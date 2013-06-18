TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems

Возобновлен самый курьезный многомиллиардный суд над Linux В американском штате Юта возобновлен один из самых курьезных юридических процессов между разработчиками Linux в лице IBM и правообладателями, которых олицетворяет компания SCO Group. Напомним, что SCO Group, - это известный патентный тролль, выкупивший в начале 2000 г. у компании Santa Cruz Operation, разработчика проприетарных ОС UNIX, права на операционн

Компания UnXis приобрела Unix-бизнес у SCO Group Компания UnXis приобрела у обанкротившейся SCO Group права на торговые марки и сервисные контракты, связанные с системой Unix. Сделка была завершена в понедельник. UnXis сохранит за собой все 32000 контрактов с компаниями, использующими

Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства Знаменитый скандал "SCO против Linux" начался с судебного иска, который компания SCO Group подала против IBM. Иск касался нарушения контрактов и авторских прав компании, связ

Главный Linux-скандалист обанкротился Компания-разработчик программного обеспечения SCO Group, больше известная широкой общественности не столько своими продуктами, сколько многочисленными скандалами, связанными с open source, обанкротилась. Как гласит официальное сообщение ко

Unix вернули владельцу Корпорация Novell вышла победителем из знаменитой четырехлетней тяжбы с SCO Group. Напомним, что в 2004 г. SCO Group обвинила Novell в обмане потребителей и распространении ложной информации о том, что корпорация якобы обладает правами Unix System V. Причино

Суд подтвердил права Novell на Unix 10 августа 2007 г. завершилось судебное разбирательство между компаниями Novell и SCO Group. Центральный окружной суд штата Юта (США) признал, что Novell является единственным правообладателем торговых марок Unix и UnixWare. Напомним, что в марте 2003 г. SCO Group нач

Открытый код собираются закрыть в IBM1 Началом нынешнего скандала послужил судебный иск, поданный в марте 2003 г. компанией Caldera SCO Group против гиганта компьютерной индустрии IBM. SCO Group является нынешним облад

Легализация ПО: Linux или платный Windows? зделения официальной Евангелической церкви), так и во всём мире, включая США. Американская компания SCO Group предлагает дистрибутив OpenLinux наряду с коммерческой UNIX-системой SCO OpenServer

Еще 2 Linux-дистрибутива получили сертификаты соответствия LSB (Free Standards Group) сообщила вчера, что еще два Linux-дистрибутива - Caldera OpenLinux 3.1.1 от SCO Group и Mandrake Linux ProSuite 9.0 от MandrakeSoft получили сертификат Linux Standard Ba

Caldera International меняет имя на SCO Руководство корпорации Caldera International, одного из четырех игроков рынка программного обеспечения, старающихся

Caldera не планирует оставлять 32-разрядный рынок Компания Caldera International подтвердила свои обязательства к операционной системе Unix, которую она

Академия "АйТи" объявила о проведении новых авторизованных курсов Caldera по подготовке специалистов в области Linux новой учебной программы, разработанной одним из крупнейших мировых дистрибьюторов Linux - компанией Caldera International - и направленной на подготовку сертифицированных специалистов ОС Linux.

Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1 Компания Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1. Новые и более совершенные версии OpenLinux Workstation и OpenLinux Server располага

Под увольнение в Caldera попали и ведущие программисты В число 51 служащего, потерявшего работу в ходе последних сокращений в компании Caldera International, попал программист, игравший ключевую роль в разработке корпоративной с

Caldera установит Linux в 800 канадских аптеках Компания Caldera International, поставляющая свою версию Linux с открытым исходным кодом, сообщила о д

Российские компании будут строить бизнес с ПО от Caldera ство из них отдает свое предпочтение при выборе операционной платформы именно программным продуктам Caldera International. Соглашение с "Терн" позволит CSBI EE предлагать своим клиентам полнофу

Бедность заставила Caldera считать количество инсталляций Linux сь от традиции продавцов ОС Linux не ограничивать лицензию на установку приобретенной копии. Теперь Caldera будет взимать лицензионную плату в зависимости от количества рабочих мест.Джон Харкер

Caldera и SCO выпустят новую Linux-совместимую ОС Open Unix ификации и рекомпиляции кода". Выпуск системы будет приурочен к появлению на рынке новой компании - Caldera International, образованной Caldera и подразделением Серверного ПО и Профессиональных

SCO сократит штат сотрудников на 19% Operation Inc. заявила о сокращении 190 рабочих мест(19%) перед передачей двух своих подразделений Caldera Systems Inc. Представитель Caldera Systems заявил, что это сокращение не имеет

Caldera выпустила 64-битную версию Linux для процессора Intel Itanium Компания Caldera выпустила первую 64-битную версию Linux для готовящегося к выходу процессора Intel Itanium. Исходный код новой версии операционной системы доступен здесь. Напомним, что три крупнейших к

Акции Caldera Systems выросли почти в два раза в первый день торгов Курс акций компании Caldera Systems, одного из ведущих поставщиков Linux, вырос почти в два раза в первый же день

Caldera Systems запланировала первичное предложение акций али на это с большим энтузиазмом, что приводило к многократному росту курса акций. Архив новостей о Caldera Systems: (03.02) Разработан код Linux для процессора Intel Itanium (24.01) Программы

Программы IBM будут распространять фирмы Red Hat, TurboLinux и Caldera вместе со своими версиями операционных систем IBM Corp., крупнейший производитель компьютеров, позволит продавать своё программное обеспечение фирмам Red Hat, TurboLinux и Caldera. Red Hat Inc., TurboLinux Inc. and Caldera Inc., дистрибьюторы Linux, будут поставлять программное обеспечение IBM вместе со своими версиями операционных систем. Программы IBM ос

Caldera за $153 млн согласилась на внесудебное урегулирование своего иска к Microsoft я в подавлении конкуренции при распространении операционной системы Dr-Dos, разработанной компанией Caldera, в пользу продаж ОС MS-DOS. Согласие Caldera оказалось для многих неожиданным,

Caldera Systems получает инвестиций на $30 млн. Компания Caldera Systems, занимающаяся продажей операционной системы Linux, объявила о получении инвес

Caldera обвиняет Microsoft в борьбе с ее программным обеспечением Судебные слушания по иску Caldera, которые должны были состояться сегодня, отложены на 1 февраля. Caldera обвиняет Microsoft в активной борьбе с конкурирующими компаниями-производителями программного обеспечения.

Caldera выиграла еще один раунд в антимонопольном деле против Microsoft Спор касается DR-DOS, ранее принадлежавшей Novell. Итак, Caldera утверждает, что Microsoft в своей системе Windows 95 незаконно установила связь между MS-DOS и самой Windows; что Microsoft намеренно поддерживала несовместимость DR-DOS и Windows 3.1;

Fujitsu установит Caldera Linux на большинстве своих серверов Fujitsu, крупнейший японский производитель компьютеров, и Caldera Systems, официальный дистрибьютор программного обеспечения Linux, заключили соглашени

Caldera Systems выпускает OpenLinux 2.3 ента на рынке Linux, фирмы Red Hat. В то время как Red Hat начинает работу над новой версией Linux, Caldera сообщает о выпуске обновленной версии своей ОС OpenLinux, версия 2.3. Среди усовершен