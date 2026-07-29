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Macros Макросы Макрокоманда программный алгоритм действий, записанный пользователем

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.07.2026 «Лаборатория Касперского»: российские ИТ-компании получают фишинговые рассылки с «повреждёнными» документами 1
10.06.2026 Modus BI 3.14: интеллектуальный экспорт, новый SQL-редактор и расширенный контроль визуализаций 1
30.04.2026 Спустя 23 года любимый редактор программистов выпустили для Macbook 1
21.04.2026 Алексей Зобнин -

Алексей Зобнин, Minervasoft: Без базы знаний вы тратите деньги на ИИ-ассистентов впустую

 1
17.03.2026 «Алми Партнер» выпустила новую версию «АльтерОфис» 1
03.03.2026 Знаменитый российский «убийца» Microsoft Office стал бесплатным навсегда 1
19.02.2026 Notificore запустила интеграцию с amoCRM для автоматизации SMS-коммуникаций 1
18.02.2026 Новая беспроводная игровая мышь Bloody SG5 1
16.02.2026 «АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026» 1
03.12.2025 «Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера» 1
27.11.2025 «АБП2Б» обновила SSH-клиент MС22 до версии 1.4 1
27.11.2025 «МойОфис» 3.6: конвертация VBA-макрокоманд, Python в надстройках, приложение «МоиЗаметки» и другие новые возможности экосистемы 1
13.11.2025 Positive Technologies представила ноябрьский дайджест трендовых уязвимостей 1
24.09.2025 Новая расцветка мышей в коллаборации Bloody x Savage Impact 1
19.09.2025 Разблокированы новые персонажи: игровые мыши из коллаборации Bloody и Savage Impact 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
15.08.2025 Аналог Confluence от EvaTeam обновлен до версии 2.30 1
05.08.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз «Яга Статьи» 1
04.08.2025 Игра без преград: проводные мыши ES7, ES8 от Bloody 1
23.06.2025 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в приложении Apple Shortcuts 2
02.06.2025 «Ашан» высвободил 100 тыс. рабочих часов благодаря RPA 1
27.05.2025 Платформа ИИ-ассистентов GPTZATOR в офисном пакете «Р7-Офис» 1
13.05.2025 Новая игровая мышь Filum FL-GM20: практичность и яркий дизайн для гейминга и работы 1
13.05.2025 Эра кода: как вырос спрос на ИТ-услуги в 2025 г. — «Авито Услуги» 1
25.04.2025 Positive Technologies обнаружила связь группировок Aggah, Blind Eagle и TA558 1
16.04.2025 Обновление линейки игровых мышей «Оклик»: 714GM и 980GMW 1
21.03.2025 Каждый пятый офисный сотрудник использует только «Копировать» и «Вставить» 1
20.02.2025 Новая игровая клавиатура Bloody S520N 1
27.01.2025 Новый дизайн игровых клавиатур Bloody AT87 и AT98 1
14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
28.12.2024 В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками 1
16.12.2024 Новый оттенок победы: игровая мышь Bloody R90 Plus в белой расцветке 1
13.12.2024 Как безопасно хранить и редактировать файлы на российской облачной платформе 1
11.12.2024 Больше расцветок: игровые клавиатуры Bloody S87 Naraka и WS87 Pixels 1
06.12.2024 Коллаборация Bloody x Savage Impact игровые мыши R72 Ultra, R72 Ultra Duo 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
06.11.2024 Без помех и потери сигнала: первые беспроводные игровые клавиатуры WS87 Naraka, WS98, WS98 Naraka и WS98 Pixels от Bloody 1
29.10.2024 Две новые игровые клавиатуры с оптическими свитчами Alpha от Bloody 1
17.09.2024 «Р7-Офис» выпустил обновление десктопных редакторов с API для нового уровня работы с макросами 1
05.08.2024 Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году 1

Публикаций - 186, упоминаний - 198

Macros и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 40
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 26
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
A4tech 107 12
Google LLC 12688 10
Logitech 437 9
9594 8
Apple Inc 13154 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Check Point Software Technologies 829 5
Razer Inc 88 5
ESET - ESET Software 1161 5
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Adobe Systems 1597 4
Trend Micro 651 4
Nvidia Corp 4002 4
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 4
Thoma Bravo - Proofpoint 41 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Софтлайн 3743 3
HP Inc. 5883 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Palo Alto Networks 209 3
Инталев - Intalev 275 3
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 25 2
Системы документооборота 522 2
PixArt - Pixart SRL 21 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Tesla Motors 461 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Новый век 27 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
101Hotels.com 456 1
The Home Depot Inc 66 1
UCLA Health - Harbor–UCLA Medical Center - Jonsson Comprehensive Cancer Center, JCCC 4 1
Укрэнерго НЭК - Национальная энергетическая компания 5 1
Адамант 3 1
Biocodex - Биокодекс 12 1
Ashley Madison 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Kickstarter 136 1
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 70
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 35
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 33
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 25
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 23
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
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Microsoft Office 4170 68
Microsoft Windows 16882 52
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 32
A4tech Bloody - игровая периферия 81 20
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 18
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 17
Apple iOS 8583 16
Linux OS 11533 16
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 15
Apple macOS 2419 14
Google Android 15243 13
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
Microsoft Windows 10 1938 8
Microsoft Windows PowerShell 250 8
НКТ - Р7-Офис 543 8
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Microsoft Office 365 1042 6
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PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 6
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Microsoft Windows 7 2007 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
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Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 5
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Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
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Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 1
Аликин Алексей 2 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Бадаев Александр 6 1
Гарбуз Николай 4 1
Бочкарева Анастасия 4 1
Матвиенко Вадим 8 1
Деденок Роман 27 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
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Азия - Азиатский регион 5920 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
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Южная Корея - Республика 7052 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Польша - Республика 2031 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Испания - Королевство 3840 3
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Болгария - Республика 799 2
Нидерланды 3746 2
Кипр - Республика 636 2
Новая Зеландия 737 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 2
Африка Центральная 41 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
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