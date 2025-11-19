Китай на коне. Дан старт разработке суперсовременного процессора с десятками ядер – AMD и Intel не знают, чем ответить

Китайский разработчик чипов Loongson работает над новым процессором, количество ядер в котором будет исчисляться десятками. Он получит чиплетную компоновку, а внутри каждого чиплета будет по 32 ядра. Для Loongson это огромный шаг вперед – во-первых, у Intel и AMD подобных решений пока немного, во-вторых, предшественник нового процессора насчитывает вдвое меньше ядер в одно чиплете – 16.

Китайский прорыв

Китайская компания Loongson приступила к разработке нового процессора 3D7000, пишет WCCFTech. CPU этого чипмейкера отличаются в первую очередь архитектурой – она носит название LoongArch и разрабатывается в КНР с начала XXI века. При этом в ней нет заимствованных технологий – она полностью импортонезависима.

Чип 3D7000 будет чиплетным – на его подложке расположатся несколько кристаллов по 32 ядра в каждом. Подобную технологию часто применяет компания AMD, а среди процессоров Intel она встречается редко. Для сравнения, процессор 3С6000, предшественник 3D7000, тоже чиплетный, но каждый отдельно взятый кристалл содержит лишь 16 вычислительных ядер, то есть вдвое меньше.

Вероятнее всего, 3D7000 будет предназначен для серверов, хотя его маркировка указывает на другое. Loongson выпускает три вида процессоров – с литерой «А» в названии для обычных настольных ПК, с литерой «D» для мощных рабочих станций и для серверов с литерой «С».

wirestock / Freepik Ядер в новом процессоре Loongson будет очень много

В России уже оценили достоинства LoongArch и процессоров на ее основе. В стране продаются компьютеры с чипами Loongson внутри, а также в конце осени 2025 г. стало известно о ведущейся разработке отечественного CPU «Иртыш» с ядрами LoongArch.

Невероятнее амбиции

Loongson запланировала выпуск 3D7000 на 2027 г. Другими словами, у нее есть не более двух лет на разработку, тестирование, выпуск пробных партий и начало серийного производства.

По предварительным данным, новый CPU будет выпускаться по техпроцессу тоньше 10 нм. Какая именно топология в итоге будет задействована, пока неясно, но это уже удар по репутации Intel, которая уже больше шести лет не в состоянии перейти с 10 нм на что-то более современное.

При этом выбор техпроцесса у Loongson, в теории, очень широкий – от 8 и вплоть до 3 нм. Но свои коррективы могут внести современные геополитические реалии, в которых у Китая нет доступа к самым современным нормам и соответствующему оборудованию. Самый передовой техпроцесс для этой страны – пока 5 нм.

Что касается предшественника 3D7000, Loongson ранее представила процессоры 3C6000, изготовленные по техпроцессу, который она назвала «1X». Эксперты WCCFTech полагают, что речь идет о 12 нм. Эти чипы оснащены 16-ядерными чиплетами и масштабируются до 64 ядер в четырехчиплетных моделях, а также имеют TDP до 300 Вт.

«Мы уже начали проектирование интеллектуальной собственности для передовых X-нанометровых технологических процессов, и мы начнем разрабатывать такие технологии, как фазовая автоподстройка частоты, многопортовые регистровые файлы, DDR5-PHY и PCIe5-PHY», – говорится в заявлении Loongson.

Процесс запущен

Компания заверяет , что уже начала разработку компоновки процессора и его IP-блоков. Он получит не только более современный техпроцесс, но и поддержку актуальных технологий, включая оперативную память стандарта DDR5 и скоростной интерфейс PCIe 5.0.

Но и переход на более тонкую топологию – это тоже значительный шаг вперед. Чем техпроцесс меньше, тем выше производительность процессора и ниже его энергопотребление. Да и греться, в теории, он должен меньше. Другими словами, 3D7000 должен стать быстрее, экономичнее и холоднее своего предшественника.

Более детальные подробности о процессорах Loongson 3D7000, включая количество чипов на подложке, тактовую частоту и пр., пока неизвестны.

Не процессором единым

Одновременно с 3D7000 Loongson ведет разработку графического чипа 9A1000, который будет использоваться в дискретных видеокартах. Он предназначается для ПК с искусственным интеллектом.

Чип уже находится на этапе тестирования. Похоже, Loongson не теряет надежды выйти на международный рынок, поскольку для 9A1000 у нее есть драйверы под Windows. К слову, несколько российских настольных ОС уже адаптированы под центральные процессоры Loongson.