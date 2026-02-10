Новая серия клавиатур Filum FL-WKB05/15/20/25: практичность в яркой цветовой палитре

Filum выпускает новую линейку бюджетных клавиатур для дома и офиса в четырех цветовых решениях. Основные преимущества серии Filum FL-WKB05/15/20/25 – маленький вес, энергоэффективность и приятный внешний вид. Об этом CNews сообщили представители Filum.

Новинки обладают полным комплектом из 102 клавиш, но при этом эргономичны по габаритам. Корпус изготовлен из легкого но прочного пластика, что делает клавиатуру легкой и удобной для переноски. Кроме того, для корректировки положения предусмотрены выдвижные ножки.

Устройства подключаются к ПК через Bluetooth либо USB-передатчик, работающий на частоте 2,4Ггц, что позволяет работать на одной клавиатуре с двумя устройствами. Клавиатуры питаются от одной ААА-батарейки, которой достаточно для питания на 4-6 месяцев.

Еще одна особенность FL-WKB05/15/20/25 – специальный слот для второго экрана, который позволит установить в удобной позиции перед глазами телефон или планшет длиной до 25 см.