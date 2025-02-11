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Цифровизация Внедрения
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«Пятерочка» и «Ростикс» бесперебойно работают в 10 городах России с помощью автоматизации

ГК «Мульти-Меню», внедрив систему help desk, обеспечивает бесперебойную работу 33 «Ростикc» и «Пятерочки» в 10 городах России. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Компания «Мульти-Меню» работает на рынке общественного питания с 2005 г. В активах компании на текущий момент 27 ресторанов «Ростикс» и 6 магазинов «Пятерочка». Они расположены в Новосибирске, Якутске, Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Иркутске, Ангарске, Чите, Улан-Удэ.

Из-за территориальной разрозненности объектов и разного уровня компетенции сотрудников в ресторанах в компании встал вопрос о внедрении системы автоматизации. Попытки использовать неспециализированные решения вызывали лишь отторжение как со стороны заявителей, так и со стороны исполнителей. Многие системы были перегружены функционалом, что создавало проблемы при обучении сотрудников и клиентов.

В результате был сделан выбор в пользу Okdesk. Преимуществом системы стал понятный интерфейс и мобильное приложение, которое помогает сократить время на заведение заявки в систему.

Компания использует систему для работы с партнерами. Чек-листы, фотофиксация, контроль трудозатрат, анализ повторяющихся заявок и обратная связь от заявителей позволяют объективно оценить работу подрядчиков и собственных специалистов.

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«Благодаря анализу повторяющихся заявок удается выявить и устранить первопричину неисправности. Это позволяет сократить простой оборудования, количество выездов специалистов и, как следствие, оплату подрядчику за эти выезды», — сказал заместитель ИТ-директора «Мульти-Меню» Вячеслав Игнатьев.

Одним из новшеств стало автоматическое создание заявок на основе данных телеметрии через Zabbix. В случае сбоев, например, пропажи интернета или ошибок POS-систем, приходят уведомления в виде электронных писем, которые обрабатываются через Okdesk, и автоматически создается заявка. Это позволило сократить время реакции и время решения, что положительно повлияло на лояльность клиентов и прибыль компании.

Внедрение Okdesk позволило избавить от нулевой линии поддержки и полностью автоматизировать работу отдела сервиса. Также с помощью системы удалось ускорить адаптацию новых сотрудников при помощи истории ремонта, чек-листов и сформированной базы знаний. Это прямо повлияло на снижение ФОТ и скорость найма специалистов сервиса.

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