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Бренд Bloody представил проводную мышь W95 Max со сверхбыстрым откликом

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую проводную мышь W95 Max. Манипулятор отличается сверхбыстрым откликом 1 мс, а также обширным набором настраиваемых функций – от высоты отрыва и макросов до подсветки. Модель выпускается в двух расцветках: черной, а также белой с красным рисунком, выполненной в рамках совместной коллекции Bloody x Naraka.

W95 Max оснащена профессиональным оптическим сенсором MAX BC3332-A с солидными характеристиками: регулируемым разрешением от 100 до 12000 CPI, высокой частотой кадров 8000 FPS, внушительной скоростью отслеживания 250 IPS и серьезным показателем ускорения в 35 G. Доступна регулировка значений CPI как по оси X, так и по оси Y. Этот манипулятор обеспечит геймеру высокую точность движений, своевременную реакцию и максимальную управляемость, что важно в шутерах от первого лица, спортивных симуляторах, играх жанра MOBA и многих других.

Новинка имеет скорость отклика в 1 мс, а также четыре конфигурации частоты опроса: 125, 500, 1000 и 2000 Гц. Такая герцовка позволит геймерам комфортно играть как в тайтлы, где постоянно используются движения мышью и важна высокая точность, так и в игры, в которых не всегда применяется курсор и не так критична задержка в скорости отклика. Переключатель частоты опроса расположен на корпусе девайса снизу.

Чтобы персонализировать показатель высоты отрыва (LOD), достаточно нажать специальный переключатель на нижней панели. Доступно 4 значения – 1,5 мм, 2 мм, 3 мм и индивидуальная настройка, которую легко установить с помощью фирменного ПО Bloody Ultra Core. Это поможет каждому геймеру настроить девайс под свои игровые привычки.

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Прорезиненное колесо прокрутки с двойной инжекцией обеспечивает тактильный комфорт во время игры. Дополнительное колесо отвечает за переключение между 3 режимами оружия (1/N/3). С кнопкой Fire [F] легко выбирать различные режимы огня, а специальной клавишей на левой боковой панели можно быстро устанавливать один из 6 различных режимов точного управления.

Модель W95 Max обладает встроенной памятью 4 МБ. Этого достаточно, чтобы записать все необходимые геймеру макросы, используя фирменный софт Bloody. ПО также позволяет назначить сразу несколько команд на одну кнопку, чтобы сэкономить время в игре. Например, одним нажатием произнести сразу несколько заклинаний, или одновременно стрелять и осуществлять еще несколько разных действий.

Фирменный софт дает доступ и к другим опциям. Например, в системе Ultra Core 3&4 предусмотрены четыре уровня настройки мыши для разных игровых жанров. Это пригодится для улучшения характеристик стрельбы. Есть возможность быстро переключаться между 6 снайперскими режимами, например, чтобы точнее прицеливаться или моментально выполнять одиночные, двойные или тройные выстрелы. Эта опция пригодится опытным игрокам в шутеры.

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Новинка также оборудована выразительной 15-зонной RGB подсветкой, которая сделает процесс игры более захватывающим и атмосферным. Геймер может выбирать из пяти предварительно загруженных эффектов подсветки.

Новая модель оснащена микропереключателями, которые рассчитаны на более 50 млн нажатий. Ресурс колеса прокрутки составляет свыше 500 тыс. оборотов. Высококачественные износостойкие металлические ножки X'Glide с запасом прочности 300 км устраняют трение и обеспечивают плавное скольжение практически на любой поверхности. Девайс подключается к компьютеру с помощью 1,8-метрового кабеля USB.

Возможности кастомизации позволяют точно настроить мышь W95 Max под игровой стиль и предпочтения геймера, а продуманная конструкция и превосходные характеристики сенсора сделают новинку верным напарником в играх и киберспорте.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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