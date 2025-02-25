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Усков Владимир



25.02.2025 Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России 1
26.04.2005 26 мая откроется eLearnExpo Moscow 2005 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Усков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9449 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 17 1
Русагро Группа Компаний 279 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 313 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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