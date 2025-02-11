Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Юнирест Rostcic’s Ростикс KFC Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс Сеть ресторанов общественного питания


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 73 395 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 73 395 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.02.2025 «Пятерочка» и «Ростикс» бесперебойно работают в 10 городах России с помощью автоматизации

терочки» в 10 городах России. Об этом CNews сообщили представители Okdesk. Компания «Мульти-Меню» работает на рынке общественного питания с 2005 г. В активах компании на текущий момент 27 ресторанов «Ростикс» и 6 магазинов «Пятерочка». Они расположены в Новосибирске, Якутске, Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Иркутске, Ангарске, Чите, Улан-Удэ. Из-за территориальной разрозненности объектов

16.09.2024 Владелец бренда Rostic’s внедрил решения BI.Zone Security Fitness и BI.Zone CESP

Компания «Юнирест», владелец бренда Rostic’s, внедрила в свою инфраструктуру сервис для защиты электронной почты BI.Zone CESP и платформу для противодействия социотехническим атакам BI.Zone Security Fitn
20.03.2024 Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz

Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для «Эй Кей x KFC». Это один из крупнейших франчайзи KFC в России: 96 ресторанов в стране, более 2,5 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. В условиях дефицита кадров нужно ма
19.07.2022 KFC ускорила обработку обращений за счет объединения ресторанов сети и подрядчиков на платформе ITSM 365

Российский франчайзи KFC «Эй кей ресторантс Раша» объединил на платформе ITSM 365 около 10 подрядчиков, оказывающих сервисные услуги, и более 100 ресторанов сети. Заявки в ИТ-системе автоматически распределяются по
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества

«Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале партнёрства в сфере доставки. Пользователям сервиса по всей России станут доступны блюда из сети ресторанов быстрого обслуживания. По прогнозам KFC, сотрудничество
16.04.2021 Bi.zone защитила приложения для гостей KFC

анализ защищенности официальных приложений для мобильных устройств и киосков самообслуживания сети KFC, входящей в топ-3 по торговому обороту среди ресторанов быстрого обслуживания в России. С
17.08.2020 «Тинькофф» стал эквайером «ресторана будущего» KFC

Эквайринговый сервис «Тинькофф» — «Тинькофф Оплата» — обеспечил работу платежных технологий в «ресторане будущего» KFC, где количество контактов снижено до минимума, а заказ осуществляется через digital-киоски. «Тинькофф Оплата» организовал в нем работу платежных шлюзов, предоставив технологичные методы и с
05.11.2019 KFC полностью перешел на электронный документооборот через «Диадок»

ентов и создания архива. Активное участие в настройке и тестировании приняли Финансовый департамент KFC и проектный офис "СКБ Контур", а представители ИТ-департамента KFC оказывали необх
15.08.2017 «Лаборатория Касперского» защитит рестораны KFC от кибератак

«Лаборатория Касперского» объявила о том, что сеть ресторанов KFC в России интегрировала защитное решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть. В рамках пилотного проекта был внедрен продукт Kaspersky Embedded Systems Security
22.03.2017 KFC контролирует переход на онлайн-кассы с помощью мобильного приложения от «Первого ОФД»

али CNews в компании, еще в декабре прошлого года «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (бренды KFC и Pizza Hat) начала перевод своих ресторанов на онлайн-кассы в соответствии с новой редак
20.04.2010 «Инфосистемы Джет» провели аудит сети передачи данных «Ростик’с-KFC»

Компании «Ростик’с-KFC» и «Инфосистемы Джет» завершили проведение аудита сети передачи данных (СПД) в филиалах «

Публикаций - 69, упоминаний - 82

Юнирест и организации, системы, технологии, персоны:

9002 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 6
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 6
Yandex - Яндекс 8449 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Google LLC 12264 5
Microsoft Corporation 25242 4
VK - Mail.ru Group 3534 4
1С-Рарус 936 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 4
Zebra Technologies 147 4
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 4
Intel Corporation 12545 3
Корус Консалтинг ГК 1342 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 3
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 2
МегаФон 9918 2
Dell EMC 5095 2
Apple Inc 12636 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
ESET - ESET Software 1147 2
Крок - Croc 1815 2
Telegram Group 2578 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 301 2
Эвотор - Evotor 206 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 473 2
1С-Битрикс - Bitrix 621 2
Галактика - Корпорация 1507 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
Fujitsu 2066 2
Docsvision - ДоксВижн 1032 2
ICL ГК 447 2
Software AG & IDS Scheer 207 2
Россервис 53 2
Fujitsu-ICL 6 2
BI Telecom - БиАй Телеком 29 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 2
McDonald’s - Макдоналдс 203 12
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 108 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2698 7
X5 Group - Перекрёсток 605 7
Роснефть НК - нефтяная компания 528 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 273 7
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 977 5
Спортмастер - Sportmaster 191 5
Starbucks 91 5
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 5
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 5
Альфа-Банк 1870 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 4
Rendez-Vous - Рандеву 13 4
Киномир - Кодак-Киномир 12 4
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 4
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 3
РЖД - Российские железные дороги 2003 3
Adidas - Адидас 166 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 3
GFG - Lamoda - Купишуз 195 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 3
Лента - Сеть розничной торговли 2272 3
ПСБ - Промсвязьбанк 903 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 3
IKEA - ИКЕА 163 3
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 37 3
Мария РА ТС - торговая сеть 23 3
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 3
H&M 21 3
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 3
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Клинический санаторий Барвиха 2 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
РГПТП - Российская Гильдия предприятий торговли по почте 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 4
Google Android 14696 6
Apple iOS 8251 4
Microsoft Windows 2000 8663 4
Honeywell Metrologic 52 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 412 3
ВТБ - Первый ОФД - Агент 1-ОФД 3 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1528 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 2
Microsoft Office 3956 2
Microsoft Windows 16338 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 2
Apple Pay 504 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 63 2
ФГИС Меркурий ВетИС.API 13 2
UCS R-Keeper 70 2
SolvoPro 1 1
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 25 1
Яндекс.Wi-Fi 11 1
Linux OS 10917 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 44 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Google YouTube - Видеохостинг 2889 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7371 1
Apple iPad 3939 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Intel x86 - архитектура процессора 1984 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 546 1
Apple - App Store 3009 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1310 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 882 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 287 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 1
Ларькин Максим 26 4
Попова Мария 141 4
Серова Елена 320 3
Заржецкий Александр 37 2
Карасев Александр 4 2
Полякова Раиса 2 2
Кудрявцева Анастасия 13 2
Павельев Дмитрий 2 2
Андреев Владимир 100 2
Алешин Владимир 21 2
Борисов Алексей 33 2
Ткачёв Роман 27 2
Подкорытова Алёна 2 1
Greiff Bjorn - Грайфф Бьерн 1 1
Голубова Зоя 1 1
Wolters Malte - Вольтерс Мальте 4 1
Политковский Илья 1 1
Yarro Ralph - Ярро Ральф 2 1
Игнатьев Вячеслав 1 1
Кочанов Дмитрий 20 1
Белоусов Сергей 247 1
Натрусов Артем 312 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Чаркин Евгений 314 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 216 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Садовенко Илья 65 1
Шипов Савва 102 1
Филатов Андрей 115 1
Песков Дмитрий 113 1
Сергеев Сергей 161 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Макаров Алексей 67 1
Махсон Михаил 14 1
Павлов Андрей 41 1
Семенов Александр 165 1
Захир Максим 22 1
Калина Роман 62 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 8
Европа 24644 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 8
Германия - Федеративная Республика 12941 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 5
Казахстан - Республика 5798 4
Беларусь - Белоруссия 6033 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2659 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 4
Чехия - Прага 207 4
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 4
Румыния - Бухарест 54 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 3
Франция - Французская Республика 7979 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 3
Украина 7796 3
Испания - Королевство 3761 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1570 3
Венгрия - Будапешт 115 3
Россия - СФО - Новосибирск 4658 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Япония 13554 2
Норвегия - Королевство 1831 2
Швеция - Королевство 3716 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Бельгия - Королевство 1169 2
Ближний Восток 3033 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 4
Энергетика - Energy - Energetically 5531 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 3
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 3
Английский язык 6879 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 3
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 16 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 2
Черкизон - Черкизовский рынок 165 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1350 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
Gartner - Гартнер 3610 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Инновация года - награда 133 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 18 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Fortune Global 500 287 1
Deloitte Technology Fast 15 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 11 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
CNews AWARDS - награда 549 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1217 3
Microsoft Imagine Cup 60 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще