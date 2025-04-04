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Агропромкомплектация ГК Агротех-Информ


 

Ирина Карпенко, IT бизнес-партнер по производству и экономики, Агротех-Информ "Эффекты против технологий: практичный подход к решению проблем бизнеса"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва


04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
20.04.2023 ИИ-платформа резидента «Сколково» на 20% повысила скорость работы отдела кадров 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Агропромкомплектация ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Информ 304 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 2
Yandex - Яндекс 7552 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 2
Beorg - Биорг 114 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
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Google LLC 11887 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 6 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
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R-Style - Эр-Стайл ГК 725 1
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Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Cotton Club - Коттон Клаб 22 1
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ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 106 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 89 1
Селигдар - Золото Селигдара 3 1
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
ТрансКонтейнер 38 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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