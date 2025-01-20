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Россия СФО Иркутская область Ангарск
СОБЫТИЯ
|20.01.2025
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Компания ТТК модернизировала сеть в Иркутске и Ангарске
Компания ТТК, один из федеральных интернет-провайдеров, провела модернизацию своей технологической инфраструктуры в Иркутске и Ангарске. Это позволило повысить надежность работы сети для абонентов услуги «Домашний интернет». Для Иркутска специалисты макрорегиона «Сибирь» компании ТТК произвели замену более чем десяти к
|24.05.2024
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МТС разогнала интернет в Ангарске ко Дню города
МТС установила новое оборудование 4G в нескольких микрорайонах города Ангарска. В результате для жителей многоквартирных домов и частного сектора спальных микрорайонов, а также в центре города, где проходят массовые мероприятия, скорость мобильного интернета увел
|16.10.2014
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В автобусах Ангарска начали работу мобильные терминалы оплаты проезда
е ТелеСистемы» (МТС) оснастила мобильные терминалы безналичной оплаты проезда в более 300 автобусах Ангарска встроенными телематическими SIM-картами МТС. Мобильные терминалы предназначены не то
|03.04.2012
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Администрация Ангарска развивает СЭД с помощью подсистемы «Мониторинг документов»
В администрации города Ангарска внедрена подсистема «Мониторинг документов», разработки компании «КС-Консалтинг» - партнера компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Поставку и сопровождение осуществило информаци
|25.01.2012
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В налоговой инспекции Ангарска заработала электронная система управления очередью
В операционном зале ИФНС России по Ангарску Иркутской области начала действовать электронная система управления очередью. Система поможет оптимизировать процесс обслуживания посетителей: выбрав необходимую услугу, посетитель пол
|20.08.2010
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«Билайн» запустил 3G в Ангарске и расширил зону покрытия сети в Иркутске и Усолье-Сибирском
ркутске и Усолье-Сибирском. В настоящее время сеть третьего поколения покрывает 60% всей территории Ангарска. В Иркутске с начала 2010 г. сеть 3G доступна в трех районах города, а сейчас абонен
|19.04.2010
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«ТТК-Байкал» расширил зону покрытия ШПД в Ангарске
доступа в интернет, «ТТК-Байкал сохраняет единую тарифную политику на территории ближайших городов: Ангарска и Иркутска, - говорит генеральный директор «ТТК-Байкал» Владимир Глазков. - Как и у
|16.04.2009
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В Ангарске создадут резерв низкообогащенного урана под управлением МАГАТЭ
изации этой идеи стало создание совместно с Казахстаном Международного центра по обогащению урана в Ангарске. Приветствуем присоединение к этому Центру Армении и Украины, а также проявленную ря
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 4
|Кириенко Владимир 148 4
|Кириенко Сергей 149 4
|Зимин Константин 102 3
|Шаповалов Владимир 7 3
|Ким Руслан 2 2
|Steen Birger - Стен Биргер 72 2
|Ахметов Даниал 48 2
|Березной Андрей 77 2
|Ширшов Олег 9 2
|Медведев Андрей 23 2
|Бобков Дмитрий 9 2
|Лозбенко Леонид 5 2
|Белый Евгений 32 2
|Путин Владимир 3454 2
|Попов Алексей 339 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Контрабаев Артур 70 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Третьякова Ирина 2 1
|Михайлов Алексей 115 1
|Покачев Алексей 1 1
|Поповский Александр 93 1
|Малявкин Александр 24 1
|Цветков Александр 14 1
|Козерод Сергей 38 1
|Михеева Алла 3 1
|Чебатков Евгений 4 1
|Данилов Евгений 22 1
|Шашурин Сергей 9 1
|Владимиров Андрей 19 1
|Калугин Николай 14 1
|Панченко Михаил 8 1
|Цицин Константин 9 1
|Булаев Владислав 6 1
|Любин Андрей 7 1
|Копыл Владимир 8 1
|Ремезенко Андрей 5 1
|Бодиева Лариса 5 1
|Чуркин Виталий 2 1
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|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
|НМГ - Медиалогия 37 1
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