Головин Сергей


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 НГУ и «БурСервис» создадут программный комплекс для интерпретации геоинформации и построения моделей в сфере геологоразведки и разработки месторождений углеводородов 1
12.09.2024 Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл» 1
03.09.2024 В систему добровольной сертификации в области ИИ «Интеллометрика» включены первые лаборатории 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
21.05.2010 Российские ИТ-стандарты доверили писать Microsoft 2
29.05.2008 «Альфа-групп» купила 20% «Систематики» 1
16.05.2008 «Энвижн Груп» нацелилась на миллиард 1
18.04.2008 "Крок" в двух шагах от миллиарда 1
14.04.2008 В России создан энергетический ИТ-гигант 2
23.11.2007 Россия: Tandberg вдвое опередил рынок видеосвязи 1
07.11.2007 "Инфоком-2007": дан старт 3G в России 1
04.09.2007 IDC: интеграторы в России завышают выручку от ИТ-услуг 1
07.12.2004 В NVision назначен замдиректора по маркетингу

NVision Group - Энвижн Груп 679 8
Microsoft Corporation 24994 3
8651 3
Крок - Croc 1789 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13547 2
АйТи 1416 2
МегаФон 9481 1
Cisco Systems 5176 1
Apple Inc 12353 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
IBM - International Business Machines Corp 9496 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Adobe Systems 1563 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
МФИ Софт 123 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 167 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 102 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 45 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Leta IT-company 135 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 66 1
Ниеншанц 122 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
Iconics 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7820 1
Почта России ПАО 2201 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2925 1
Газпром ПАО 1380 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Роснефть НК - нефтяная компания 523 1
Альфа-Групп 719 1
Транснефть 316 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 280 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 1
Абсолют Банк 237 1
SHL 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 629 1
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 1
Cotton Club - Коттон Клаб 26 1
Селигдар - Золото Селигдара 7 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 113 1
Скопинфарм 7 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 100 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
ДСТ-Урал 4 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5132 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3213 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2073 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2637 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 634 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6158 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 712 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 713 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 759 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8543 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14191 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6460 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2707 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11603 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7880 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6169 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10949 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21431 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9062 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1123 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11017 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 987 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1736 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1462 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1016 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1405 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4020 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2543 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6587 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 294 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2151 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 841 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1288 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1316 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 247 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 612 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3291 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16653 1
Linux OS 10542 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 158 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2827 1
Mandriva Linux 85 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Cisco Codian 26 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 121 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 30 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 787 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 173 1
VK Teams 78 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 555 1
Microsoft Windows 16060 1
Google Android 14418 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 30 1
Apple macOS 2161 1
Apple iOS 8044 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
НИУ ВШЭ - Интеллометрика 2 1
C/C++ - Язык программирования 809 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 86 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 115 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 43 1
Рейман Леонид 1053 2
Ускова Ольга 168 1
Дергунова Ольга 119 1
Бегтин Иван 61 1
Новодворский Алексей 109 1
Матвиенко Валентина 113 1
Богуславский Леонид 37 1
Бобровников Борис 104 1
Никулин Игорь 23 1
Крохин Валентин 32 1
Кочетков Владислав 248 1
Савин Александр 12 1
Никифоров Михаил 17 1
Закрепин Евгений 61 1
Мякишева Марина 84 1
Масленников Игорь 36 1
Зубков Виктор 49 1
Тараба Вероника 29 1
Аксенов Евгений 20 1
Элькин Григорий 15 1
Карелов Сергей 9 1
Терещенко Вадим 15 1
Шканакина Светлана 6 1
Коробченко Виктор 1 1
Ермаков Евгений 4 1
Дрягин Сергей 4 1
Хомутинин Владимир 2 1
Уткин Владислав 25 1
Путин Владимир 3282 1
Щербинко Тимур 6 1
Молчанов Юрий 3 1
Логейко Дмитрий 1 1
Любин Александр 3 1
Мураховский Эдуард 38 1
Годжаев Захид 1 1
Ишбулатов Артем 1 1
Ситников Павел 2 1
Федечкин Эдуард 55 1
Макиева Алена 1 1
Михалев Евгений 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1599 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1423 2
Россия - СФО - Новосибирск 4513 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7866 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2853 2
Казахстан - Республика 5706 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3157 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3266 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 921 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2012 1
Украина 7710 1
Узбекистан - Республика 1815 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1007 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 878 1
Япония 13408 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3081 1
Кипр - Республика 572 1
Австрия - Австрийская Республика 1323 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1643 1
Европа 24471 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5670 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10361 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4573 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6471 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2020 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9286 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5836 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16956 2
Энергетика - Energy - Energetically 5349 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4206 2
Образование в России 2441 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6044 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 98 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3278 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3236 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10308 1
Информатика - computer science - informatique 1114 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4813 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1149 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8075 1
Национальный проект 349 1
Blacklist - Чёрный список 651 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 433 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2452 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5124 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1583 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 337 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2004 1
Черкизон - Черкизовский рынок 163 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 3
CNews Рынок ИТ-услуг 168 2
IDC - International Data Corporation 4927 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 2
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1197 1
РАН - Российская академия наук 1959 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 486 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
ИнфоКом 113 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 1
