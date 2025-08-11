Получите все материалы CNews по ключевому слову
Головин Сергей
|Рейман Леонид 1053 2
|Ускова Ольга 168 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Бегтин Иван 61 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Матвиенко Валентина 113 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Бобровников Борис 104 1
|Никулин Игорь 23 1
|Крохин Валентин 32 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Савин Александр 12 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Закрепин Евгений 61 1
|Мякишева Марина 84 1
|Масленников Игорь 36 1
|Зубков Виктор 49 1
|Тараба Вероника 29 1
|Аксенов Евгений 20 1
|Элькин Григорий 15 1
|Карелов Сергей 9 1
|Терещенко Вадим 15 1
|Шканакина Светлана 6 1
|Коробченко Виктор 1 1
|Ермаков Евгений 4 1
|Дрягин Сергей 4 1
|Хомутинин Владимир 2 1
|Уткин Владислав 25 1
|Путин Владимир 3282 1
|Щербинко Тимур 6 1
|Молчанов Юрий 3 1
|Логейко Дмитрий 1 1
|Любин Александр 3 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Годжаев Захид 1 1
|Ишбулатов Артем 1 1
|Ситников Павел 2 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Макиева Алена 1 1
|Михалев Евгений 94 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 3
|CNews Рынок ИТ-услуг 168 2
|IDC - International Data Corporation 4927 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
