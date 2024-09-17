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«Р7-Офис» выпустил обновление десктопных редакторов с API для нового уровня работы с макросами

Редакторы «Р7-Офис» в свежей версии стали еще более удобными и функциональными: существенно расширен API редакторов, что дает новые варианты применения макросов, появились новые опции сортировки в сводных таблицах, а в редакторе таблиц стало больше аналитических возможностей. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Расширение API пригодится пользователям, которые часто используют в своей работе макросы для упрощения рутинных операций с документами: благодаря новым API их можно сделать более функциональными. Разработаны API DocumentOpen, позволяющие запускать макросом те или иные операции после открытия документа, API DocumentBeforePrint — для выполнения команд перед печатью, и API DocumentBeforeSave — для действий с файлом перед сохранением документа.

Другие важные нововведения касаются редактора таблиц. Реализована функция отображения формул в таблицах, которая дает возможность оперативно взглянуть на все формулы в ячейках таблицы, что бывает очень полезно для проверки правильности вычислений. Это намного удобнее, чем проверять формулы одну за одной, особенно, если их много. Делается в один клик — соответствующая кнопка появилась на вкладке «Формулы».

Стала удобнее и работа в сводных таблицах: в них доступна сортировка дней недели, что позволяет более гибко управлять представлением данных — полезно для отчётов, в которых требуется нестандартная последовательность дней недели (например, которая начинается с воскресенья). Также доступна обратная сортировка. Доступны новые возможности во вкладке «Данные», через кнопку «Настраиваемая сортировка».

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По этой же кнопке во вкладке «Данные» теперь доступна функция создания настраиваемых списков для сортировки. Она дает возможность задать собственные критерии сортировки, отличающиеся от стандартных вариантов — по алфавиту или по убывающим/возрастающим значениям. Возможность пригодится пользователям, которые работают с большими массивами данных, которые требуют нестандартной последовательности.

Но это не все новшества. Также добавилась функция «Подбор цели» — можно менять значения в одной из ячеек, которая задействована в вычислениях для достижения нужного целевого значения в другой ячейке. Это удобный инструмент для решения обратных задач, когда необходимо выяснить, какое значение нужно ввести, чтобы получить требуемые значения. Функция позволяет существенно упростить работу с моделями данных и особенно востребована в финансовых вычислениях. Например, с ее помощью можно определить какой объем продаж необходим для достижения тех или иных показателей прибыльности.

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