TSG Group SCO Group Caldera International Caldera Systems
|18.06.2013
|
Возобновлен самый курьезный многомиллиардный суд над Linux
В американском штате Юта возобновлен один из самых курьезных юридических процессов между разработчиками Linux в лице IBM и правообладателями, которых олицетворяет компания SCO Group. Напомним, что SCO Group, - это известный патентный тролль, выкупивший в начале 2000 г. у компании Santa Cruz Operation, разработчика проприетарных ОС UNIX, права на операционн
|14.04.2011
|
Компания UnXis приобрела Unix-бизнес у SCO Group
Компания UnXis приобрела у обанкротившейся SCO Group права на торговые марки и сервисные контракты, связанные с системой Unix. Сделка была завершена в понедельник. UnXis сохранит за собой все 32000 контрактов с компаниями, использующими
|17.10.2007
|
Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства
Знаменитый скандал "SCO против Linux" начался с судебного иска, который компания SCO Group подала против IBM. Иск касался нарушения контрактов и авторских прав компании, связ
|17.09.2007
|
Главный Linux-скандалист обанкротился
Компания-разработчик программного обеспечения SCO Group, больше известная широкой общественности не столько своими продуктами, сколько многочисленными скандалами, связанными с open source, обанкротилась. Как гласит официальное сообщение ко
|17.08.2007
|
Unix вернули владельцу
Корпорация Novell вышла победителем из знаменитой четырехлетней тяжбы с SCO Group. Напомним, что в 2004 г. SCO Group обвинила Novell в обмане потребителей и распространении ложной информации о том, что корпорация якобы обладает правами Unix System V. Причино
|17.08.2007
|
Суд подтвердил права Novell на Unix
10 августа 2007 г. завершилось судебное разбирательство между компаниями Novell и SCO Group. Центральный окружной суд штата Юта (США) признал, что Novell является единственным правообладателем торговых марок Unix и UnixWare. Напомним, что в марте 2003 г. SCO Group нач
|11.06.2003
|
Открытый код собираются закрыть
в IBM1 Началом нынешнего скандала послужил судебный иск, поданный в марте 2003 г. компанией Caldera SCO Group против гиганта компьютерной индустрии IBM. SCO Group является нынешним облад
|07.04.2003
|
Легализация ПО: Linux или платный Windows?
зделения официальной Евангелической церкви), так и во всём мире, включая США. Американская компания SCO Group предлагает дистрибутив OpenLinux наряду с коммерческой UNIX-системой SCO OpenServer
|02.10.2002
|
Еще 2 Linux-дистрибутива получили сертификаты соответствия LSB
(Free Standards Group) сообщила вчера, что еще два Linux-дистрибутива - Caldera OpenLinux 3.1.1 от SCO Group и Mandrake Linux ProSuite 9.0 от MandrakeSoft получили сертификат Linux Standard Ba
|28.08.2002
|
Caldera International меняет имя на SCO
Руководство корпорации Caldera International, одного из четырех игроков рынка программного обеспечения, старающихся
|14.06.2002
|
Caldera не планирует оставлять 32-разрядный рынок
Компания Caldera International подтвердила свои обязательства к операционной системе Unix, которую она
|26.03.2002
|
Академия "АйТи" объявила о проведении новых авторизованных курсов Caldera по подготовке специалистов в области Linux
новой учебной программы, разработанной одним из крупнейших мировых дистрибьюторов Linux - компанией Caldera International - и направленной на подготовку сертифицированных специалистов ОС Linux.
|07.02.2002
|
Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1
Компания Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1. Новые и более совершенные версии OpenLinux Workstation и OpenLinux Server располага
|14.09.2001
|
Под увольнение в Caldera попали и ведущие программисты
В число 51 служащего, потерявшего работу в ходе последних сокращений в компании Caldera International, попал программист, игравший ключевую роль в разработке корпоративной с
|22.08.2001
|
Caldera установит Linux в 800 канадских аптеках
Компания Caldera International, поставляющая свою версию Linux с открытым исходным кодом, сообщила о д
|09.07.2001
|
Российские компании будут строить бизнес с ПО от Caldera
ство из них отдает свое предпочтение при выборе операционной платформы именно программным продуктам Caldera International. Соглашение с "Терн" позволит CSBI EE предлагать своим клиентам полнофу
|02.07.2001
|
Бедность заставила Caldera считать количество инсталляций Linux
сь от традиции продавцов ОС Linux не ограничивать лицензию на установку приобретенной копии. Теперь Caldera будет взимать лицензионную плату в зависимости от количества рабочих мест.Джон Харкер
|27.03.2001
|
Caldera и SCO выпустят новую Linux-совместимую ОС Open Unix
ификации и рекомпиляции кода". Выпуск системы будет приурочен к появлению на рынке новой компании - Caldera International, образованной Caldera и подразделением Серверного ПО и Профессиональных
|07.12.2000
|Квартальные потери Caldera в $6.9 млн. оказались меньше ожидаемых
|11.09.2000
|
SCO сократит штат сотрудников на 19%
Operation Inc. заявила о сокращении 190 рабочих мест(19%) перед передачей двух своих подразделений Caldera Systems Inc. Представитель Caldera Systems заявил, что это сокращение не имеет
|23.08.2000
|Потери Linux-компании Caldera оказались ниже предполагаемых
|08.08.2000
|
Caldera выпустила 64-битную версию Linux для процессора Intel Itanium
Компания Caldera выпустила первую 64-битную версию Linux для готовящегося к выходу процессора Intel Itanium. Исходный код новой версии операционной системы доступен здесь. Напомним, что три крупнейших к
|22.03.2000
|
Акции Caldera Systems выросли почти в два раза в первый день торгов
Курс акций компании Caldera Systems, одного из ведущих поставщиков Linux, вырос почти в два раза в первый же день
|28.02.2000
|
Caldera Systems запланировала первичное предложение акций
али на это с большим энтузиазмом, что приводило к многократному росту курса акций. Архив новостей о Caldera Systems: (03.02) Разработан код Linux для процессора Intel Itanium (24.01) Программы
|24.01.2000
|
Программы IBM будут распространять фирмы Red Hat, TurboLinux и Caldera вместе со своими версиями операционных систем
IBM Corp., крупнейший производитель компьютеров, позволит продавать своё программное обеспечение фирмам Red Hat, TurboLinux и Caldera. Red Hat Inc., TurboLinux Inc. and Caldera Inc., дистрибьюторы Linux, будут поставлять программное обеспечение IBM вместе со своими версиями операционных систем. Программы IBM ос
|11.01.2000
|
Caldera за $153 млн согласилась на внесудебное урегулирование своего иска к Microsoft
я в подавлении конкуренции при распространении операционной системы Dr-Dos, разработанной компанией Caldera, в пользу продаж ОС MS-DOS. Согласие Caldera оказалось для многих неожиданным,
|11.01.2000
|
Caldera Systems получает инвестиций на $30 млн.
Компания Caldera Systems, занимающаяся продажей операционной системы Linux, объявила о получении инвес
|09.12.1999
|
Caldera обвиняет Microsoft в борьбе с ее программным обеспечением
Судебные слушания по иску Caldera, которые должны были состояться сегодня, отложены на 1 февраля. Caldera обвиняет Microsoft в активной борьбе с конкурирующими компаниями-производителями программного обеспечения.
|05.11.1999
|
Caldera выиграла еще один раунд в антимонопольном деле против Microsoft
Спор касается DR-DOS, ранее принадлежавшей Novell. Итак, Caldera утверждает, что Microsoft в своей системе Windows 95 незаконно установила связь между MS-DOS и самой Windows; что Microsoft намеренно поддерживала несовместимость DR-DOS и Windows 3.1;
|30.09.1999
|
Fujitsu установит Caldera Linux на большинстве своих серверов
Fujitsu, крупнейший японский производитель компьютеров, и Caldera Systems, официальный дистрибьютор программного обеспечения Linux, заключили соглашени
|09.09.1999
|
Caldera Systems выпускает OpenLinux 2.3
ента на рынке Linux, фирмы Red Hat. В то время как Red Hat начинает работу над новой версией Linux, Caldera сообщает о выпуске обновленной версии своей ОС OpenLinux, версия 2.3. Среди усовершен
|22.02.1999
|
Суд между Microsoft и Caldera отложен на семь месяцев
Слушание дела между Microsoft и Caldera откладывается на 7 месяцев. Окружной судья Ди Бенсон (Dee Benson) заявил, что это время ему необходимо для тщательного изучения всех девяти ходатайств, представленных Microsoft на прошл
