Cisco AppDynamics

Cisco - AppDynamics

УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam 1
17.01.2022 Дэвид Ноэль назначен вице-президентом Cisco AppDynamics 1
17.11.2021 Как избежать серьезных сбоев в цифровой инфраструктуре и не повторить опыт Facebook? 1
13.10.2021 В Appdynamics назначен директор по маркетингу 1
21.07.2021 Исследование Cisco: у брендов есть только один шанс, чтобы завоевать лояльность клиентов 1
17.05.2021 Как превратить незавершенные заказы в инструмент развития в онлайне: опыт «М.Видео-Эльдорадо» 2
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
31.03.2021 Cisco предлагает заказчикам беспрецедентную визуализацию приложений и интернета 1
04.02.2021 AppDynamics представила решение для защиты приложений от киберугроз 1
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
29.12.2020 AppDynamics стала официальным APM-партнером Microsoft Cloud Adoption Framework для Azure 2
10.12.2020 Как мониторинг бизнес-процессов помогает крупному ритейлу избежать многомиллионных потерь 1
11.11.2020 «Альфастрахование» на 78% сократила количество сбоев в бизнес-приложениях с помощью платформы AppDynamics 1
02.11.2020 Cisco представила новые платформы для работы в публичных и частных облаках 1
29.10.2020 AppDynamics устраняет разрыв между традиционной ИТ-инфраструктурой и облачными средами с помощью нового портфеля облачных сервисов 1
29.10.2020 Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» 1
21.10.2020 «МДТ Цифра» стала партнером AppDynamics по предоставлению услуг «мониторинг как сервис» в России 1
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 1
17.08.2020 AppDynamics представила решение SAP Peak для глубокого мониторинга SAP-приложений в режиме реального времени 1
06.08.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
31.07.2020 Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации 1
27.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» внедряет решение AppDynamics для улучшения качества обслуживания клиентов 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.02.2020 Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО 1
31.01.2020 Cisco ускорила работу приложений в гибридном многооблачном мире 1
10.12.2019 «Инфосистемы джет» запустили новое направление мониторинга инфраструктуры, сетей и приложений 1
19.02.2019 Американский разработчик ПО для анализа машинных данных спешно покинул Россию 1
30.01.2019 Cisco представила обновления решений для ЦОДов 1
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram 1
07.08.2017 Рынок стартапов в стагнации: Из-за Трампа никто не покупает дорогие компании 1
22.03.2017 Adobe и Microsoft представили совместные решения для трансформации клиентского опыта 1
14.08.2014 Bell Integrator займется поставкой и поддержкой программных продуктов AppDynamics 2

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Cisco и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5185 24
Microsoft Corporation 25057 5
Cisco Systems - Splunk 72 5
Google LLC 12093 4
Ростелеком 10124 3
Amazon Inc - Amazon.com 3085 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 837 3
Winncom Technologies - Виннком Технологии 14 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5152 2
Apple Inc 12443 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 2
Telegram Group 2405 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1174 2
Vodafone Group 1384 2
Zendesk 37 2
Zabbix SIA - Заббикс 123 2
Dynatrace 58 2
РусКомТехнологии 15 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 2
Cisco Meraki 28 2
МДТ Цифра 6 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 2
CFI Rus - CompFort International Russia - КФИ рус 2 2
Корис 3 2
ServiceNow 92 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 2
Цифра ГК 2517 2
SAP SE 5389 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 1
X Corp - Twitter 2898 1
Yandex - Яндекс 8138 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1677 1
SAS Institute 1018 1
Крок - Croc 1791 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1513 1
Dropbox 507 1
PayPal 660 1
Yahoo! 3702 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7913 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2614 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 185 3
BMW Group 461 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 2
АльфаСтрахование СГ 345 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 56 2
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
eBay Inc 1627 1
Почта России ПАО 2215 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2943 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Связной ГК 1379 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 923 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 472 1
Microsoft - LinkedIn 673 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 485 1
Visa International 1963 1
GFG - Lamoda - Купишуз 184 1
Роснефть НК - нефтяная компания 525 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1107 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 497 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 212 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 348 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Airbnb 98 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Sequoia Capital 114 1
Block - Square 198 1
JD.com - Jingdong Mall 91 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 1 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
Uber 334 1
Quiksilver 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12560 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 502 1
Федеральное казначейство России 1844 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5114 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3069 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3200 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1329 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 357 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55381 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33081 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13243 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2359 11
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3090 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16601 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11117 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11953 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9149 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5378 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22077 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12081 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2308 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1075 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12728 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7167 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6040 5
DevOps - Development и Operations 1009 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7360 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5105 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5821 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5636 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2319 5
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 343 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11699 4
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 42 4
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 50 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10901 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6096 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5502 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7969 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5724 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6827 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1555 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 931 3
Cisco - AppDynamics Business iQ - AppDynamics Business Observability 6 6
Microsoft Azure 1439 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5679 4
Cisco Intersight 8 4
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 7 4
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 3
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 3
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 20 3
Cisco Intersight Workload Optimizer 3 3
Microsoft Dynamics CRM 544 2
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 71 2
Cisco CCS - Cisco CloudCenter Suite - Cisco Cloud Services Stack - Cisco Cloudlock CASB - Cisco Cloud Access Security Broker - Cisco CMSP - Cisco Cloud and Managed Services Program - Cisco Cloud Native Broadband Network Gateway 6 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 2
Cisco ThousandEyes Network 2 2
Cisco - AppDynamics Dash Studio 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3402 2
Cisco Full-Stack Observability 2 2
Dash - Криптовалюта 55 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4986 2
Google YouTube - Видеохостинг 2850 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 855 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1180 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Discord 138 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 56 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 39 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 1
Filecoin - криптовалюта 8 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
Yelp 44 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Cisco Enterprise Agreement 2 1
Cisco Insight 1 1
Cisco Nexus Dashboard 2 1
Cisco LoRaWAN 2 1
ФТС РФ - ТРОИС - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ 4 1
Cisco Intersight Kubernetes 1 1
Лучкина Юлия 3 3
Яковенко Денис 3 3
Муравьев Владимир 33 2
Акопян Алексей 13 2
Алексеева Екатерина 4 2
Тутуков Алексей 2 2
Tongue Lynda - Тонг Линда 2 2
Nightingale Todd - Найтингейл Тодд 4 2
Чаркин Евгений 304 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 1
Кузнецов Сергей 161 1
Рыбаков Александр 33 1
Беляев Владислав 96 1
Гвоздева Наталья 16 1
Лукашкин Сергей 26 1
Потапкин Михаил 26 1
Хомков Игорь 46 1
Смирнов Дмитрий 96 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Леонов Алексей 96 1
Скородумов Анатолий 65 1
Васильев Сергей 51 1
Егоров Вадим 15 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Алмазов Владислав 3 1
Уткин Владислав 27 1
Осокин Андрей 10 1
Шадура Максим 17 1
Корчебный Владимир 3 1
Тихонов Владимир 5 1
Дроздов Антон 7 1
Швиндт Антоний 13 1
Селихов Дмитрий 12 1
Сатановская Ольга 4 1
Кочешков Егор 1 1
Асратян Петр 36 1
Комаров Евгений 6 1
Литвак Сергей 1 1
Хорошилов Иван 4 1
Волис Григорий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18272 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14378 5
Европа 24518 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17835 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Азия - Азиатский регион 5687 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3371 2
Индия - Bharat 5611 2
Германия - Федеративная Республика 12862 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1315 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3124 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
Россия - СФО - Новосибирск 4558 1
Россия - УФО - Тюменская область 1233 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1065 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1211 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 119 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13484 1
Бразилия - Федеративная Республика 2426 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Сингапур - Республика 1890 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1769 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 386 1
Австралия - Сидней 275 1
Великобритания - Лондон 2398 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 143 1
ЮАР - Кейптаун 45 1
Ближний Восток 3010 1
Африка - Африканский регион 3545 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Европа Южная, Ближний Восток и Африка - SEMEA - Southern Europe, Middle East and Africa - SEEMEA - Southeastern Europe, Middle East and Africa - Южная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка 3 1
США - Калифорния - Менло-Парк 29 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2875 1
США - Портленд 66 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6104 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54004 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17095 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5381 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5724 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6137 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9779 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2863 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10463 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7204 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 444 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5869 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19878 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1315 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6722 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6537 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6253 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5800 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1420 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 905 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8180 2
Черкизон - Черкизовский рынок 164 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 59 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 245 1
Образование в России 2489 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11538 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2219 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1240 2
FT - Financial Times 1243 1
Bloomberg 1364 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
23ABC News 172 1
Times 635 1
Gartner - Гартнер 3592 6
IDC - International Data Corporation 4931 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 2
Allied Market Research 21 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3671 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
CNews Fast рейтинг 48 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 73 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 756 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
CNews Рынок ИТ-услуг 169 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 143 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 933 1
РАН - Российская академия наук 1976 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 197 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2560 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
CNews FORUM Кейсы 279 1
ISE - Integrated Systems Europe 48 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2109 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 28 1
