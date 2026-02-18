ГК X-Com оснастила хоккейный клуб СКА серверами и мультимедийными системами

ГК X-Com объявила о завершении проекта по техническому оснащению ледового дворца по заказу хоккейного клуба СКА. Необходимо было поставить и смонтировать телевизионные панели для VIP-лож, а также оборудовать серверную.

В спектр работ входил подбор, поставка и монтаж всего оборудования под ключ, в том числе монтаж розеток электропитания. Теперь VIP-ложи ХК СКА оснащены 74 современными высококачественными видеопанелями. Серверная инфраструктура выполнена на базе серверов собственной сборки X-Com и стоечного оборудования марки Filum.

«Специалистам ГК X-Com удалось выполнить проект в срок несмотря на приближение новогодних праздников. Необходимо было вести работы с учетом плотного графика загруженности учреждения, так как строительно-монтажные работы нельзя проводить в дни матчей и других культурно-массовых мероприятий. В таких условия требуется слаженная работа и очень аккуратный монтаж», – сказал Дмитрий Зайченко, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ГК X-Com

«Поскольку СКА является клубом высшего уровня, мы уделяем особое внимание современному техническому оснащению, ведь это часть передового имиджа.VIP-ложи Ледовой арены, на которой играет домашние матчи ХК СКА, ранее не были оборудованы экранами. Теперь премиальные видеопанели обеспечивают дополнительной комфорт для посетителей. Также нам было необходимо модернизировать ИТ-инфраструктуру, и мы выбрали ГК X-Com, поскольку компания зарекомендовала себя на рынке как эксперт в области серверного оборудования и располагает собственной сборкой серверов», – отметили в СКА.

Все работы были проведены в короткий срок, оборудование и программное обеспечение было подобрано в полной совместимости с инфраструктурой заказчика.