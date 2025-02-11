Получите все материалы CNews по ключевому слову
Юнирест Rostcic's Ростикс KFC Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс Сеть ресторанов общественного питания
|11.02.2025
|
«Пятерочка» и «Ростикс» бесперебойно работают в 10 городах России с помощью автоматизации
терочки» в 10 городах России. Об этом CNews сообщили представители Okdesk. Компания «Мульти-Меню» работает на рынке общественного питания с 2005 г. В активах компании на текущий момент 27 ресторанов «Ростикс» и 6 магазинов «Пятерочка». Они расположены в Новосибирске, Якутске, Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Иркутске, Ангарске, Чите, Улан-Удэ. Из-за территориальной разрозненности объектов
|16.09.2024
|
Владелец бренда Rostic’s внедрил решения BI.Zone Security Fitness и BI.Zone CESP
Компания «Юнирест», владелец бренда Rostic’s, внедрила в свою инфраструктуру сервис для защиты электронной почты BI.Zone CESP и платформу для противодействия социотехническим атакам BI.Zone Security Fitn
|20.03.2024
|
Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz
Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для «Эй Кей x KFC». Это один из крупнейших франчайзи KFC в России: 96 ресторанов в стране, более 2,5 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. В условиях дефицита кадров нужно ма
|19.07.2022
|
KFC ускорила обработку обращений за счет объединения ресторанов сети и подрядчиков на платформе ITSM 365
Российский франчайзи KFC «Эй кей ресторантс Раша» объединил на платформе ITSM 365 около 10 подрядчиков, оказывающих сервисные услуги, и более 100 ресторанов сети. Заявки в ИТ-системе автоматически распределяются по
|13.09.2021
|
«Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества
«Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале партнёрства в сфере доставки. Пользователям сервиса по всей России станут доступны блюда из сети ресторанов быстрого обслуживания. По прогнозам KFC, сотрудничество
|16.04.2021
|
Bi.zone защитила приложения для гостей KFC
анализ защищенности официальных приложений для мобильных устройств и киосков самообслуживания сети KFC, входящей в топ-3 по торговому обороту среди ресторанов быстрого обслуживания в России. С
|17.08.2020
|
«Тинькофф» стал эквайером «ресторана будущего» KFC
Эквайринговый сервис «Тинькофф» — «Тинькофф Оплата» — обеспечил работу платежных технологий в «ресторане будущего» KFC, где количество контактов снижено до минимума, а заказ осуществляется через digital-киоски. «Тинькофф Оплата» организовал в нем работу платежных шлюзов, предоставив технологичные методы и с
|05.11.2019
|
KFC полностью перешел на электронный документооборот через «Диадок»
ентов и создания архива. Активное участие в настройке и тестировании приняли Финансовый департамент KFC и проектный офис "СКБ Контур", а представители ИТ-департамента KFC оказывали необх
|15.08.2017
|
«Лаборатория Касперского» защитит рестораны KFC от кибератак
«Лаборатория Касперского» объявила о том, что сеть ресторанов KFC в России интегрировала защитное решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть. В рамках пилотного проекта был внедрен продукт Kaspersky Embedded Systems Security
|22.03.2017
|
KFC контролирует переход на онлайн-кассы с помощью мобильного приложения от «Первого ОФД»
али CNews в компании, еще в декабре прошлого года «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (бренды KFC и Pizza Hat) начала перевод своих ресторанов на онлайн-кассы в соответствии с новой редак
|20.04.2010
|
«Инфосистемы Джет» провели аудит сети передачи данных «Ростик’с-KFC»
Компании «Ростик’с-KFC» и «Инфосистемы Джет» завершили проведение аудита сети передачи данных (СПД) в филиалах «
