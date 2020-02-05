Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх

Команда аналитической платформы myTracker, разработанной в Mail.ru Group, исследовала поведение и привычки платящих мобильных геймеров в России. Эксперты составили портрет геймера и выявили связь ВВП и ROI игровых проектов в разных странах. Исследование основано на данных по 92 игровым приложениям.

Доля людей, которые после установки игры начинают пользоваться платными опциями, выше всего среди аудитории в возрасте 25–34 лет.

Пользователи в самой активной возрастной группе (от 25 до 44 лет) обеспечивают почти три четверти (73%) дохода от встроенных покупок в мобильных играх.

Максимальный средний доход ARPU в расчете на одного пользователя игры (как платящего, так и не платящего) приносят люди от 35 до 44 лет. При этом, наибольший средний доход в расчете на платящего пользователя (ARPPU) обеспечивают геймеры в возрасте от 45 до 64 лет.

Мужчины устанавливают игровые приложения в 2,6 раза чаще и приносят разработчикам игр в 5,5 раза больше дохода, чем женщины. Средний доход на пользователя (ARPU), который обеспечивает мужская аудитория, в два раза выше, чем ARPU женской аудитории. Однако средний доход на платящего пользователя (ARPPU) у женщин и мужчин почти не отличается.

Женщины платят охотнее мужчин лишь в трех игровых жанрах: «Тайм-менеджмент» (симуляторы ферм, Diner Dash и прочее), «Три в ряд», а также в MMORPG.

Геймеры 25–44 лет чаще всего платят в платформерах, MOBA, играх Build & Battle. Подростки предпочитают платить в MMORPG и в играх жанра «Тайм-менеджмент», студенты — в шутерах и платформерах. В сегменте от 65 лет охотнее всего платят в кроссвордах, судоку, викторинах и в играх «Три в ряд».

Чаще всего российские пользователи платят после 18 часов, пик приходится на 21 час. Активнее всего в вечернее время платят женщины. Еще один пик платежей — в обеденное время, около полудня. Самые прибыльные дни для игровых приложений — пятница и суббота: на них выпадает в среднем на 7% больше платежей, чем на другие дни. Реже всего геймеры платят в понедельник.

Владельцы iPhone — особенно последних моделей — в среднем платят в играх значительно больше, чем обладатели устройств на Android.

Чем выше средняя зарплата в регионе, тем щедрее пользователи. В топ-3 регионов по среднему доходу с одного игрока входят Камчатский край, Московская и Ленинградская область.

Если рассматривать распределение по странам, больше всех на мобильные игры в среднем тратят норвежцы, швейцарцы, шведы, американцы, датчане и австралийцы. Скромнее всего траты у геймеров из Вьетнама, Индонезии, Индии, Бразилии и с Филиппин. Затраты на привлечение жителей Швейцарии, Италии, Финляндии, Дании и арабских стран, как правило, более чем оправдывают себя. Россияне на успешный маркетинг тоже реагируют очень положительно. А вот привлечь геймера из Японии, Вьетнама или Китая в мобильную игру и выйти в прибыль может оказаться непросто.