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Новая игровая клавиатура Bloody S520N

Bloody, бренд компьютерной периферии, представил игровую клавиатуру S520N в новой расцветке. Теперь проводная модель с механическими свитчами BLMS Red Plus доступна не только в черном, но и в белом цвете. Внешний вид все так же дополняет RGB-подсветка. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

На клавиатуре установлена раскладка на 104 клавиши, включая 12 горячих клавиш Fn+ и усиленный пробел. N-клавишное нажатие предотвращает залипание клавиш, а наклонная конструкция снижает вероятность случайного нажатия. Частота опроса составляет 1000 Гц, а время отклика – 1 мс. Ресурс нажатия клавиш до 50 млн.

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Merlion
Bloody S520N

Двойные позолоченные крестообразные контакты и торсионная пружина с высокой отдачей в переключателях обеспечивают длину хода 4 мм. Более тонкая настройка точки и силы срабатывания дает высокую скорость и точность управления. Клавиатура совместима с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями, доступна быстрая замена свитчей.

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С программным обеспечением Bloody KeyDominator пользователь сможет создавать собственные макросы под уникальный стиль игры. Расширенная память 4 МБ вмещает до 120 тыс. макросов. Корпус клавиатуры выполнен в белом цвете, предусмотрена RGB-подсветка с 10 предустановленными эффектами. Благодаря методу двойного литья кейкапов символы на клавишах сохраняются дольше. Модель подключается при помощи 1,8-метрового кабеля.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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