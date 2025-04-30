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Dash Криптовалюта



30.04.2025 Топ-10 трендов на российским рынке видеоконференцсвязи 1
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 1
27.05.2024 Программист в одиночку создал клон Unix, потратив меньше месяца. Годы разработки и десятки кодеров больше не нужны? Видео 1
03.04.2024 «Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов 1
03.10.2023 США испытали БПЛА, стреляющий торпедами по подводным лодкам 1
18.12.2022 Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM 1
02.06.2022 Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM 1
13.05.2022 «Вконтакте» открывает технологии видеоплатформы «VK видео» и доступ к ее инфраструктуре разработчикам ИТ-сервисов 1
13.09.2021 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
31.03.2021 Cisco предлагает заказчикам беспрецедентную визуализацию приложений и интернета 1
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 1
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 1
25.09.2020 По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира 1
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 1
15.03.2019 Россияне поставят в США ТВ-приставку с распознаванием лиц 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
26.09.2018 Живучий шифровальщик-полиглот подстроился под новую уязвимость в Windows 1
27.06.2018 Мастера иллюзий: следуя за деньгами, хакеры осваивают новые трюки 1
25.05.2018 Лучшие модели полностью беспроводных наушников. Выбор ZOOM 1
07.05.2018 Eset обнаружила в Google Play приложение для кражи криптовалюты 1
13.03.2018 MyKassa начала прием криптовалют 1
02.03.2018 Россияне заявили о выпуске «первого в мире» смартфона с аппаратным кошельком для биткоинов 1
23.01.2018 Обзор видеорегистратора YI Ultra Dash Camera 1
10.01.2018 Digital Security представила прогноз тенденций и угроз ИБ-2018 1
17.11.2017 Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T 1
15.11.2017 Lenovo начинает российские продажи ноутбука ThinkPad A475 1
02.11.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила троянца, ворующего криптовалюту 1
12.09.2017 Lenovo представила серию ноутбуков ThinkPad A на процессорах AMD PRO 1
21.06.2017 «Убийца флагманов» OnePlus 5 завысил производительность, жульничая на тестах 1
12.05.2017 Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов 1
26.10.2016 Lenovo представила коммерческие ПК и ноутбуки на базе процессоров AMD серии Pro 7-го поколения 1
07.10.2016 Из App Store таинственно исчезло популярное приложение. Разработчик забанен 1
16.06.2016 Выпущен «убийца смартфонов-флагманов» нового поколения со сверхбыстрой зарядкой. Опрос 1
17.03.2016 Лучшие видеорегистраторы. Выбор ZOOM 1
03.09.2015 Fujitsu представила промышленные материнские платы D3313-S на основе интегрированных SOC AMD G-серии 1
30.07.2015 «Одноклассники» запустили новые видеоплееры для приложений мобильных платформ iOS и Android 1
13.03.2015 Самые интересные роботы-игрушки современности 1
28.08.2014 Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20 1

Публикаций - 55, упоминаний - 55

Dash и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12242 5
AMD - Advanced Micro Devices 4291 5
Sony 6567 5
Cisco Systems 5146 3
Microsoft Corporation 24807 3
Google LLC 11924 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4104 3
Lenovo Group 2305 3
Meta Platforms - Facebook 4460 3
VK - Mail.ru Group 3481 3
Canonical 206 3
BBK OnePlus 223 3
Fortinet 393 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 2
Intel Corporation 12290 2
Amazon Inc - Amazon.com 3038 2
X Corp - Twitter 2877 2
Qualcomm Technologies 1847 2
МегаФон 9196 2
ИКС 327 2
Cisco - AppDynamics 38 2
Garmin - Гармин 203 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1485 1
IBM - International Business Machines Corp 9467 1
Oracle Corporation 6753 1
GitHub 866 1
Bitfury Group 25 1
ESET - ESET Software 1137 1
MediaTek - Ralink 535 1
PayPal 656 1
D-Link - Д-Линк Трейд 371 1
Foxconn - Linksys 105 1
Skybox Security 29 1
Chainalysis 17 1
Just5 10 1
Elliptic 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5012 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Fujitsu 2047 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 255 2
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
PornHub 26 1
eBay Inc 1622 1
LEGO 247 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Новый регистратор 13 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 747 1
Лента - Сеть розничной торговли 2134 1
X5 Group - Перекрёсток 568 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Kickstarter 128 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 33 1
MasterCard - CipherTrace 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1101 1
Газпром ПАО 1361 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3402 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4608 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 215 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2957 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4925 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1809 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5051 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1550 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5551 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3323 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2805 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 694 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4337 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1404 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Районные суды РФ 65 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 642 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 610 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 111 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24618 16
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