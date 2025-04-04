Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172260
ИКТ 13405
Организации 10515
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25356
Персоны 73892
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Уткин Владислав



04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
21.06.2024 Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 2
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
11.05.2022 «Технониколь» и VK подписали меморандум о партнерстве 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Уткин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

8358 17
Biocad - Биокад 82 16
Ред Софт - Red Soft 756 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1978 15
Корус Консалтинг ГК 1238 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 15
Neoflex - Неофлекс 223 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 125 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 516 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 122 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 3
Yandex - Яндекс 7552 2
Cisco - AppDynamics 38 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 1
Winncom Technologies - Виннком Технологии 14 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
Информ 304 1
Google LLC 11887 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 6 1
Content AI - Контент ИИ 80 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 4 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 1
Infor - infor business AG 240 1
Broadcom - VMware - Greenplum 105 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 3 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 89 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2444 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 16
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 929 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 134 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Лента - Сеть розничной торговли 2114 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 15
Восток-Сервис ГК 53 15
Агроэко ГК 23 15
Газпром бурение 30 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 15
Силовые машины 111 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Шереметьево Хэндлинг 37 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 66 13
Почта России ПАО 2138 6
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 711 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
Федеральное казначейство России 1794 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12213 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31348 16
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1348 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 15
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2924 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 949 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4209 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1808 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2050 15
Скрининг 158 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1665 15
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 897 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 341 15
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5372 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1251 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7228 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3231 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4816 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4402 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30191 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11280 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 901 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12739 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4568 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2369 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 558 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 15
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 91 15
БИС - ITQuick - Jumse 39 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 651 6
Microsoft Teams - MS Teams 556 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 1
Google Android 14160 1
Apple iOS 7907 1
Linux OS 10128 1
Apple macOS 2087 1
Microsoft Windows 15812 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 28 1
C/C++ - Язык программирования 775 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
VK Teams 68 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Леонов Алексей 79 16
Натрусов Артем 284 16
Колесов Александр 59 15
Рустамов Рустам 424 15
Евдокимов Игорь 50 15
Легостаева Светлана 91 15
Луганцев Александр 51 15
Демидов Сергей 127 15
Шадаев Максут 1026 15
Сотин Денис 205 15
Сергеев Сергей 139 15
Семенов Александр 151 15
Федоров Алексей 121 15
Мельникова Алиса 93 15
Гузовский Денис 68 15
Катамадзе Анна 101 15
Чурсин Дмитрий 61 15
Добровинский Александр 35 15
Бурилов Андрей 105 15
Климов Андрей 72 15
Ульянов Николай 113 15
Меркулов Сергей 33 15
Киселев Сергей 64 15
Сивцев Илья 143 15
Александров Александр 72 15
Булгаков Кирилл 108 15
Спирин Антон 64 15
Стоянов Алексей 41 15
Кусеров Олег 19 15
Лобанов Максим 46 15
Гаврилов Евгений 43 15
Карпов Роман 62 15
Маркова Светлана 32 15
Ульянычев Матвей 36 15
Тятюшев Максим 103 15
Григоренко Вадим 41 15
Долгов Александр 33 15
Сергеева Наталья 39 15
Сазонов Максим 29 15
Конева Татьяна 19 15
Россия - РФ - Российская федерация 146952 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 15
Европа Восточная 3107 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17637 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2983 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29656 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4914 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11106 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18920 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1693 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6225 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 787 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 4
Черкизон - Черкизовский рынок 157 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13848 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5584 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 838 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1968 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1928 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3206 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 428 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 228 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2898 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6255 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 387 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2350 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1397 1
Экономический эффект 1092 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2394 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 318 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7714 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 823 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 257 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10006 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3521 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4427 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 48 15
VK Skillbox - Скилбокс 115 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
CNews FORUM Кейсы 229 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2050 1
День молодёжи - 27 июня 916 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
Создано именных указателей - 172260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153