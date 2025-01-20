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Россия СФО Иркутская область Ангарск

Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск

«Ангарск. Зимний день». 1970 год. Козьмин Николай Иванович (19.10.1931, Мишелёвка ныне Иркутской области - 10.08.1993, Ангарск). «Ангарск. Зимний день». 1970 год. Козьмин Николай Иванович (19.10.1931, Мишелёвка ныне Иркутской области - 10.08.1993, Ангарск).
«Ангарск. Зимний день». 1970 год. Козьмин Николай Иванович (19.10.1931, Мишелёвка ныне Иркутской области - 10.08.1993, Ангарск).

СОБЫТИЯ


20.01.2025 Компания ТТК модернизировала сеть в Иркутске и Ангарске

Компания ТТК, один из федеральных интернет-провайдеров, провела модернизацию своей технологической инфраструктуры в Иркутске и Ангарске. Это позволило повысить надежность работы сети для абонентов услуги «Домашний интернет». Для Иркутска специалисты макрорегиона «Сибирь» компании ТТК произвели замену более чем десяти к
24.05.2024 МТС разогнала интернет в Ангарске ко Дню города

МТС установила новое оборудование 4G в нескольких микрорайонах города Ангарска. В результате для жителей многоквартирных домов и частного сектора спальных микрорайонов, а также в центре города, где проходят массовые мероприятия, скорость мобильного интернета увел
16.10.2014 В автобусах Ангарска начали работу мобильные терминалы оплаты проезда

е ТелеСистемы» (МТС) оснастила мобильные терминалы безналичной оплаты проезда в более 300 автобусах Ангарска встроенными телематическими SIM-картами МТС. Мобильные терминалы предназначены не то
03.04.2012 Администрация Ангарска развивает СЭД с помощью подсистемы «Мониторинг документов»

В администрации города Ангарска внедрена подсистема «Мониторинг документов», разработки компании «КС-Консалтинг» - партнера компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Поставку и сопровождение осуществило информаци
25.01.2012 В налоговой инспекции Ангарска заработала электронная система управления очередью

В операционном зале ИФНС России по Ангарску Иркутской области начала действовать электронная система управления очередью. Система поможет оптимизировать процесс обслуживания посетителей: выбрав необходимую услугу, посетитель пол
20.08.2010 «Билайн» запустил 3G в Ангарске и расширил зону покрытия сети в Иркутске и Усолье-Сибирском

ркутске и Усолье-Сибирском. В настоящее время сеть третьего поколения покрывает 60% всей территории Ангарска. В Иркутске с начала 2010 г. сеть 3G доступна в трех районах города, а сейчас абонен
19.04.2010 «ТТК-Байкал» расширил зону покрытия ШПД в Ангарске

доступа в интернет, «ТТК-Байкал сохраняет единую тарифную политику на территории ближайших городов: Ангарска и Иркутска, - говорит генеральный директор «ТТК-Байкал» Владимир Глазков. - Как и у

16.04.2009 В Ангарске создадут резерв низкообогащенного урана под управлением МАГАТЭ

изации этой идеи стало создание совместно с Казахстаном Международного центра по обогащению урана в Ангарске. Приветствуем присоединение к этому Центру Армении и Украины, а также проявленную ря

Публикаций - 110, упоминаний - 128

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Росатом - ТВЭЛ - АЭХК - Ангарский электролизный химический комбинат 10 4
Ростелеком 10948 4
Microsoft Corporation 25775 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 3
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 2
Samsung Electronics 11065 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Крок - Croc 1964 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Формоза - Formoza 179 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
ТТК Связь 10 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
Связьстрой-6 Трест 7 1
Межгорсвязьстрой 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Хабаровские домовые сети 3 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
ЦОУ - Центр по обогащению урана - Международный центр по обогащению урана 9 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Почта России ПАО 2370 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
Родник 91 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Мострансавто 69 1
Телефон.Ру 92 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Красноярский цемент - Красноярский цементный завод 2 1
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 1
Иркутскэнергосвязь 1 1
Минудобрения 7 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
Менатеп - Menatep 39 1
Башня Федерация 16 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
Правительство Чувашской Республики - Чувашавтотранс ГУП ЧР 4 1
ЗЯБ - Завод ячеистого бетона - Барнаульский завод ячеистого бетона 2 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Orano - Areva 24 1
Белореченское СХАО 6 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 1
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 1
Интан 2 1
Вектор Рейл - СГ-транс 3 1
Гармония улыбки 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
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Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
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Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 12 1
Администрация городского округа Самара 23 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
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ГосИнформСистемы 160 1
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Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 2
Google Android 15244 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Apple iPhone 13 193 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 1
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 1
СНГС НПО - Унофактор 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
ByteDance - TikTok 355 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Okdesk - Облачные Решения 73 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 1
Apple iPhone 11 290 1
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