Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

HRM WFM Workforce Management Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников Time Management Тайм-менеджмент

HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент

 

Запомни: вся бригада отстает, когда один болтается без дела! (Неизвестный художник) 1970-е годы Запомни: вся бригада отстает, когда один болтается без дела! (Неизвестный художник) 1970-е годы
«Цени рабочую минуту!» Плакат СССР о бережном отношении к рабочему времени. Абезгус Е., 1964 год. «Цени рабочую минуту!» Плакат СССР о бережном отношении к рабочему времени. Абезгус Е., 1964 год.
«НЕ ТЕРЯЙ РАБОЧИХ МИНУТ!» А. Рудкович, 1968 год. «НЕ ТЕРЯЙ РАБОЧИХ МИНУТ!» А. Рудкович, 1968 год.
Сноровку и душу в работу вложи, каждой минутой труда дорожи! (Р. Сурьянинов) 1983 год Сноровку и душу в работу вложи, каждой минутой труда дорожи! (Р. Сурьянинов) 1983 год
Береги рабочую минуту! (В. Иванов) 1958 год Береги рабочую минуту! (В. Иванов) 1958 год
Каждой рабочей минуте - строгий счет! (Коминарец И.) 1979 год Плакат отображает идею рационального использования времени трудящихся для достижения высоких показателей на производстве. Каждой рабочей минуте - строгий счет! (Коминарец И.) 1979 год Плакат отображает идею рационального использования времени трудящихся для достижения высоких показателей на производстве.
На работе - работай! Показан типичный трудовой день чрезвычайно ленивого отдела - сотрудники бесконечно пьют чай и болтают, читают газеты и вяжут, вместо того, чтобы коллективно трудиться для решения поставленных задач. К. Георгиев, 1971г. На работе - работай! Показан типичный трудовой день чрезвычайно ленивого отдела - сотрудники бесконечно пьют чай и болтают, читают газеты и вяжут, вместо того, чтобы коллективно трудиться для решения поставленных задач. К. Георгиев, 1971г.
Лодырь и передовик На плакате изображены двое рабочих, один из них качественно выполняет свои задачи, без лишних слов - в ящике с готовыми изделиями лежит уже множество металлических деталей. Другой рабочий в аналогичный ящик кидает лишь окурки папирос "Север", его станок даже не включен и стоит без дела. Б. Иванов, 1972г. Лодырь и передовик На плакате изображены двое рабочих, один из них качественно выполняет свои задачи, без лишних слов - в ящике с готовыми изделиями лежит уже множество металлических деталей. Другой рабочий в аналогичный ящик кидает лишь окурки папирос "Север", его станок даже не включен и стоит без дела. Б. Иванов, 1972г.
"Лодырь" 1930 г. Михаил Черемных "Лодырь" 1930 г. Михаил Черемных
Меньше вертеться, больше работать! Плакат посвящен дисциплине на работе и продуктивности. В 1983 году был введен «метод Андропова», устанавливающий ответственность за несоблюдение трудовой дисциплины. Вместе с ним на предприятиях появились подобные плакаты. Автор неизвестен, 1983г. Меньше вертеться, больше работать! Плакат посвящен дисциплине на работе и продуктивности. В 1983 году был введен «метод Андропова», устанавливающий ответственность за несоблюдение трудовой дисциплины. Вместе с ним на предприятиях появились подобные плакаты. Автор неизвестен, 1983г.
«А как ты сегодня поработал?» Советский плакат о труде. Неизвестный художник, 1958 год. «А как ты сегодня поработал?» Советский плакат о труде. Неизвестный художник, 1958 год.
«Выполним план великих работ», 1930 Худ. Г. Клуцис «Выполним план великих работ», 1930 Худ. Г. Клуцис
Вот наши показатели – а ваши? (В. Корецкий) 1947 год Вот наши показатели – а ваши? (В. Корецкий) 1947 год
«Сверх плана» Советский плакат о развитии машиностроения. Денисовский Н. Ф., 1973 год. «Сверх плана» Советский плакат о развитии машиностроения. Денисовский Н. Ф., 1973 год.
«План выполнили досрочно. А вы?..» Советский плакат о выполнении и перевыполнении норм производственного плана. Кершин Ю. В., 1983 год. «План выполнили досрочно. А вы?..» Советский плакат о выполнении и перевыполнении норм производственного плана. Кершин Ю. В., 1983 год.
«Каждый % сверх плана – удар по поджигателям войны» Послевоенный плакат главный акцент пропаганды был направлен на демонстрацию достижений в Стране советов. Художник Кокорекин А, 1952 год «Каждый % сверх плана – удар по поджигателям войны» Послевоенный плакат главный акцент пропаганды был направлен на демонстрацию достижений в Стране советов. Художник Кокорекин А, 1952 год
Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002. Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002.
Виктор Пивоваров, 1975 год. Режим дня одинокого человека. Виктор Пивоваров, 1975 год. Режим дня одинокого человека.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


28.04.2025 Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

), либо к конфликтам между «человеческими» и «роботизированными» участками. Ответ: интеллектуальные WFM-системы Решением становятся интеллектуальные системы управления персоналом (Workforce Man
08.04.2025 «Сибагро» внедрит систему Goodt WFM

Компания «Сибагро» и Molga Consulting подписали соглашение о внедрении цифровой системы Goodt WFM. Это ИТ-решение поможет «Сибагро» автоматизировать HR-процессы на Чистогорском свинокомплексе. По результатам пилотного проекта систему планируют запустить на остальных предприятиях агрохол
01.04.2025 Cеть клиник «Тонус» сократила пропущенные звонки с Naumen WFM Cloud

ля построения прогноза нагрузки и рабочих графиков 100 операторов контактного центра на базе Naumen WFM Cloud. В результате за два месяца количество принятых звонков увеличилось на 8%, а количе
19.02.2025 Сеть клиник «‎Будь Здоров» планирует расписание врачей с помощью российской WFM-системы PlanForce

поступают сведения об оргструктуре, штатном расписании и кадрах. Интегрировали с медицинской информационной системой для записи пациентов. В 2025 г. предстоит масштабирование на всю сеть. Российская WFM-система PlanForce создана для управления трудовыми ресурсами. Она позволяет планировать графики, вести детальный учет рабочего времени и рассчитывать его оплату. Учитывает особенности труда
16.01.2025 Трудоголизм — повод для гордости, а не болезнь, считают россияне

лее требовательны и в полтора раза чаще высказывали мнение, что работники должны быть готовы к ежедневному трудовому подвигу. Об этом CNews сообщили представители Superjob. 6 из 10 россиян не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 15% заявляют это с уверенностью, а 43% скорее уверены в этом. «Если работа приносит удовольствие, человеку, то никак не могу сказать, что это болезнь»; «Лю
05.11.2024 «Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников

тыс. почтовых отделений. Систему разработала команда «Норбит» на базе отечественного решения Goodt WFM (Workforce Management). Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Единая инфор
20.09.2024 Контакт-центр «Росгосстраха» перешел на Naumen

СК «Росгосстрах» завершила миграцию контакт-центра на российские продукты Naumen Contact Center и Naumen WFM. В новом решении 220 операторов обрабатывают до 465 тыс. звонков в месяц. Система обеспечивает 95% точности прогноза рабочей нагрузки. Исполнитель проекта — «АМТ-Груп». Об этом CNews сообщи
06.08.2024 Российская WFM-система PlanForce сократила сроки закрытия табеля на заводе в Пермском крае с восьми до одного дня

Российская WFM-система PlanForce сократила сроки закрытия табеля на заводе в Пермском крае с восьми до одного дня. Систему для управления рабочим временем – работы с графиками и табелем – внедрили на Соли
14.02.2024 Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса

ЛАНИТ) выпустила на рынок первое в стране облачное решение для управления линейными сотрудниками. «WFM Старт» включает функционал для цифрового табелирования, планирования персонала и биржу см
20.12.2023 Smartway вдвое ускорил построение графиков службы поддержки с помощью Naumen WFM Cloud

Сервис для организации командировок Smartway внедрил WFM-систему для построения рабочих графиков 200 сотрудников клиентской поддержки на базе облачного продукта Naumen WFM Cloud. С помощью решения компания перешла к долгосрочному планирова
11.10.2023 15% россиян признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время

Страсти к компьютерным играм в рабочее время больше других подвержены кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли уча
14.09.2023 «Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM

«Спортмастер» внедрил российское решение Naumen Workforce Management (Naumen WFM) для формирования оптимальных рабочих графиков 400 специалистов собственного и аутсорсинг
06.04.2023 Lamoda автоматизировала построение рабочих графиков операторов колл-центра с помощью платформы Naumen WFM

Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, для управления человеческим ресурсом внедрила решение Naumen WFM. Продукт Naumen позволяет планировать рабочие графики более 800 операторов собственного контактного центра компании и мониторить эффективность выполнения рабочих задач. Naumen WFM ав
23.03.2023 Эффективное управление расписанием операторов «Контакт-центра»: новый инструмент Mango Office

чных инструментов для бизнес-коммуникаций, объявляет о запуске нового сервиса WorkForce Management (WFM) для планирования работы персонала колл-центров, отделов продаж и поддержки клиентов. Man
06.03.2023 «АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC»

ать работу своих контакт-центров за счет внедрения решения для автоматизации контакт-центров «Аргус WFM CC». Решения НТЦ «Аргус» входят в Единый реестр российского ПО и могут быть использованы

24.01.2023 «Глория джинс» сократила время на построение графиков операторов с помощью Naumen WFM Cloud

нс» внедрил в контактном центре российскую облачную систему для управления рабочей нагрузкой Naumen WFM Cloud. Решение прогнозирует периоды пиковых нагрузок на входящую линию с точностью до 90%
15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt

Компания «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-решения Goodt (входит в группу «Ланит»), которое внедрила компания NDBC. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Система учитывает планы производства и позволяет рассчитывать потребно
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников

«Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-решения Goodt (входит в группу «Ланит»), партнером по внедрению выступила компания NDBC. Система учитывает планы производства и позволяет рассчитывать потребность персонала на будущие перио
15.11.2022 «Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management

«Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). С новым решением организация автоматизировала процессы прогнозирования нагрузки и планирования рабочих смен операторов. Теперь контакт-центр обрабатывает 80% входящих звонков в течение 20
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС

казчикам российское решение для оптимизации рабочих процессов и улучшения клиентского опыта – АРГУС WFM CC. Об этом CNews сообщили представители CTI. Оператор контактного центра во многих случа
30.08.2022 AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему

ект по внедрению системы планирования рабочего времени для управления графиками сменного персонала (WFM-система). В качестве WFM-системы заказчиком была выбрана платформа Goodt, состоящая в рее
26.07.2022 «Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM

en сообщила о том, что сервис заказа такси «Ситимобил» формирует смены и строит оптимальные рабочие графики для 500 операторов собственного и аутсорсинговых контакт-центров с помощью платформы Naumen WFM. Гибкий подход к планированию трудовых ресурсов позволил компании сэкономить около 20 млн руб. за год. Ежедневно контактный центр «Ситимобил» обрабатывает более 65 тыс. звонков, поступающих
27.10.2021 Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре

Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов для управления трудовыми ресурсами, планирования рабочих графиков, учета рабочего времени
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV

«Корус консалтинг» создала WFM-решение для планирования персонала в ювелирной сети SOKOLOV. С помощью системы Verme W
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра

Компания NAUMEN завершила проект внедрения решения Naumen Workforce Management (WFM) в контактном центре Райффайзенбанка, одного из крупнейших коммерческих банков в России.

02.11.2020 В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников

ного проекта, направленного на повышение эффективности управления персоналом. Пилотная зона системы WFM (Workforce Management) Goodt Time для расчета оптимальной численности и планирования гра
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM

ГК «Корус Консалтинг» и Verme, отечественный разработчик WFM-системы, объявили о заключении партнерского соглашения. Теперь клиенты ИТ-компании из сек
30.07.2020 Газпромбанк научился прогнозировать и управлять рабочей нагрузкой сотрудников благодаря технологиям Naumen

ных продуктов Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) и Naumen Workforce Management (Naumen WFM) обеспечивает точное прогнозирование рабочей нагрузки и распределяет задачи, позволяя пла
24.09.2019 «Ингосстрах» оптимизировал управление нагрузкой контактных центров на базе Naumen WFM

Naumen завершила проект внедрения решения Naumen Workforce Management (WFM) в контактных центрах российской страховой компании «Ингосстрах». WFM-система с вы
28.02.2019 Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ»

разработчик ПО для автоматизации бизнес-процессов, начала промышленную эксплуатацию платформы BASIS.WFM, портировав на нее свою WFM-систему. Основным хранилищем данных в платформе BASIS.
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool

«Сетелем Банк» автоматизировал бизнес-процессы при помощи системы WFM (Work Force Management) на базе СУБД Tarantool, созданной Mail.Ru Group.Благодаря использованию Tarantool и внедрению BASIS.WFM «Сетелем Банк» успешно автоматизировал широкий спектр

08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта»

«Интер РАО») внедрена российская система управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). Благодаря автоматизации процессов планирования рабочих смен операторов и прогнозировани
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра

Naumen официально представила Naumen WFM 2.0 – новую версию российского решения для управления рабочей нагрузкой в контактных цент
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит»

компетенций в контакт-центре группы компаний «Цезарь-Сателлит» на базе Avaya Workforce Management (WFM). Согласно стратегии «Цезарь Сателлит», компания успешно увеличивает свое присутствие в с
25.05.2017 Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM

с заказа такси Fasten оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen Workforce Management (WFM) позволяет прогнозировать нагрузку конт
25.05.2017 Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM

сервис заказа такси, оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen WFM позволяет прогнозировать нагрузку контакт-центров и планирова
22.03.2017 «Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC

емы управления персоналом розничных сетей (Retail Work Force Management) на российском рынке. Выбор WFM-системы, поставляемой компанией CDC, обусловлен высоким спросом на качественные отечестве
15.11.2016 Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум»

вшего высокий уровень спроса со стороны заказчиков CDC на качественные отечественные решения класса WFM. Система OptiSystems WFM Retail хорошо зарекомендовала себя по итогам внедрения в 
11.03.2016 Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management

Workforce Management в аутсорсинговом контакт-центре (АКЦ) «Гран». Возможности полнофункционального WFM-решения, разработанного компанией Naumen, позволили оптимизировать процесс управления тру
15.06.2015 В сети «М.Видео» внедрено решение SAP Workforce Management

даж. Как сообщили CNews в Novardis, это первое внедрение в России решения SAP Workforce Management (WFM). «Основным результатом проекта стало улучшение уровня управления и прогнозирования потре

Публикаций - 961, упоминаний - 1056

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

8983 77
Microsoft Corporation 25236 53
Naumen - Наумен 684 46
SAP SE 5426 33
Cisco Systems 5222 33
Oracle Corporation 6867 32
Ростелеком 10306 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 29
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 25
Genesys 208 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 25
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 24
Yandex - Яндекс 8434 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 23
Google LLC 12255 22
МегаФон 9892 21
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 21
Крок - Croc 1814 19
Meta Platforms - Facebook 4531 19
HP Inc. 5761 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 19
IBM - International Business Machines Corp 9551 18
Telegram Group 2571 17
VK - Mail.ru Group 3532 15
Broadcom - VMware 2490 15
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 14
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 260 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 12
Корус Консалтинг ГК 1334 12
Dell EMC 5092 12
Softline - Софтлайн 3261 12
Apple Inc 12628 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 12
1С-Рарус 935 12
X Corp - Twitter 2907 11
Intel Corporation 12541 11
Samsung Electronics 10625 11
Directum - Директум 1164 11
Forcepoint - Websense 125 10
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 18
РЖД - Российские железные дороги 2001 18
Superjob - Суперджоб 704 18
Лента - Сеть розничной торговли 2267 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 11
Почта России ПАО 2245 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 8
ГПБ - Газпромбанк 1174 8
ПСБ - Промсвязьбанк 901 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 8
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 7
Ингосстрах СПАО 451 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 7
Газпром ПАО 1416 7
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 6
Альфа-Банк 1868 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 5
МКБ - Московский кредитный банк 618 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 5
Газпром нефть 670 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
Северсталь ПАО - Severstal 560 5
Microsoft - LinkedIn 684 5
Русагро Группа Компаний 339 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 4
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 76 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 9
Федеральное казначейство России 1879 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 8
Судебная власть - Judicial power 2412 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 2
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 19
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 5
Единая Россия - Политическая партия 316 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 2
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 2
AMA - American Management Association - Американская ассоциация менеджмента 6 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
ECCA - European Customer Contact Alliance - ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Ассоциация менеджеров 99 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Linux Foundation 189 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 338
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 260
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 188
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 173
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 128
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 128
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 126
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 125
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 125
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 118
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 117
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 116
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 112
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 111
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 111
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 110
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 109
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 104
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 79
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 77
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 75
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 75
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 73
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 68
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 67
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 64
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 64
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 63
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 63
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 62
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 60
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 58
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 58
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 56
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 54
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 54
Microsoft Windows 16327 53
Google Android 14679 31
Microsoft Office 3952 29
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 26 24
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 24
Linux OS 10896 23
Apple iOS 8242 21
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 20
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 18
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 49 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 17
BioLink BioTime 65 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 15
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 15
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 15
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 317 14
Microsoft Windows 2000 8662 13
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 369 12
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 12
BioLink FingerPass 47 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 12
Apple macOS 2248 12
Microsoft Outlook 1421 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 12
Apple iPhone 6 4862 12
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 11
Oracle Java - язык программирования 3328 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 11
Apple iPad 3936 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 11
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 11
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1881 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 10
Microsoft Xbox Live 307 9
Lopez Luis - Лопес Луис 16 12
Зайцев Андрей 50 10
Беляев Роман 10 9
Сергеев Сергей 161 6
Чаркин Евгений 314 6
Шадаев Максут 1146 6
Морозов Вячеслав 17 5
Шеходанов Дмитрий 9 5
Путин Владимир 3349 5
Парфентьев Алексей 167 5
Матвеев Лев 64 5
Рябов Максим 14 4
Иодковский Станислав 100 4
Саушкин Олег 31 4
Врацкий Андрей 165 4
Колганов Алексей 6 4
Солонин Виталий 89 4
Махлин Дмитрий 112 4
Twomey Paul - Туми Пол 26 4
Чудинов Дмитрий 69 4
Абакумов Евгений 224 4
Попов Сергей 149 4
Дырмовский Дмитрий 142 4
Рыжиков Сергей 112 3
Козлов Константин 15 3
Курьянов Сергей 162 3
Неверов Сергей 8 3
Смирнова Наталья 11 3
Конозаков Павел 4 3
Караева Ольга 14 3
Bush George - Буш Джордж 334 3
Черешнев Михаил 10 3
Бекетов Вячеслав 3 3
Спиридонов Александр 46 3
Садовский Алексей 12 3
Шойтов Александр 99 3
Камитов Александр 3 3
Липич Григорий 65 3
Черникова Елена 13 3
Энгельгардт Михаил 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 538
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 75
Европа 24634 57
Германия - Федеративная Республика 12936 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 24
Россия - СФО - Новосибирск 4650 23
Беларусь - Белоруссия 6023 22
Казахстан - Республика 5792 22
Украина 7793 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 21
Япония 13547 20
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 18
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 13
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 11
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 10
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 249 10
Америка - Американский регион 2188 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 10
Франция - Французская Республика 7975 9
Азия - Азиатский регион 5748 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 9
Земля - планета Солнечной системы 10658 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 8
Италия - Итальянская Республика 4429 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 8
Узбекистан - Республика 1869 8
Швеция - Королевство 3715 8
Турция - Турецкая республика 2486 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 185
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 150
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 137
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 127
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 88
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 80
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 79
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 71
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 70
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 66
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 52
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 48
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 48
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 47
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 43
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 39
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 37
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 35
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 34
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 31
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 30
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 30
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 29
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 29
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 27
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 23
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 4
23ABC News 173 4
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 3
Bloomberg 1417 3
Российская газета 275 2
РИА Новости 984 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Forbes - Форбс 910 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Ведомости 1233 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Inquirer 463 1
AP - Associated Press 2006 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Fortune 210 1
Известия ИД 704 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Деловой Петербург 33 1
TechSpot 158 1
Главбух 12 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
Mashable 371 1
Фонтанка 34 1
Царьград - телеканал 28 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
New Scientist 1448 1
Virus Bulletin 33 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Apps4All 26 1
ABC News 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 38
Gartner - Гартнер 3608 26
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 18
IDC - International Data Corporation 4943 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 10
Forrester Research 828 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 5
SpencerLab 9 4
Market Strategies International 8 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
CNews Инновация года - награда 133 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 29 3
Buyers Laboratory 15 2
Photizo Group 9 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Dataquest 353 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 2
Gartner - AMR Research 48 2
Nucleus Research 13 2
Markets&Markets Research 113 2
Fortune Global 500 287 2
Microsoft Research 140 1
IDC China 2 1
Mordor Intelligence 33 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Fortune Global 100 142 1
Sensor Tower 14 1
Market Research Future 10 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 25 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Harris Interactive 81 1
The Network 8 1
Dell'Oro Group 66 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Cisco Workforce of the Future - Cisco Global Workforce Study - Cisco Workforce Manager 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 2
Genesys University 4 2
РШУ - Русская школа управления 43 2
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 2
VK Skillbox - Скилбокс 128 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
TED Talks 35 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 5 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 29 1
Институт трудовых ресурсов 1 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Алтайский институт Развития образования имени А.М. Топорова 1 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 36 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 17 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 34 1
НИИФИ и ВТ - Научно-исследовательский институт физических измерений и вычислительной техники 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 14
День молодёжи - 27 июня 998 8
CNews AWARDS - награда 549 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 8
CNews FORUM Кейсы 280 4
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Open Minds 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
CeBIT 612 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
ComNews Awards 8 1
IT&Security Forum 10 1
Synergy Global Forum 2 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Docflow 147 1
ИнфоКом 118 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
BudgetApps - Открытые государственные финансовые данные - конкурс 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще