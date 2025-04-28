HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент

Запомни: вся бригада отстает, когда один болтается без дела! (Неизвестный художник) 1970-е годы Запомни: вся бригада отстает, когда один болтается без дела! (Неизвестный художник) 1970-е годы «Цени рабочую минуту!» Плакат СССР о бережном отношении к рабочему времени. Абезгус Е., 1964 год. «Цени рабочую минуту!» Плакат СССР о бережном отношении к рабочему времени. Абезгус Е., 1964 год. «НЕ ТЕРЯЙ РАБОЧИХ МИНУТ!» А. Рудкович, 1968 год. «НЕ ТЕРЯЙ РАБОЧИХ МИНУТ!» А. Рудкович, 1968 год. Сноровку и душу в работу вложи, каждой минутой труда дорожи! (Р. Сурьянинов) 1983 год Сноровку и душу в работу вложи, каждой минутой труда дорожи! (Р. Сурьянинов) 1983 год Береги рабочую минуту! (В. Иванов) 1958 год Береги рабочую минуту! (В. Иванов) 1958 год Каждой рабочей минуте - строгий счет! (Коминарец И.) 1979 год Плакат отображает идею рационального использования времени трудящихся для достижения высоких показателей на производстве. Каждой рабочей минуте - строгий счет! (Коминарец И.) 1979 год Плакат отображает идею рационального использования времени трудящихся для достижения высоких показателей на производстве. На работе - работай! Показан типичный трудовой день чрезвычайно ленивого отдела - сотрудники бесконечно пьют чай и болтают, читают газеты и вяжут, вместо того, чтобы коллективно трудиться для решения поставленных задач. К. Георгиев, 1971г. На работе - работай! Показан типичный трудовой день чрезвычайно ленивого отдела - сотрудники бесконечно пьют чай и болтают, читают газеты и вяжут, вместо того, чтобы коллективно трудиться для решения поставленных задач. К. Георгиев, 1971г. Лодырь и передовик На плакате изображены двое рабочих, один из них качественно выполняет свои задачи, без лишних слов - в ящике с готовыми изделиями лежит уже множество металлических деталей. Другой рабочий в аналогичный ящик кидает лишь окурки папирос "Север", его станок даже не включен и стоит без дела. Б. Иванов, 1972г. Лодырь и передовик На плакате изображены двое рабочих, один из них качественно выполняет свои задачи, без лишних слов - в ящике с готовыми изделиями лежит уже множество металлических деталей. Другой рабочий в аналогичный ящик кидает лишь окурки папирос "Север", его станок даже не включен и стоит без дела. Б. Иванов, 1972г. "Лодырь" 1930 г. Михаил Черемных "Лодырь" 1930 г. Михаил Черемных Меньше вертеться, больше работать! Плакат посвящен дисциплине на работе и продуктивности. В 1983 году был введен «метод Андропова», устанавливающий ответственность за несоблюдение трудовой дисциплины. Вместе с ним на предприятиях появились подобные плакаты. Автор неизвестен, 1983г. Меньше вертеться, больше работать! Плакат посвящен дисциплине на работе и продуктивности. В 1983 году был введен «метод Андропова», устанавливающий ответственность за несоблюдение трудовой дисциплины. Вместе с ним на предприятиях появились подобные плакаты. Автор неизвестен, 1983г. «А как ты сегодня поработал?» Советский плакат о труде. Неизвестный художник, 1958 год. «А как ты сегодня поработал?» Советский плакат о труде. Неизвестный художник, 1958 год. «Выполним план великих работ», 1930 Худ. Г. Клуцис «Выполним план великих работ», 1930 Худ. Г. Клуцис Вот наши показатели – а ваши? (В. Корецкий) 1947 год Вот наши показатели – а ваши? (В. Корецкий) 1947 год «Сверх плана» Советский плакат о развитии машиностроения. Денисовский Н. Ф., 1973 год. «Сверх плана» Советский плакат о развитии машиностроения. Денисовский Н. Ф., 1973 год. «План выполнили досрочно. А вы?..» Советский плакат о выполнении и перевыполнении норм производственного плана. Кершин Ю. В., 1983 год. «План выполнили досрочно. А вы?..» Советский плакат о выполнении и перевыполнении норм производственного плана. Кершин Ю. В., 1983 год. «Каждый % сверх плана – удар по поджигателям войны» Послевоенный плакат главный акцент пропаганды был направлен на демонстрацию достижений в Стране советов. Художник Кокорекин А, 1952 год «Каждый % сверх плана – удар по поджигателям войны» Послевоенный плакат главный акцент пропаганды был направлен на демонстрацию достижений в Стране советов. Художник Кокорекин А, 1952 год Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002. Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002. Виктор Пивоваров, 1975 год. Режим дня одинокого человека. Виктор Пивоваров, 1975 год. Режим дня одинокого человека.