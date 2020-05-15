Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Иркутская область
Ангарск
Публикаций - 57, упоминаний - 65
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 2
|Ким Руслан 2 2
|Попов Алексей 324 2
|Солодухин Константин 101 1
|Малявкин Александр 22 1
|Покачев Алексей 1 1
|Третьякова Ирина 2 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Гайзер Вячеслав 7 1
|Волков Григорий 2 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Патока Андрей 97 1
|Зотов Алексей 24 1
|Кочетков Владислав 200 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Борисов Юрий 92 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 645 1
|Назаров Алексей 69 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Евраев Михаил 224 1
|Подгузов Николай 27 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Левченко Сергей 3 1
|Лебединский Ярослав 1 1
|Самойлов Антон 7 1
|Кузяев Андрей 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru