HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент

|28.04.2025
|
Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации
), либо к конфликтам между «человеческими» и «роботизированными» участками. Ответ: интеллектуальные WFM-системы Решением становятся интеллектуальные системы управления персоналом (Workforce Man
|08.04.2025
|
«Сибагро» внедрит систему Goodt WFM
Компания «Сибагро» и Molga Consulting подписали соглашение о внедрении цифровой системы Goodt WFM. Это ИТ-решение поможет «Сибагро» автоматизировать HR-процессы на Чистогорском свинокомплексе. По результатам пилотного проекта систему планируют запустить на остальных предприятиях агрохол
|01.04.2025
|
Cеть клиник «Тонус» сократила пропущенные звонки с Naumen WFM Cloud
ля построения прогноза нагрузки и рабочих графиков 100 операторов контактного центра на базе Naumen WFM Cloud. В результате за два месяца количество принятых звонков увеличилось на 8%, а количе
|19.02.2025
|
Сеть клиник «Будь Здоров» планирует расписание врачей с помощью российской WFM-системы PlanForce
поступают сведения об оргструктуре, штатном расписании и кадрах. Интегрировали с медицинской информационной системой для записи пациентов. В 2025 г. предстоит масштабирование на всю сеть. Российская WFM-система PlanForce создана для управления трудовыми ресурсами. Она позволяет планировать графики, вести детальный учет рабочего времени и рассчитывать его оплату. Учитывает особенности труда
|16.01.2025
|
Трудоголизм — повод для гордости, а не болезнь, считают россияне
лее требовательны и в полтора раза чаще высказывали мнение, что работники должны быть готовы к ежедневному трудовому подвигу. Об этом CNews сообщили представители Superjob. 6 из 10 россиян не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 15% заявляют это с уверенностью, а 43% скорее уверены в этом. «Если работа приносит удовольствие, человеку, то никак не могу сказать, что это болезнь»; «Лю
|05.11.2024
|
«Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников
тыс. почтовых отделений. Систему разработала команда «Норбит» на базе отечественного решения Goodt WFM (Workforce Management). Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Единая инфор
|20.09.2024
|
Контакт-центр «Росгосстраха» перешел на Naumen
СК «Росгосстрах» завершила миграцию контакт-центра на российские продукты Naumen Contact Center и Naumen WFM. В новом решении 220 операторов обрабатывают до 465 тыс. звонков в месяц. Система обеспечивает 95% точности прогноза рабочей нагрузки. Исполнитель проекта — «АМТ-Груп». Об этом CNews сообщи
|06.08.2024
|
Российская WFM-система PlanForce сократила сроки закрытия табеля на заводе в Пермском крае с восьми до одного дня
Российская WFM-система PlanForce сократила сроки закрытия табеля на заводе в Пермском крае с восьми до одного дня. Систему для управления рабочим временем – работы с графиками и табелем – внедрили на Соли
|14.02.2024
|
Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса
ЛАНИТ) выпустила на рынок первое в стране облачное решение для управления линейными сотрудниками. «WFM Старт» включает функционал для цифрового табелирования, планирования персонала и биржу см
|20.12.2023
|
Smartway вдвое ускорил построение графиков службы поддержки с помощью Naumen WFM Cloud
Сервис для организации командировок Smartway внедрил WFM-систему для построения рабочих графиков 200 сотрудников клиентской поддержки на базе облачного продукта Naumen WFM Cloud. С помощью решения компания перешла к долгосрочному планирова
|11.10.2023
|
15% россиян признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время
Страсти к компьютерным играм в рабочее время больше других подвержены кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли уча
|14.09.2023
|
«Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM
«Спортмастер» внедрил российское решение Naumen Workforce Management (Naumen WFM) для формирования оптимальных рабочих графиков 400 специалистов собственного и аутсорсинг
|06.04.2023
|
Lamoda автоматизировала построение рабочих графиков операторов колл-центра с помощью платформы Naumen WFM
Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, для управления человеческим ресурсом внедрила решение Naumen WFM. Продукт Naumen позволяет планировать рабочие графики более 800 операторов собственного контактного центра компании и мониторить эффективность выполнения рабочих задач. Naumen WFM ав
|23.03.2023
|
Эффективное управление расписанием операторов «Контакт-центра»: новый инструмент Mango Office
чных инструментов для бизнес-коммуникаций, объявляет о запуске нового сервиса WorkForce Management (WFM) для планирования работы персонала колл-центров, отделов продаж и поддержки клиентов. Man
|06.03.2023
|
«АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC»
ать работу своих контакт-центров за счет внедрения решения для автоматизации контакт-центров «Аргус WFM CC». Решения НТЦ «Аргус» входят в Единый реестр российского ПО и могут быть использованы
|24.01.2023
|
«Глория джинс» сократила время на построение графиков операторов с помощью Naumen WFM Cloud
нс» внедрил в контактном центре российскую облачную систему для управления рабочей нагрузкой Naumen WFM Cloud. Решение прогнозирует периоды пиковых нагрузок на входящую линию с точностью до 90%
|15.12.2022
|
«Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt
Компания «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-решения Goodt (входит в группу «Ланит»), которое внедрила компания NDBC. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Система учитывает планы производства и позволяет рассчитывать потребно
|15.12.2022
|
«Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников
«Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-решения Goodt (входит в группу «Ланит»), партнером по внедрению выступила компания NDBC. Система учитывает планы производства и позволяет рассчитывать потребность персонала на будущие перио
|15.11.2022
|
«Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management
«Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). С новым решением организация автоматизировала процессы прогнозирования нагрузки и планирования рабочих смен операторов. Теперь контакт-центр обрабатывает 80% входящих звонков в течение 20
|14.10.2022
|
CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС
казчикам российское решение для оптимизации рабочих процессов и улучшения клиентского опыта – АРГУС WFM CC. Об этом CNews сообщили представители CTI. Оператор контактного центра во многих случа
|30.08.2022
|
AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему
ект по внедрению системы планирования рабочего времени для управления графиками сменного персонала (WFM-система). В качестве WFM-системы заказчиком была выбрана платформа Goodt, состоящая в рее
|26.07.2022
|
«Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM
en сообщила о том, что сервис заказа такси «Ситимобил» формирует смены и строит оптимальные рабочие графики для 500 операторов собственного и аутсорсинговых контакт-центров с помощью платформы Naumen WFM. Гибкий подход к планированию трудовых ресурсов позволил компании сэкономить около 20 млн руб. за год. Ежедневно контактный центр «Ситимобил» обрабатывает более 65 тыс. звонков, поступающих
|27.10.2021
|
Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре
Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов для управления трудовыми ресурсами, планирования рабочих графиков, учета рабочего времени
|10.06.2021
|
«Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV
«Корус консалтинг» создала WFM-решение для планирования персонала в ювелирной сети SOKOLOV. С помощью системы Verme W
|16.04.2021
|
Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра
Компания NAUMEN завершила проект внедрения решения Naumen Workforce Management (WFM) в контактном центре Райффайзенбанка, одного из крупнейших коммерческих банков в России.
|02.11.2020
|
В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников
ного проекта, направленного на повышение эффективности управления персоналом. Пилотная зона системы WFM (Workforce Management) Goodt Time для расчета оптимальной численности и планирования гра
|18.09.2020
|
«Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM
ГК «Корус Консалтинг» и Verme, отечественный разработчик WFM-системы, объявили о заключении партнерского соглашения. Теперь клиенты ИТ-компании из сек
|30.07.2020
|
Газпромбанк научился прогнозировать и управлять рабочей нагрузкой сотрудников благодаря технологиям Naumen
ных продуктов Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) и Naumen Workforce Management (Naumen WFM) обеспечивает точное прогнозирование рабочей нагрузки и распределяет задачи, позволяя пла
|24.09.2019
|
«Ингосстрах» оптимизировал управление нагрузкой контактных центров на базе Naumen WFM
Naumen завершила проект внедрения решения Naumen Workforce Management (WFM) в контактных центрах российской страховой компании «Ингосстрах». WFM-система с вы
|28.02.2019
|
Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ»
разработчик ПО для автоматизации бизнес-процессов, начала промышленную эксплуатацию платформы BASIS.WFM, портировав на нее свою WFM-систему. Основным хранилищем данных в платформе BASIS.
|01.02.2018
|
«Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool
«Сетелем Банк» автоматизировал бизнес-процессы при помощи системы WFM (Work Force Management) на базе СУБД Tarantool, созданной Mail.Ru Group.Благодаря использованию Tarantool и внедрению BASIS.WFM «Сетелем Банк» успешно автоматизировал широкий спектр
|08.12.2017
|
Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта»
«Интер РАО») внедрена российская система управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). Благодаря автоматизации процессов планирования рабочих смен операторов и прогнозировани
|23.10.2017
|
Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра
Naumen официально представила Naumen WFM 2.0 – новую версию российского решения для управления рабочей нагрузкой в контактных цент
|04.08.2017
|
«Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит»
компетенций в контакт-центре группы компаний «Цезарь-Сателлит» на базе Avaya Workforce Management (WFM). Согласно стратегии «Цезарь Сателлит», компания успешно увеличивает свое присутствие в с
|25.05.2017
|
|25.05.2017
|
Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM
сервис заказа такси, оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen WFM позволяет прогнозировать нагрузку контакт-центров и планирова
|22.03.2017
|
«Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC
емы управления персоналом розничных сетей (Retail Work Force Management) на российском рынке. Выбор WFM-системы, поставляемой компанией CDC, обусловлен высоким спросом на качественные отечестве
|15.11.2016
|
Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум»
вшего высокий уровень спроса со стороны заказчиков CDC на качественные отечественные решения класса WFM. Система OptiSystems WFM Retail хорошо зарекомендовала себя по итогам внедрения в
|11.03.2016
|
Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management
Workforce Management в аутсорсинговом контакт-центре (АКЦ) «Гран». Возможности полнофункционального WFM-решения, разработанного компанией Naumen, позволили оптимизировать процесс управления тру
|15.06.2015
|
В сети «М.Видео» внедрено решение SAP Workforce Management
даж. Как сообщили CNews в Novardis, это первое внедрение в России решения SAP Workforce Management (WFM). «Основным результатом проекта стало улучшение уровня управления и прогнозирования потре
