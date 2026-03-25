С «Ситроникса» взыскали более 158 миллионов в пользу поставщика электроники

Суд взыскал с российской ИТ-компании «Ситроникс» более 158 млн рублей в пользу поставщика электроники — «Торгового дома «Небесный дракон». Три инстанции, включая кассационную, отказали ответчику в попытках оспорить решение.

Задолженность по договору поставки

Как выяснил CNews, с российской ИТ-компании «Ситроникс» взыскали 158,7 млн руб. в пользу поставщика электроники ООО «Торговый дом «Небесный дракон».

Иск был подан «Торговым домом «Небесный дракон» 4 апреля 2024 г. Заседания суда неоднократно переносились. Согласно картотеке арбитражных дела, решение Арбитражного суда Москвы первой инстанции было вынесено только 18 июля 2025 г. По его итогам, спор был разрешен в пользу истца.

В конце августа 2025 г. «Ситроникс» подала апелляционную жалобу в Девятый арбитражный аппеляционный суд, итоги которой были опубликованы в картотеке 20 октября и снова в пользу истца. 31 октября компания подала кассационную жалобу. Новое заседание состоялось 17 февраля 2026 г.

Кассационная инстанция, поданная в Арбитражный суд Московского Округа признала выводы нижестоящих судов законными и обоснованными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам. В итоге решение о взыскании с АО «Ситроникс» 141,6 млн руб. основного долга и 17,1 млн руб. неустойки оставлено в силе, а кассационная жалоба ответчика — без удовлетворения.

В ответ на вопросы CNews, представители «Ситроникса» прокомментировали ситуацию так: «Свои обязательства компания «Ситроникс» выполнила перед ООО «Торговый дом «Небесный дракон» в прошлом году, апелляционные жалобы с нашей стороны были связаны с разногласиями по размеру задолженности».

Как следует из материалов дела, спор касался неисполнения обязательств по оплате товара, поставленного в рамках спецификации к рамочному договору, и попытки ответчика произвести зачет встречных требований, которую суды признали несостоятельной.

В судебных документах указано, что между сторонами был заключен договор поставки, в рамках которого истец надлежащим образом исполнил свои обязательства, поставив вторую партию товара в конце 2023 г. Позднее стороны подписали дополнительное соглашение, зафиксировавшее задолженность ответчика в размере более 171 млн руб. со сроком оплаты до 1 марта 2024 г. Однако «Ситроникс», по мнению истца, нарушил условия оплаты, перечислив лишь 30 млн руб., что и стало причиной обращения поставщика в суд.

Ход суда

В ходе разбирательства ответчик заявил о зачете встречных однородных требований на сумму около 127 млн руб., ссылаясь на убытки по замещающей сделке из-за поставки некачественного оборудования, а также на убытки от претензии конечного заказчика – ПАО «Сбербанк». По мнению ответчика, просрочка поставки по спецификации привела к нарушению его обязательств перед банком и необходимости урегулирования спора с ним на невыгодных условиях.

Суды первой и апелляционной инстанций, с которыми согласился и окружной суд, отказали в удовлетворении заявления о зачете. Относительно убытков по гарантийным обязательствам суды указали, что ответчик не доказал причинно-следственную связь между действиями истца и своими расходами. Выяснилось, что ответчик не обеспечил возврат оборудования и не предоставил необходимую информацию для диагностики, как того требовали условия договора, что сделало невозможной замену товара поставщиком.

В части убытков от претензий конечного заказчика суды отметили, что данные обстоятельства были полностью урегулированы сторонами в дополнительном соглашении от 1 марта 2024 г. Этим соглашением стороны не только зафиксировали новый размер долга, но и прямо отказались от взаимных претензий, включая те, что были связаны с убытками покупателя. Таким образом, последующий зачет этих требований был признан неправомерным.

Что думают юристы

На вопросы CNews о том справедливо ли решение судов, опрошенные изданием юристы ответили следующим образом: управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что суды в деле разобрались правильно, а для зачета по заявлению ответчика оснований не было. По мнению Юрия, зачета убытков в размере 5 997 030,17 руб. невозможен, так как ответчик не доказал причинно-следственную связь между произведенными расходами и действиями истца, поскольку ответчик не передавал товар для гарантийного обслуживания в установленный срок. Зачет в размере реального ущерба на сумму 70 912 314,20 руб. так же невозможен, поскольку стороны урегулировали этот вопрос путем заключения отдельного соглашения.

«По этим причинам суды верно отказали в зачете поскольку заявленные требования не являются встречными по отношению к первоначальному иску, ответчиком не доказана причинно-следственная связь между заявленными убытками и действиями истца, а также не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие факт заключения замещающей сделки и ее условий» — подчеркивает эксперт.

Старший партнер юридической фирмы «Анп Зенит» Ильдар Багаутдинов пояснил следующее: «Требования истца доказаны документально, не опровергнуты ответчиком, поэтому у суда не возникло вопросов к первоначальному иску».

«В рамках встречного иска ответчик фактически пытался возложить ответственность за просрочку оплаты на поставщика, ссылаясь на якобы ненадлежащее исполнение договора» — пояснил эксперт.

«Суды всех инстанций указали, что доказательств таких нарушений, как и причинно-следственной связи между поведением поставщика и убытками (или невозможностью оплаты) ответчик не представил. Приемка товара была подтверждена документами, а акты, претензии, переписка, которые могли бы обосновать встречные требования, либо отсутствовали, либо не подтверждали изложенную в иске картину В результате во встречном иске отказано ввиду отсутствия надлежащей доказательной базы», — сказал юрист.

Ильдар Багаутдинов также считает, что с точки зрения судебной практики это довольно типичная ситуация: если покупатель продолжительное время пользуется товаром, надлежащих актов о недостатках не оформляет и позже «поднимает» претензии уже в ответ на иск о взыскании долга, суды относятся к таким встречным искам критически. Поэтому позиция судов об отказе в удовлетворении встречного иска, удовлетворения первоначального иска соответствует сложившейся практике.

Про участников суда

«Ситроникс» — российская многопрофильная ИТ-компания, специализирующаяся на цифровых решениях для бизнес- и государственных структур. Входит в финансово-промышленную группу АФК «Система».

Согласно данным «Контур.Фокус», выручка АО «Ситроникс» по итогам 2024 г. составила почти 9,4 млрд руб., чистая прибыль превысила 5 млн руб.

Компания развивает проекты в сферах беспилотного водного транспорта, космических технологий и сервисов, электромобильности, а также по цифровизации транспортно-логистической отрасли и «умных городов» в разных регионах России.

Компания «Торговый дом «Небесный дракон» была зарегистрирована в 2015 г. в Москве. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Согласно сервису «Контур.Фокус», с 22 декабря 2025 г. компания инициировала процедуру банкротства. За 2024 г. выручка компании составила 1,6 млрд руб., а чистый убыток — 32,8 млн руб.

За последний год компания семь раз участвовала в судебных разбирательствах в качестве ответчика. В большинстве случаев причиной становились нарушения условий договоров или «ненадлежащее исполнение обязательств».

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/