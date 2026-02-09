Разделы

Новые облачные технологии МойОфис Таблица МояТаблица

СОБЫТИЯ


СОБЫТИЯ

09.02.2026 Первое российское решение для взаимодействия «1С» с электронными таблицами в среде Linux пополнило экосистему «МойОфис» 1
27.11.2025 «МойОфис» 3.6: конвертация VBA-макрокоманд, Python в надстройках, приложение «МоиЗаметки» и другие новые возможности экосистемы 1
25.11.2025 «МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта 2
21.11.2025 «МойОфис» расширяет функциональность классических офисных решений 1
04.09.2025 «МойОфис» 3.5 и Squadus 1.10: новые функции 1
01.09.2025 В новый учебный год с новыми возможностями — обновление «МойОфис Образование» 1
12.08.2025 «МойОфис» и «Гигант Производство» стали технологическими партнерами 1
30.07.2025 ФСТЭК России продлил сертификат на офисный пакет «МойОфис Стандартный» 2
10.06.2025 «МойОфис» представляет обновленные настольные редакторы 1
09.06.2025 «МойОфис» представляет обновленные настольные редакторы 1
09.06.2025 «МойОфис» 3.4 и Squadus 1.9: летние обновления 1
18.03.2025 Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro 1
17.12.2024 «Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза 1
10.10.2024 «Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис» 1
03.07.2024 «МойОфис Стандартный Сертифицированный» 2.7 прошел инспекционный контроль ФСТЭК России 1
18.06.2024 Российский «убийца» Microsoft PowerPoint вышел из бета-версии и стал полноценным коммерческим продуктом 1
03.04.2024 Суверенные российские редакторы документов для ОС «Аврора» интегрировали с облаком «Моего офиса» 2
21.03.2024 МГУ и «Хаб Знаний МойОфис» запустили курсы по работе с отечественным офисным ПО 1
30.08.2023 К началу учебного года «Мойофис» добавил более 600 улучшений в офисное ПО для школ 1
20.06.2023 Крупное обновление «Мойофис»: 1300 изменений, улучшений и новых функций 1
20.06.2023 В «Мой офис» встроили электронную подпись. Теперь документооборот стал юридически значимым 1
13.09.2022 «Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы 1
26.01.2022 «Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS 2
27.10.2021 «Мой офис» для частных пользователей установили более 5 млн человек 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1
18.03.2021 «Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
03.12.2020 Система документационного управления «Приоритет» интегрирует технологии «Мойофис» 1
07.07.2020 Обновление «Мойофис» ускоряет работу почтовой системы 1
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 1
11.09.2019 В «МойОфис» появится бизнес-аналитика данных на основе платформы «Планета» от IBS 1
21.05.2019 «МойОфис» получил более 70 новых функций и улучшений 1
12.09.2018 Обновленный «МойОфис» расширил возможности для интеграции и оптимизация защиты 1
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
23.05.2017 «МойОфис Стандартный» локализован на татарский язык 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 2

Новые облачные технологии (НОТ) 467 20
Microsoft Corporation 25328 5
Системы документооборота 511 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 3
Ростелеком 10409 2
Apple Inc 12730 2
Softline - Софтлайн 3324 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2588 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 454 2
Бином 24 2
Adobe Figma 68 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 138 1
Гигант - Гигант-Компьютерные системы - ГКС - Гигант Производство 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5320 1
Amazon Inc - Amazon.com 3161 1
Yandex - Яндекс 8584 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
9108 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 478 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 1
Red Hat 1347 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Docsvision - ДоксВижн 1034 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Promt - Промт 309 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 4
Почта России ПАО 2267 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13023 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3145 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 174 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3510 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1484 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1911 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 23
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 16
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 253 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 14
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 11
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1256 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 8
Оповещение и уведомление - Notification 5384 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 6
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1047 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 6
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 854 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 5
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5807 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 4
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 473 4
Офисные приложения - Табличный редактор - Tabular editor 109 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 4
Новые облачные технологии - МойОфис 908 42
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 27 26
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 21
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 88 19
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 871 16
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 15
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 14
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1333 13
Linux OS 11011 12
Microsoft Windows 16430 11
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 12 10
Apple iOS 8316 10
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 8
Google Android 14810 8
Microsoft Office 3993 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2380 8
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 827 8
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 8
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 7
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 124 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 6
Lua - язык программирования 70 5
Apple macOS 2283 5
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1165 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 4
Новые облачные технологии - МойОфис Доска - МояДоска 6 3
Apple iPadOS 128 3
КриптоПро CSP СКЗИ 249 3
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 3
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 8 2
Новые облачные технологии - МойОфис Document API 4 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 2
Новые облачные технологии - МойОфис Аналитика 5 2
Microsoft Office 365 988 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1554 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 264 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 2
Щеглов Петр 76 8
Комиссаров Дмитрий 238 5
Фенюшин Евгений 26 4
Буравцов Александр 19 2
Гиацинтова Светлана 19 2
Закоржевский Вячеслав 78 2
Данилов Станислав 8 2
Бабаев Евгений 9 2
Давидан Александр 16 1
Кирсанов Алексей 24 1
Кривенко Виталий 23 1
Горелова Анастасия 7 1
Морозов Игорь 54 1
Дербенков Сергей 6 1
Пертенава Лилиана 8 1
Савюк Виктор 40 1
Левкевич Михаил 60 1
Мыскин Роман 38 1
Калякин Павел 77 1
Янышев Денис 7 1
Архангельский Глеб 7 1
Мирошник Дмитрий 1 1
Тридневко Сергей 6 1
Трубенок Юлия 1 1
Сотников Яков 2 1
Райцева Светлана 1 1
Евдокимов Андрей 91 1
Касперский Евгений 331 1
Смирнов Алексей 256 1
Чеглаков Андрей 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 35
Франция - Французская Республика 8000 5
Африка - Африканский регион 3579 4
Испания - Королевство 3773 4
Италия - Итальянская Республика 4436 3
Португалия - Португальская Республика 940 3
Камерун - Республика 61 3
Конго - Демократическая Республика 100 2
Казахстан - Республика 5839 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1372 2
Беларусь - Белоруссия 6075 2
Германия - Федеративная Республика 12959 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 2
Джибути 18 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 1
Европа 24678 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3256 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Армения - Республика 2381 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 1
Россия - ПФО - Самарская область 1480 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2145 1
Украина 7814 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 1
Грузия 1292 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 738 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 455 1
Чили - Республика 486 1
Бурунди - Республика 71 1
Египет - Арабская Республика 1052 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Нигерия - Федеративная Республика 331 1
Марокко - Королевство 214 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Колумбия - Республика 538 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 93 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11448 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 4
Английский язык 6889 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4423 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Ergonomics - Эргономика 1690 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 33 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2558 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15243 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Татарский язык 16 1
Образование в России 2567 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6378 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1027 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1162 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11442 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 2
Открытое образование 11 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
