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Агропромкомплектация ГК Агротех-Информ
Ирина Карпенко, IT бизнес-партнер по производству и экономики, Агротех-Информ "Эффекты против технологий: практичный подход к решению проблем бизнеса" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
Агропромкомплектация ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Леонов Алексей 79 1
|Алигаджиев Руслан 10 1
|Уткин Владислав 21 1
|Путин Владимир 3219 1
|Щербинко Тимур 2 1
|Путин Сергей 63 1
|Михалев Евгений 90 1
|Беляев Владислав 87 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Малахов Андрей 6 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Логинов Артем 8 1
|Заянц Илья 46 1
|Головин Сергей 12 1
|Молчанов Юрий 3 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Карпенко Ирина 4 1
|Любин Александр 2 1
|Анисов Ян 20 1
|Бурченко Евгений 17 1
|Логейко Дмитрий 1 1
|Иванов Роман 21 1
|Сорокин Максим 16 1
|Сидорин Алексей 3 1
|Лазарев Николай 21 1
|Исаков Довар 3 1
|Григорян Александр 12 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Зунина Наталья 2 1
|Колотова Дарья 4 1
|Кобзарь Екатерина 3 1
|Балыкина Екатерина 3 1
|Рязанцев Алексей 1 1
|Галиев Марат 3 1
|Викулов Илья 2 1
|Горин Роман 5 1
|Горчаков Даниил 1 1
|Суслова Елена 2 1
|Свергуненко Анна 3 1
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