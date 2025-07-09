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Filum Филум-Про
В ассортименте Filum - спектр компьютерных аксессуаров и периферии: кабели (HDMI-кабели, силовые кабели, USB-кабели, патч корды), адаптеры, комплектующие для СКС, кронштейны для мониторов, компьютерные мыши и клавиатуры, офисные и игровые кресла, компьютерные корпуса, чистящие средства для экранов и мониторов.
УПОМИНАНИЯ
Filum и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Windows 10 1818 2
|Microsoft Windows XP 2412 2
|Apple macOS 2137 2
|Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 1
|Microsoft Windows 16002 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3340 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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