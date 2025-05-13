Новая игровая мышь Filum FL-GM20: практичность и яркий дизайн для гейминга и работы

Filum объявила о выпуске новой модели геймерской мыши FL-GM20. Новинка обладает современными характеристиками, которые оценит как аудитория геймеров, так и офисные пользователи: расширенный набор кнопок, легкость, улучшенные характеристики скольжения.

Мышь Filum FL-GM20 снабжена 7 кнопками, которые можно настроить в соответствие со своими требованиями, вес устройства всего 140 гр., а благодаря тефлоновым глайдерам она хорошо скользит по любым поверхностям. За эстетику отвечает современный асимметричный дизайн и RGB-подсветка, а soft-touch-покрытие обеспечивает хорошие тактильные характеристики.

Еще одной особенностью Filum FL-GM20 является изменяемый DPI, который насчитывает шесть режимов в диапазоне от 800 до 7200 DPI. Можно устанавливать следующие показатели разрешения: 800/1200/2400/3200/4800/7200. Также модель поддерживает макросы и может работать с очень широким спектром операционных систем на базе windows – начиная с Windows XP, и также совместима с macOS.

Устройство подсоединяется к ПК с помощью интерфейса USB 2.0., и снабжено неспутываемым тканевым кабелем комфортной длины 1,5 м. Корпус выполнен из качественного АБС-пластика, что гарантирует его долговечность.

Полный список совместимых операционных систем для Filum FL-GM20 – winxp / win2003 / win2008 / vista / win7 / win8 / win 10 / win 11 system, а также macOS.