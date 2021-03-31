Cisco предлагает заказчикам беспрецедентную визуализацию приложений и интернета

Cisco анонсирует новые программно-предоставляемые решения для визуализации происходящего в сети. Интегрируя аналитические решения ThousandEyes с решениями AppDynamics и самыми популярными коммутаторами Cisco, заказчики получат повсеместную визуализацию и возможность исправлять критические проблемы в цифровых приложениях и сервисах.

Расширяя применение SaaS и облачных решений для повышения гибкости бизнеса, организации используют сети и сервисы, находящиеся вне зоны их контроля, как, например, публичный Интернет. И хотя они не могут напрямую контролировать эти домены, они, тем не менее, отвечают за результаты доставки сервисов. Чтобы решить эту проблему, ThousandEyes предлагает действенную аналитику внешних сетей и сервисов, чтобы организации могли предоставлять своим сотрудникам и заказчикам комфортные условия в цифровой среде.

«Маневренность, гибкость и масштабируемость сейчас важны как никогда, и многие организации с этой целью переходят в облачную среду, — говорит Тодд Найтингейл (Todd Nightingale), старший вице-президент и генеральный менеджер Группы корпоративных сетей и облачных технологий компании Cisco. — Сегодняшним анонсом мы отмечаем очередной рубеж, за которым множество заказчиков Cisco получают в свое распоряжение реальную интернет-аналитику, которая поможет им в нужное время. Ни одна другая компания не в состоянии обеспечить такой уровень визуализации и анализа».

После приобретения в августе 2020 г. компании ThousandEyes, Cisco интегрировала ее решения облачной и интернет-аналитики с AppDynamics Dash Studio и коммутаторами линеек Cisco Catalyst 9300 и 9400.

Облачная и интернет-аналитика ThousandEyes Network и AppDynamics Dash Studio. Решение объединяет метрики сетевой и интернет-производительности ThousandEyes для передачи в инфопанель нового поколения AppDynamics Dash Studio. Эта интеграция предлагает службам, отвечающим за сеть, приложения и облако, новый операционный язык для быстрого выявления и устранения проблем на всем пространстве доставки цифровой экосистемы, позволяя обеспечить заказчикам и сотрудникам первоклассные условия работы в цифровой среде.

Облачная и интернет-аналитика ThousandEyes для Catalyst 9000. Поставляемое вместе с коммутаторами серии Catalyst 9000 решение ThousandEyes обеспечивает сквозную визуализацию, от кампусов и филиалов до каждого приложения и сервиса, до каждой сети за пределами прямого контроля предприятия. Теперь заказчики смогут немедленно выявлять источник проблем с производительностью приложений, определять точки сбоев и привлекать тех или иных специалистов, не неся дополнительных затрат на программное или аппаратное обеспечение.

«Непрекращающийся рост цифровых запросов, внедрение облаков и технический прогресс каждый день увеличивают сложность и важность сетей, — считает Марк Лири (Mark Leary), директор отдела сетевой аналитики и исследований компании IDC. — В гиперподключенном мире решения управления, способные улучшить визуализацию и контроль внутренних систем и внешних сервисов, абсолютно необходимы. Они позволяют повысить качество обслуживания пользователей и использование ресурсов, чтобы обеспечить защиту от угроз и цифровую готовность. Интеграция ThousandEyes с Cisco Catalyst 9000 и AppDynamics Dash Studio упрощает перегруженным работой ИТ-службам процесс управления, а также позволяет точнее управлять сетевой инфраструктурой и обслуживаемыми ею пользователями и приложениями».

Новые возможности не требуют нового аппаратного обеспечения, они доступны по программной подписке. Решение ThousandEyes Intelligence для AppDynamics Dash Studio будет полностью доступно в апреле без необходимости приобретать дополнительные лицензии или устанавливать дополнительные агенты. Решение ThousandEyes Internet and Cloud Intelligence для Catalyst 9000 также будет доступно в апреле. Заказчики Catalyst 9000 смогут протестировать ThousandEyes, используя программные лицензии Cisco DNA Advantage или Premier с помощью агентов, предустанавливаемых на новых коммутаторах.