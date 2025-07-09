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Filum Филум-Про

Filum - Филум-Про

В ассортименте Filum -  спектр компьютерных аксессуаров и периферии: кабели (HDMI-кабели, силовые кабели, USB-кабели, патч корды), адаптеры, комплектующие для СКС, кронштейны для мониторов, компьютерные мыши и клавиатуры, офисные и игровые кресла, компьютерные корпуса, чистящие средства для экранов и мониторов.

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Filum FL-MBT30: двухрежимная мышь для дома и офиса 1
13.05.2025 Новая игровая мышь Filum FL-GM20: практичность и яркий дизайн для гейминга и работы 2
23.01.2025 Новинки от Filum: стильные игровые клавиатуры FL-GKBM10, FL-GKBM15, FL-GKBM25 1
05.12.2024 X-Com оснащает библиотеку Российского университета кооперации мультимедийным комплексом 1
08.09.2022 X-Com подвела итоги первого полугодия 2022 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Filum и организации, системы, технологии, персоны:

X-Com - Икс ком 151 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 23 1
EuroCase 1 1
Yealink Network Technology 72 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17463 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1090 2
ABS-пластик - АБС-пластик 35 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10157 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12477 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 167 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3515 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 128 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5722 1
Микрофон - Microphone 2619 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10975 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10827 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14158 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3922 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8986 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15568 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2036 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12493 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21245 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1345 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8472 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11983 1
Microsoft Windows 10 1818 2
Microsoft Windows XP 2412 2
Apple macOS 2137 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 1
Microsoft Windows 16002 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 32 1
Еременко Дмитрий 2 1
Есилевский Петр 11 1
Роганков Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 3
Физика - Physics - область естествознания 2715 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 1
Образование в России 2410 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25019 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3340 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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