Настенные шкафы Filum Wall Box – новое решение для сетевой инфраструктуры

Filum объявляет о запуске линейки настенных шкафов Wall Box. Эта серия разработана для обеспечения эргономичного и безопасного размещения активного и пассивного сетевого оборудования в офисах, серверных комнатах и телекоммуникационных узлах. Об этом CNews сообщили представители Xcom.

Полный набор высот (6U, 9U, 12U, 15U, 18U) позволяет точно подобрать шкаф под текущие потребности без переплаты за лишнее пространство. Модели 6U-9U подходят для размещения маршрутизаторов, коммутаторов и патч-панелей в небольших офисах или на точках доступа. Шкафы 12U-18U предназначены для более сложных конфигураций, включая серверы, системы хранения и ИБП, в монтажных стойках или аппаратных.

Вариативная глубина (350 мм, 450 мм, 600 мм) и ширина 600 мм делает серию Wall Box универсальной для размещения различного типа оборудования. Глубина 350 мм подходит для компактного коммутационного оборудования. 450 мм — оптимальный выбор для большинства стандартных сетевых устройств и патч-панелей. Глубина 600 мм обеспечивает удобный монтаж глубокого оборудования (например, некоторых ИБП или серверов) и аккуратную прокладку кабелей сверху или снизу. Все шкафы, в стандартной комплектации имеют два щеточных кабельных ввода, которые предотвращают попадание пыли в шкаф.

Доступны две цветовые вариации – серый RAL7035 (стандарт), черный RAL9005 (опция), а также два типа дверей на выбор – стеклянная и глухая металлическая.

Усиленные монтажные профили (1,5 мм) обеспечивают надежное крепление тяжелого оборудования. Общая статическая нагрузка до 60 кг позволяет безопасно размещать массивные устройства, такие как блоки питания или аккумуляторные батареи. Конструкция устойчива к деформации и вибрации.

