.2005 Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет

cma создала специальный технический комитет по утверждению открытого стандарта документов Microsoft Office Open XML. IBM, продвигающая альтернативный стандарт ODF, голосовала против данного реш

Публикаций - 129, упоминаний - 168

Microsoft Office Open XML и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 99
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 18
Apple Inc 13154 18
Google LLC 12688 18
Red Hat 1378 17
Oracle Corporation 7074 12
Intel Corporation 12811 11
OpenText - Micro Focus - Novell 880 11
TDF - The Document Foundation 46 8
Adobe Systems 1597 7
Corel Corporation 341 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 7
Toshiba Corporation 2980 4
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
SAP SE 5601 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
9594 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
Nextcloud 50 2
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
HP Inc. 5883 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Крок - Croc 1964 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Sony 6739 2
Canonical 221 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
InterTrust - ИнтерТраст 336 2
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 2
Boeing 1031 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 5 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 23 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Алемар 9 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Резонанс НПП 407 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 46
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 17
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Russian Open Source Foundation 8 1
Open Source Consortium - Консорциум открытого кода 5 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 270 78
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 47
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 42
Стандартизация - Standardization 2339 39
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 10
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 6
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Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 28
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 22
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Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 10
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