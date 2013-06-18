Разделы

TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems

18.06.2013 Возобновлен самый курьезный многомиллиардный суд над Linux

В американском штате Юта возобновлен один из самых курьезных юридических процессов между разработчиками Linux в лице IBM и правообладателями, которых олицетворяет компания SCO Group. Напомним, что SCO Group, - это известный патентный тролль, выкупивший в начале 2000 г. у компании Santa Cruz Operation, разработчика проприетарных ОС UNIX, права на операционн
14.04.2011 Компания UnXis приобрела Unix-бизнес у SCO Group

Компания UnXis приобрела у обанкротившейся SCO Group права на торговые марки и сервисные контракты, связанные с системой Unix. Сделка была завершена в понедельник. UnXis сохранит за собой все 32000 контрактов с компаниями, использующими
17.10.2007 Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства

Знаменитый скандал "SCO против Linux" начался с судебного иска, который компания SCO Group подала против IBM. Иск касался нарушения контрактов и авторских прав компании, связ
17.09.2007 Главный Linux-скандалист обанкротился

Компания-разработчик программного обеспечения SCO Group, больше известная широкой общественности не столько своими продуктами, сколько многочисленными скандалами, связанными с open source, обанкротилась. Как гласит официальное сообщение ко
17.08.2007 Unix вернули владельцу

Корпорация Novell вышла победителем из знаменитой четырехлетней тяжбы с SCO Group. Напомним, что в 2004 г. SCO Group обвинила Novell в обмане потребителей и распространении ложной информации о том, что корпорация якобы обладает правами Unix System V. Причино
17.08.2007 Суд подтвердил права Novell на Unix

10 августа 2007 г. завершилось судебное разбирательство между компаниями Novell и SCO Group. Центральный окружной суд штата Юта (США) признал, что Novell является единственным правообладателем торговых марок Unix и UnixWare. Напомним, что в марте 2003 г. SCO Group нач
11.06.2003 Открытый код собираются закрыть

в IBM1 Началом нынешнего скандала послужил судебный иск, поданный в марте 2003 г. компанией Caldera SCO Group против гиганта компьютерной индустрии IBM. SCO Group является нынешним облад
07.04.2003 Легализация ПО: Linux или платный Windows?

зделения официальной Евангелической церкви), так и во всём мире, включая США. Американская компания SCO Group предлагает дистрибутив OpenLinux наряду с коммерческой UNIX-системой SCO OpenServer
02.10.2002 Еще 2 Linux-дистрибутива получили сертификаты соответствия LSB

(Free Standards Group) сообщила вчера, что еще два Linux-дистрибутива - Caldera OpenLinux 3.1.1 от SCO Group и Mandrake Linux ProSuite 9.0 от MandrakeSoft получили сертификат Linux Standard Ba
28.08.2002 Caldera International меняет имя на SCO

Руководство корпорации Caldera International, одного из четырех игроков рынка программного обеспечения, старающихся

14.06.2002 Caldera не планирует оставлять 32-разрядный рынок

Компания Caldera International подтвердила свои обязательства к операционной системе Unix, которую она
26.03.2002 Академия "АйТи" объявила о проведении новых авторизованных курсов Caldera по подготовке специалистов в области Linux

новой учебной программы, разработанной одним из крупнейших мировых дистрибьюторов Linux - компанией Caldera International - и направленной на подготовку сертифицированных специалистов ОС Linux.
07.02.2002 Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1

Компания Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1. Новые и более совершенные версии OpenLinux Workstation и OpenLinux Server располага
14.09.2001 Под увольнение в Caldera попали и ведущие программисты

В число 51 служащего, потерявшего работу в ходе последних сокращений в компании Caldera International, попал программист, игравший ключевую роль в разработке корпоративной с
22.08.2001 Caldera установит Linux в 800 канадских аптеках

Компания Caldera International, поставляющая свою версию Linux с открытым исходным кодом, сообщила о д
09.07.2001 Российские компании будут строить бизнес с ПО от Caldera

ство из них отдает свое предпочтение при выборе операционной платформы именно программным продуктам Caldera International. Соглашение с "Терн" позволит CSBI EE предлагать своим клиентам полнофу
02.07.2001 Бедность заставила Caldera считать количество инсталляций Linux

сь от традиции продавцов ОС Linux не ограничивать лицензию на установку приобретенной копии. Теперь Caldera будет взимать лицензионную плату в зависимости от количества рабочих мест.Джон Харкер
27.03.2001 Caldera и SCO выпустят новую Linux-совместимую ОС Open Unix

ификации и рекомпиляции кода". Выпуск системы будет приурочен к появлению на рынке новой компании - Caldera International, образованной Caldera и подразделением Серверного ПО и Профессиональных
07.12.2000 Квартальные потери Caldera в $6.9 млн. оказались меньше ожидаемых
11.09.2000 SCO сократит штат сотрудников на 19%

Operation Inc. заявила о сокращении 190 рабочих мест(19%) перед передачей двух своих подразделений Caldera Systems Inc. Представитель Caldera Systems заявил, что это сокращение не имеет
23.08.2000 Потери Linux-компании Caldera оказались ниже предполагаемых
08.08.2000 Caldera выпустила 64-битную версию Linux для процессора Intel Itanium

Компания Caldera выпустила первую 64-битную версию Linux для готовящегося к выходу процессора Intel Itanium. Исходный код новой версии операционной системы доступен здесь. Напомним, что три крупнейших к
22.03.2000 Акции Caldera Systems выросли почти в два раза в первый день торгов

Курс акций компании Caldera Systems, одного из ведущих поставщиков Linux, вырос почти в два раза в первый же день
28.02.2000 Caldera Systems запланировала первичное предложение акций

али на это с большим энтузиазмом, что приводило к многократному росту курса акций. Архив новостей о Caldera Systems: (03.02) Разработан код Linux для процессора Intel Itanium (24.01) Программы

24.01.2000 Программы IBM будут распространять фирмы Red Hat, TurboLinux и Caldera вместе со своими версиями операционных систем

IBM Corp., крупнейший производитель компьютеров, позволит продавать своё программное обеспечение фирмам Red Hat, TurboLinux и Caldera. Red Hat Inc., TurboLinux Inc. and Caldera Inc., дистрибьюторы Linux, будут поставлять программное обеспечение IBM вместе со своими версиями операционных систем. Программы IBM ос
11.01.2000 Caldera за $153 млн согласилась на внесудебное урегулирование своего иска к Microsoft

я в подавлении конкуренции при распространении операционной системы Dr-Dos, разработанной компанией Caldera, в пользу продаж ОС MS-DOS. Согласие Caldera оказалось для многих неожиданным,
11.01.2000 Caldera Systems получает инвестиций на $30 млн.

Компания Caldera Systems, занимающаяся продажей операционной системы Linux, объявила о получении инвес
09.12.1999 Caldera обвиняет Microsoft в борьбе с ее программным обеспечением

Судебные слушания по иску Caldera, которые должны были состояться сегодня, отложены на 1 февраля. Caldera обвиняет Microsoft в активной борьбе с конкурирующими компаниями-производителями программного обеспечения.
05.11.1999 Caldera выиграла еще один раунд в антимонопольном деле против Microsoft

Спор касается DR-DOS, ранее принадлежавшей Novell. Итак, Caldera утверждает, что Microsoft в своей системе Windows 95 незаконно установила связь между MS-DOS и самой Windows; что Microsoft намеренно поддерживала несовместимость DR-DOS и Windows 3.1;

30.09.1999 Fujitsu установит Caldera Linux на большинстве своих серверов

Fujitsu, крупнейший японский производитель компьютеров, и Caldera Systems, официальный дистрибьютор программного обеспечения Linux, заключили соглашени
09.09.1999 Caldera Systems выпускает OpenLinux 2.3

ента на рынке Linux, фирмы Red Hat. В то время как Red Hat начинает работу над новой версией Linux, Caldera сообщает о выпуске обновленной версии своей ОС OpenLinux, версия 2.3. Среди усовершен
22.02.1999 Суд между Microsoft и Caldera отложен на семь месяцев

Слушание дела между Microsoft и Caldera откладывается на 7 месяцев. Окружной судья Ди Бенсон (Dee Benson) заявил, что это время ему необходимо для тщательного изучения всех девяти ходатайств, представленных Microsoft на прошл

