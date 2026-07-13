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Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. District Court Федеральные окружные суды США

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Дизайнер iPhone и Apple Watch помогал создателям ChatGPT воровать у Apple сведения о будущих гаджетах 1
06.07.2026 Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты 1
30.06.2026 Рост цен на память на 700%: Samsung, SK hynix и Micron попались на сговоре 1
19.05.2026 Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США 1
25.03.2026 С «Ситроникса» взыскали более 158 миллионов в пользу поставщика электроники 1
20.11.2025 Техдиректор гигантской ИТ-компании втихаря продал технологии конкурентам и исчез. Его нашли на Крайнем Севере 1
06.10.2025 Хозяева iPhone и смартфонов Samsung переплатили больше $600 млн за последние девять лет. За это ответит производитель процессоров 1
16.07.2025 Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов 1
12.05.2025 Разработчика шпионской системы Pegasus заставили заплатить компенсацию за взлом WhatsApp 1
28.02.2025 В обожаемых россиянами дорогих ТВ не нашлось «квантовых точек». В характеристиках они заявлены 1
03.02.2025 Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии 1
31.01.2025 Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus 1
10.01.2025 В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят 1
27.08.2024 ИИ Microsoft обвинил журналиста в преступлениях, о которых он писал статьи 1
20.05.2024 Россиянин по щелчку пальцев взломал российскую КИИ, лишил десятки тысяч людей электричества и изящно избежал тюрьмы 1
27.04.2024 Двоих китайцев собираются посадить на 55 лет за вывоз из США оборудования для производства чипов 1
16.01.2024 Cisco поймали за руку: Она заставляет клиентов заново платить за уже купленное «железо» 1
12.01.2024 Доставщик «Самокат» начнет выпускать бытовую технику под собственным брендом 1
02.11.2023 Россиянина посадили в Европе в тюрьму за поставки электроники в Россию 1
22.08.2023 Двое американцев заработали $23 млн, представившись правообладателями администрации YouTube 1
14.08.2023 HP блокирует сканер и факс в своих МФУ при отсутствии фирменных чернил 1
21.06.2023 Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска 1
17.05.2023 Tesla «убивает» аккумуляторы своих электромобилей на расстоянии. Ремонт обходится в десятки тысяч долларов 1
20.04.2023 Google не станет платить $20 млн изобретателям «песочницы» в браузере Chrome. Один из ее создателей во время процесса умер 1
07.11.2022 Программисты ополчились на Microsoft. От корпорации требуют миллиарды долларов за воровство кода 2
08.08.2022 В Европе запрещают продажи «убийцы флагманов» OnePlus 1
07.07.2022 Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств 1
17.06.2022 Американского разработчика микросхем посадили в тюрьму за то, что у него были патенты в Китае 1
24.03.2022 Америка прекращает многолетнюю травлю ZTE. Она срочно переключается на Huawei и Россию 1
08.12.2021 Microsoft отобрала полсотни доменов у китайских госхакеров 1
28.10.2021 Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore 1
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 2
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф 2
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 1
10.05.2021 Главных производителей памяти обвинили в картельном сговоре для взвинчивания цен 3
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1

Публикаций - 514, упоминаний - 552

U.S. District Court и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 120
Apple Inc 13154 77
Google LLC 12688 56
Samsung Electronics 11064 36
Intel Corporation 12811 32
Oracle Corporation 7074 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Dell EMC 5180 24
Lenovo Motorola 3566 24
HP Inc. 5883 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Sony 6739 16
Yahoo! 3726 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 16
LG Electronics 3735 15
AT&T Inc 1725 15
HP - Hewlett-Packard 3662 15
HTC Corporation 1512 14
OpenText - Micro Focus - Novell 880 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 12
Cisco Systems 5372 12
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 12
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 11
Qualcomm Technologies 1974 11
SAP SE 5601 10
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Rambus 246 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Toshiba Corporation 2980 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 7
Hitachi - Хитачи 1501 7
Philips 2099 7
Adobe Systems 1597 7
eBay Inc 1640 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
Hagens Berman 7 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Sony BMG 187 4
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Warner 540 3
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 3
Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach 7 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Walt Disney Company 647 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Uber 357 3
WMG - Warner Music Group 210 2
Россети Ленэнерго 1699 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Shearman & Sterling 13 2
Barnes & Noble 171 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
ABN AMRO 100 2
TD Ameritrade 64 2
Samocat Sharing - Самокат Шеринг Систем 2 2
AutoZone 7 2
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Robertson Stephens 52 2
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 2
Raymond James Financial - Raymond James & Associates 12 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Hyundai Motor Company 436 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Альфа-Групп 745 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Судебная власть - Judicial power 2500 142
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 24
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 22
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 5
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
Правительство Польши - органы государственной власти 32 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 3
OIN - Open Invention Network 24 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Церковь Вечности 11 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
Video Software Dealers Association - Ассоциация дилеров видео ПО 3 1
SPA - Software Publisher's Association - Ассоциация издателей программных продуктов 1 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 53
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 24
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 16
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 13
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 12
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 10
Оповещение и уведомление - Notification 5944 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Microsoft Windows 16882 46
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 34
Google Android 15244 19
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 2000 8678 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
Apple iPad 4012 13
Microsoft Windows XP 2431 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 12
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Apple iOS 8583 10
Microsoft Office 4170 10
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Apple iPod 1553 9
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 8
Myspace - социальная сеть 640 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 7
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 7
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Oracle PeopleSoft 426 6
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 5
FreePik 1841 5
Apple - App Store 3109 5
Apple iPhone 6 4861 5
Apple iPhone 4 800 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 5
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 4
MP3.com 130 4
Apple iPod nano 215 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple FaceTime 193 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 17
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 10
Motz Frederick - Мотц Фредерик 16 8
Koh Lucy - Ко Люси 17 8
Alsup William - Элсап Уильям 11 5
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Rakoff Jed - Раков Джед 18 4
Fogel Jeremy - Фогель Джереми 9 4
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 4
Desler Jim - Деслер Джим 17 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 3
Ron Lior - Рон Лиор 3 3
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 3
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 3
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 3
Kimball Dale - Кимболл Дэйл 5 3
Posner Richard - Познер Ричард 8 3
Brinkema Leonie - Бринкема Леони 4 3
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 3
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 3
Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 3
Gutierrez Horacio - Гутиеррес Горацио 13 3
Wilson Stephen - Уилсон Стивен 8 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 3
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 3
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 3
Скляров Дмитрий 64 3
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 3
Berman Steve - Берман Стив 5 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 315
США - Калифорния 4829 122
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
США - Техас 1048 46
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