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Cloud Games MOBA Multiplayer Online Battle Arena Многопользовательская онлайновая боевая арена



31.01.2025 «Оклик» 900GMW: игровая мышь с высоким DPI и возможностью персонализации 1
09.08.2024 МТС: кировские геймеры выбирают ролевые и приключенческие экшены 1
27.06.2024 Как обеспечивали киберзащиту на «Играх Будущего» 1
18.06.2024 Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G 1
15.05.2024 МТС запустит эксклюзивное предложение для мобильных геймеров 1
11.04.2024 Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40 1
14.12.2023 Передатчик выше плеч: как человеческие тела блокируют передачу сигнала 6G 1
27.02.2023 Бренд Bloody представил проводную мышь W95 Max со сверхбыстрым откликом 1
14.02.2023 Модификации к игре Dota 2 пробивают в ПК «дыры» для троянов 1
10.12.2022 Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году 1
05.04.2022 Acer пополнила модельный ряд игровой периферии десятью новыми моделями 2
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 1
08.07.2019 Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор 1
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 1
16.07.2018 ASUS дарит геймерам всё лучшее 1
11.12.2017 Три новогодних подарка геймерам от ASUS 1
16.06.2017 ViewSonic представила 32-дюймовый изогнутый монитор XG3202-C 1
23.05.2017 Viewsonic представила монитор XG2530 с частотой обновления 240 Гц 1
22.02.2017 Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год 1
21.07.2016 Финал состоится в любую погоду 1
10.08.2015 Юрий Мильнер инвестировал в онлайн-войну 1
26.01.2015 В России стартуют продажи видеокарты GeForce GTX 960 1
22.08.2014 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru по итогам первого полугодия 2014 г. выросла на 21,7% 1
18.04.2014 Обзор MOBA-игры Infinite Crisis: каждому по супергерою 1
28.03.2014 Warner Bros. Interactive Entertainment и «Фабрика Онлайн» запустят в России игру Infinite Crisis 1
20.03.2014 «Орден магии»: редкая российская MMORPG от разработчиков «Механоидов». 1
21.03.2013 Logitech представила улучшенные игровые устройства для ПК 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Cloud Games и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3494 6
AMD - Advanced Micro Devices 4232 4
Fortnite 76 3
VK - Mail.ru Group 3456 3
ViewSonic 311 3
Tencent - Riot Games 11 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 2
Merlion - Мерлион 800 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 2
Tencent 158 1
Wargaming 152 1
Epic Games 154 1
Microsoft Corporation 24640 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 1
Logitech 421 1
Blizzard Entertainment 328 1
МегаФон 8860 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
Dell EMC 5030 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2550 1
Pixonic 21 1
Фабрика Онлайн 10 1
Xiaomi 1738 1
Razer Inc 75 1
Sony 6548 1
Nintendo 758 1
Digma 186 1
SteelSeries 27 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1405 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Valve Software 209 1
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 29 1
Thermaltake 17 1
InnoSTage - Инностейдж 145 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1185 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 19 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 2
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 29 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
General Catalyst 23 1
Warner 533 1
Index Ventures 48 1
Лента - Сеть розничной торговли 2086 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Korea Investment Partners - KIP 1 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
BeepCar - Бипкар 16 1
ВТБ Ледовый Дворец 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 1
Ак Барс Банк 272 1
TÜV Rheinland Group 136 1
Сконтел 8 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17085 21
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1613 9
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1421 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9993 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24169 8
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 8
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 989 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6044 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12491 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2790 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3821 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1040 5
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 686 5
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 796 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3470 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3728 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1132 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2954 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1563 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 4
Наушники - Headphones 4010 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10143 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1907 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13151 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29741 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12639 3
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 158 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2129 3
Наушники - Амбушюры - Embouchure 108 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10774 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7885 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1321 2
Google Android 14014 6
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 5
Nvidia G-Sync 149 5
AMD Radeon FreeSync 188 5
Apple iOS 7817 3
Nvidia GeForce GTX 522 3
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 2
Asus ROG - Republic of Gamers 31 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 174 2
ViewSonic Elite XG - серия игровых мониторов 9 2
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 22 2
Infinix Note 29 2
Infinix Cheetah 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7089 1
VK - Mail.ru myTracker 41 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 42 1
Blizzard - Hearthstone 16 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 1
Microsoft Windows 10 1762 1
Razer Chroma RGB 3 1
Nvidia GeForce Experience 8 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 1
Microsoft DirectX 707 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 54 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 158 1
Google Play - Google Store - Android Market 3293 1
Apple - App Store 2892 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Digma DM-MONG Gaming 3 1
Dash - Криптовалюта 54 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Pixonic War Robots 20 1
Гришин Дмитрий 209 2
Живица Иван 3 1
Фролов Александр 34 1
Мильнер Юрий 134 1
Добродеев Борис 95 1
Водясов Алексей 222 1
Лаптев Максим 18 1
Билалов Марат 1 1
Руфф Антон 1 1
Гузаиров Айдар 56 1
Овечкин Александр 8 1
Гольцман Григорий 5 1
Шураков Александр 2 1
Целиков Илья 9 1
Breyer Jim - Брейер Джим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 3
Япония 13292 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Южная Корея - Республика 6654 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 2
Германия - Федеративная Республика 12689 2
Италия - Итальянская Республика 4355 2
Бразилия - Федеративная Республика 2365 2
Европа 21779 2
Норвегия - Королевство 1804 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Дания - Королевство 1297 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Индия - Bharat 5455 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 1
Индонезия - Республика 959 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 936 1
Филиппины - Республика 565 1
Украина 7615 1
Грузия 1242 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
Земля - планета Солнечной системы 10380 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 1
Испания - Королевство 3710 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3109 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2746 1
Швеция - Королевство 3620 1
Франция - Французская Республика 7852 1
США - Калифорния 4628 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4671 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 3
Ergonomics - Эргономика 1598 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 2
Английский язык 6639 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5738 2
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7495 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 2
Аудит - аудиторский услуги 2666 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 549 2
ARPPU - Average revenue per paying user - Средняя выручка на одного платящего пользователя 2 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
F2P - Free-to-play 93 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 122 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 883 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 388 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5982 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1587 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1638 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 564 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1743 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6195 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4823 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Forbes - Форбс 821 1
VentureBeat 90 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
Superdata 12 1
comScore 379 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1051 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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