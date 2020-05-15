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Россия
СФО
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Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск


15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
26.11.2018 «Ростех» обеспечит контроль чистоты воды озера Байкал 1
27.04.2018 «ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком» 1
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 1
22.03.2018 «ЭвриТег» разработала техдокументацию для ИТ-инфраструктуры «Транснефть-Логистики» 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
09.03.2017 В России создан сервис для онлайн-заказа кофе на вынос 1
27.12.2016 Сеть «Мегафона» в Иркутской области готова к новогодним нагрузкам 1
09.06.2016 «Мегафон» составил рейтинг самых «качающих» городов Иркутской области 1
21.03.2016 ЦИК под выборы закупил технику на полмиллиарда 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
02.02.2016 «МегаФон» включил HD Voice на Востоке России 1
20.10.2015 МТС в Иркутской области за год построила более 300 базовых станций 1
25.09.2015 mHealth-сервис OnDoc интегрируется с клиниками по всей России 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 2
29.07.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи компании «СГ-транс» 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
18.12.2014 В Иркутской области появится Единый областной информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ и система безналичной оплаты проезда 1
16.10.2014 В автобусах Ангарска начали работу мобильные терминалы оплаты проезда 2
08.10.2014 В Иркутской области до конца года будет выпущено 60 тыс. универсальных электронных карт 1
27.08.2014 Leta привела ИТ-систему «Ангарского электролизного химического комбината» в соответствие требованиям по ИБ «Росатома» 1
14.07.2014 МТС запустила сеть 4G в Иркутской области 2
18.10.2013 Протяженность оптоволоконных сетей «Билайн» в Иркутской области достигнет 1100 км в ближайшие полгода 2
27.08.2013 Для навигаторов Shturmann стали доступны новые карты 1
07.06.2013 МТС увеличила скорость мобильного интернета в Иркутской области до 42 Мбит/с 1
07.02.2013 «Билайн Бизнес» создает сеть высокоскоростного беспроводного доступа WiMAN в регионах России 1
05.02.2013 «МегаФон» разворачивает 4G в Восточной Сибири 3
23.01.2013 «Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона 1
22.11.2012 На БАМ пришло цифровое эфирное телевидение 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
12.08.2011 Количество абонентов «ТТК-Байкал» в Иркутске достигло 10 тыс. 1
08.07.2011 «Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
16.05.2011 МТС расширила сеть 3G в Иркутской области 1
01.02.2011 В Коми построят энергоэффективное жилье эконом-класса 1
27.01.2011 В Иркутской области могут появиться «умные» дома 1
07.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области 2
09.11.2010 «Синтерра» организует VPN-сеть для «СИБУР – Минудобрения» 1
05.10.2010 «ТТК-Байкал» ввел в эксплуатацию новый сегмент сети ШПД в Иркутске 1
20.08.2010 «Билайн» запустил 3G в Ангарске и расширил зону покрытия сети в Иркутске и Усолье-Сибирском 1

Публикаций - 57, упоминаний - 65

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 5
Синтерра - Synterra 695 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 112 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 3
Позитроника - интернет-магазин электроники 55 3
Ланит ГК 1242 2
Microsoft Corporation 13274 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 205 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
Ростелеком Сибирьтелеком 409 2
Docsvision - ДоксВижн 871 2
Leta Group 213 1
МегаФон Ритейл 56 1
Скай Линк - Skylink 710 1
Ростелеком Связьинвест 929 1
ГЛОНАСС АО 82 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 236 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 315 1
ВолгаТелеком 328 1
Nortel Networks 324 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 280 1
Ростелеком ЦентрТелеком 282 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 542 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 149 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1094 1
РТКомм.ру 216 1
Ростех - Концерн Автоматика 402 1
Facebook 3954 1
Крок 1299 1
iTeco - Ай-Теко 763 1
Yandex - Яндекс 4236 1
Авиком - АЙПИ Медиа-Иркутск 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
ЭвриТег - EveryTag 17 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 75 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Почта России ПАО 1655 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 761 1
Телефон.Ру 82 1
Сибур Минудобрения 3 1
Мострансавто 60 1
Единая транспортная карта 12 1
Иркутскэнерго ПАО 35 1
Интер РАО ПАО 190 1
Евросеть 1136 1
РЖД - Российские железные дороги 1148 1
Транснефть 166 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 222 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Lamoda 83 1
Транснефть-Логистика 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
Счётная палата РФ 484 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 450 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 1
Президент Российской Федерации 1489 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 575 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 776 1
Федеральное казначейство России 793 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 383 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1759 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 785 1
Правительство Московской области 50 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 212 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 2
3G - Стандарт мобильной связи 4037 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 171 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 178 1
Безопасный город 355 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 495 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 57 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 1
СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 9 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 266 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 38 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 70 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 171 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1921 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
МФУ - Многофункциональное устройство 647 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 322 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 560 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4335 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
Google Android 10774 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 76 1
Shturmann Navigation 44 1
ЭОС Архивное дело 99 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 17 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 23 1
Apple - App Store 2205 1
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
ЭОС Дело СЭД 713 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 163 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Linux OS 4745 1
Apple iOS 5751 1
Стрелка - Транспортная карта 115 1
Lamoda LM Express 3 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Ким Руслан 2 2
Попов Алексей 324 2
Солодухин Константин 101 1
Малявкин Александр 22 1
Покачев Алексей 1 1
Третьякова Ирина 2 1
Рудычева Наталья 83 1
Контрабаев Артур 66 1
Гайзер Вячеслав 7 1
Волков Григорий 2 1
Медведев Дмитрий 1469 1
Недосеков Андрей 23 1
Патока Андрей 97 1
Зотов Алексей 24 1
Кочетков Владислав 200 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Сахненко Сергей 71 1
Борисов Юрий 92 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 645 1
Назаров Алексей 69 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Евраев Михаил 224 1
Подгузов Николай 27 1
Никифоров Николай 1127 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Левченко Сергей 3 1
Лебединский Ярослав 1 1
Самойлов Антон 7 1
Кузяев Андрей 59 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 525 34
Россия - СФО - Иркутская область 617 33
Россия - Российская федерация - РФ 63740 19
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 36 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 11
Россия - Усолье-Сибирское 23 11
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1450 8
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 154 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 7
Россия - СФО - Новосибирск 2230 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 705 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 499 6
Россия - СФО - Красноярский край 743 5
Россия - УФО - Тюменская область 638 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 5
Россия - СФО - Республика Алтай 741 5
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 173 5
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 264 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 214 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 5
Россия - ПФО - Казань 1634 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 194 4
Россия - Сибирь 999 4
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 768 4
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 98 4
Россия - Восточная Сибирь 202 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 933 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 345 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 400 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 321 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 825 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1001 3
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Образование в России 481 1
Федеральное законодательство 262 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 74 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 418 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 69 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 1
ТГУ - Томский государственный университет 74 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 661 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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