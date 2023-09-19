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Macros Макросы Макрокоманда программный алгоритм действий, записанный пользователем



19.09.2023 Универсальная утилита «Оклик» расширяет функционал компьютерной мыши 1

01.09.2023 Игровые клавиатуры B130N, B320N от Bloody: RGB-подсветка и Anti-Ghosting 1

08.08.2023 Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж 1

07.08.2023 Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах 1

26.06.2023 Новые игровые мыши GMNG с возможностью кастомизации 1

18.05.2023 Bloody W95 Max: игровая мышь с максимальной кастомизацией и оригинальными расцветками 1

28.03.2023 Опасный троян внедряется в ПК под видом бланков налоговой отчетности 1

09.03.2023 Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM 1

27.02.2023 Бренд Bloody представил проводную мышь W95 Max со сверхбыстрым откликом 1

21.02.2023 Новая геймерская мышь Bloody R90 Plus 1

25.01.2023 Чтобы спасти безграмотных пользователей, Microsoft заблокирует одну из главных «фишек» облачного Excel 1

13.01.2023 Bloody представила 2 модели клавиатур с высокотехнологичными красными свитчами 1

23.12.2022 Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты 1

22.12.2022 Корпоративный фишинг и спам в 2022 г.: все чаще атакуют HR-специалистов и бухгалтеров 1

12.12.2022 «Мой офис» запросил у государства больше миллиарда, чтобы стать похожим на Microsoft Office 1

07.12.2022 Новые механические свитчи и Pudding-кейкапы: Bloody выпускает игровую клавиатуру S510NP 1

23.11.2022 Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody 1

23.11.2022 Хакеры захватывают ПК безработных ИТ-шников 1

16.11.2022 Компания DCLogic запустила направление по интеграции корпоративных программных продуктов «Мой офис» для российских компаний. 1

26.10.2022 Защита Windows не реагирует на особые JavaScript-файлы. Хакеры в курсе, Microsoft — нет 1

14.10.2022 Представлен «Р7-Офис» версии 7.2 1

29.07.2022 Из-за безграмотных пользователей хакеры лишились идеального способа взлома ПК через Word и Excel. И тут же нашли новые 1

25.07.2022 Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru 1

22.07.2022 Microsoft без лишнего шума закрыла в Windows излюбленную «дыру» хакеров-вымогателей 1

21.07.2022 Microsoft надоела безграмотность пользователей. Хакеры больше не смогут взламывать их через Word и Excel 1

08.07.2022 Microsoft пошла на поводу у глупых пользователей и разрешила хакерам взламывать всех через документы Word и Excel 1

10.06.2022 Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome 1

11.04.2022 «Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft 1

05.04.2022 Acer пополнила модельный ряд игровой периферии десятью новыми моделями 1

18.03.2022 5 самых известных фишинговых атак 1

17.03.2022 Семь российских аналогов иностранному ПО 1

10.02.2022 Сверхлёгкая игровая мышь Logitech G Pro X Superlight появилась в розовом цвете 1

08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint 1

26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 1

01.12.2021 Хакеры терроризируют госструктуры и бизнес зараженными файлами в Excel и Word 1

25.10.2021 Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж 1

20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 1

26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1

22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1

07.04.2021 Для прицельного заражения ПК хакеры развернули колл-центр с инструкторами 1


Публикаций - 110, упоминаний - 110

Macros упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23868 39
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1167 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 13
Merlion - Мерлион 567 10
Logitech 407 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 8
A4tech 67 7
Google LLC 11109 6
Oracle - Sun Microsystems 2171 5
7342 5
Razer 71 5
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1118 5
Check Point Software Technologies 723 5
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 64 4
Apple Inc 11211 4
Nvidia Corp 3265 4
Trend Micro 584 4
Adobe Systems 1394 4
Инталев - Intalev 258 3
IBM - International Business Machines Corp 9206 3
HP Inc. 5559 3
Новые облачные технологии (НОТ) 330 3
Proofpoint 31 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 48 3
Palo Alto Networks 126 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 3
Comindware - Колловэар 106 2
X Corp - Twitter 2477 2
PayPal 641 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 2
Fortinet 353 2
Cisco Talos 38 2
Intel Corporation 11750 2
Cisco Systems 4914 2
Conti - Хакерская группировка 32 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 474 2
AMD - Advanced Micro Devices 3852 2
ДОК 1 2
SAP SE 4898 2
GitHub 610 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 2
Tesla Motors 358 2
LinkedIn 601 2
Возрождение - Коммерческий банк 68 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 1
Bank of America - Банк Америки 222 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 32 1
Резонанс НПП 1 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 277 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 39 1
Delta Air Lines - авиакомпания 44 1
Новый век 26 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 18 1
Укрэнерго НЭК - Национальная энергетическая компания 5 1
UCLA Health - Harbor–UCLA Medical Center - Jonsson Comprehensive Cancer Center, JCCC 3 1
101Hotels.com 3 1
The Home Depot Inc 60 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 219 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Sony Pictures Entertainment 45 1
Mary Kay - Мэри Кэй 90 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 1
Сургутнефтегаз - СНГ 239 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 1
Альфа-Банк 1550 1
Visa International 1840 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 1
Спортмастер - Sportmaster 149 1
Colonial Pipeline 28 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 54 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 27 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 114 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 59
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1848 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 32
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 1224 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 30
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2589 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 20
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 368 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 18
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 280 17
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Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 588 15
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 14
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