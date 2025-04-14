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Росатом ТВЭЛ АЭХК Ангарский электролизный химический комбинат

Росатом - ТВЭЛ - АЭХК - Ангарский электролизный химический комбинат


14.04.2025 Минцифры Иркутской области подтвердило вклад «Базальт СПО» в цифровую среду региона — подписано соглашение 1
27.08.2014 Leta привела ИТ-систему «Ангарского электролизного химического комбината» в соответствие требованиям по ИБ «Росатома» 1
29.03.2010 В России создается гарантийный запас низкообогащенного урана 1
27.05.2009 Россия будет поставлять в США обогащенный уран 1
11.09.2007 Российская "урановая сделка" с Австралией: мнение Гринпис 1
22.06.2007 Ангарский центр обогащения урана получит инвестиции 1
20.03.2007 В Ангарске построят международный центр по обогащению урана 1
10.10.2006 В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006" 1
10.10.2006 В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006" 1
07.07.2005 Baan: новая жизнь в России 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 2
Leta Group - Лета Групп 278 1
Максима ГК - GMCS 360 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
ЦОУ - Центр по обогащению урана - Международный центр по обогащению урана 9 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Росатом - Красная Звезда НПО - ОКБ-670 5 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 38 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
Greenpeace - Гринпис 129 1
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Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 2
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1588 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1131 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 1
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Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
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