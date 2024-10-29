Две новые игровые клавиатуры с оптическими свитчами Alpha от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил в России новые механические игровые клавиатуры AT87 и AT98. Девайсы доступны в двух расцветках, разработанных совместно с Savage Impact. Линейка использует образы персонажей в стиле комиксов. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Обе модели отличаются компактностью: на корпусе AT87 расположено 87 клавиш, а AT98 предлагает раскладку на 98 клавиш. Также у клавиатур есть десять горячих мультимедийных клавиш Fn+ и LT, отвечающая за четыре профиля скорости. Частота опроса 1000 Гц и быстрый отклик в 1 мс помогут моментально реагировать на действия соперников в игре. Функция Anti-Ghosting предотвратит залипание клавиш, а встроенная память на 4 МБ позволяет хранить макросы и варианты подсветки.

Merlion Две новые игровые клавиатуры с оптическими свитчами Alpha от Bloody

Новые клавиатуры оснащены линейными оптическими свитчами Alpha. Длина хода свитчей составляет 3,8 мм, они выдерживают до 100 млн нажатий, а точку срабатывания, оптимальную для своего стиля игры, пользователи могут настроить в диапазоне 1 ~ 2,6 мм благодаря технологии Alpha Variable Speed Optical Switch. Свитчи прочные, изготовлены из TPE-силикона. Также в конструкции клавиатуры используются силиконовые прослойка и накладки, все вместе они обеспечивают бесшумное нажатие клавиш.

Устройства представлены в двух расцветках, вдохновленных персонажами совместного проекта Bloody и Savage Impact. Proxy Boom – герой в красной куртке, известный источник переполоха. Renegade Outlaw стал маяком надежды среди обмана и нравственных испытаний благодаря своему стремлению противостоять тьме.

У моделей с расцветкой Proxy Boom красно-бежевый корпус эффектно сочетается с синими и красными кейкапами. Цветовое решение клавиатур, посвященных персонажу Renegade Outlaw, построено на сочетании черного, зеленого и желтого. Есть семь режимов RGB-подсветки. Ножки клавиатур позволят подобрать наиболее удобное положение, чтобы кисти не уставали во время длительных сессий за компьютером.

Новинки подключаются к компьютеру с помощью 1,8-метрового кабеля USB Type-C, для которого в конструкции клавиатуры предусмотрено размещение в трех направлениях.

Новинки доступны для заказа в Merlion.