Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск

Компания ТТК модернизировала сеть в Иркутске и Ангарске Компания ТТК, один из федеральных интернет-провайдеров, провела модернизацию своей технологической инфраструктуры в Иркутске и Ангарске. Это позволило повысить надежность работы сети для абонентов услуги «Домашний интернет». Для Иркутска специалисты макрорегиона «Сибирь» компании ТТК произвели замену более чем десяти к

МТС разогнала интернет в Ангарске ко Дню города МТС установила новое оборудование 4G в нескольких микрорайонах города Ангарска. В результате для жителей многоквартирных домов и частного сектора спальных микрорайонов, а также в центре города, где проходят массовые мероприятия, скорость мобильного интернета увел

В автобусах Ангарска начали работу мобильные терминалы оплаты проезда е ТелеСистемы» (МТС) оснастила мобильные терминалы безналичной оплаты проезда в более 300 автобусах Ангарска встроенными телематическими SIM-картами МТС. Мобильные терминалы предназначены не то

Администрация Ангарска развивает СЭД с помощью подсистемы «Мониторинг документов» В администрации города Ангарска внедрена подсистема «Мониторинг документов», разработки компании «КС-Консалтинг» - партнера компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Поставку и сопровождение осуществило информаци

В налоговой инспекции Ангарска заработала электронная система управления очередью В операционном зале ИФНС России по Ангарску Иркутской области начала действовать электронная система управления очередью. Система поможет оптимизировать процесс обслуживания посетителей: выбрав необходимую услугу, посетитель пол

«Билайн» запустил 3G в Ангарске и расширил зону покрытия сети в Иркутске и Усолье-Сибирском ркутске и Усолье-Сибирском. В настоящее время сеть третьего поколения покрывает 60% всей территории Ангарска. В Иркутске с начала 2010 г. сеть 3G доступна в трех районах города, а сейчас абонен

«ТТК-Байкал» расширил зону покрытия ШПД в Ангарске доступа в интернет, «ТТК-Байкал сохраняет единую тарифную политику на территории ближайших городов: Ангарска и Иркутска, - говорит генеральный директор «ТТК-Байкал» Владимир Глазков. - Как и у