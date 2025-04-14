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Росатом ТВЭЛ АЭХК Ангарский электролизный химический комбинат
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 2
|Leta Group - Лета Групп 278 1
|Максима ГК - GMCS 360 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
|Greenpeace - Гринпис 129 1
|Infor - SSA Global Technologies 27 1
|Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
|Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
|Кириенко Владимир 139 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Сульгин Сергей 46 1
|Свинцицкий Вячеслав 1 1
|Путин Владимир 3223 1
|Wurzenrainer Matthias - Вурценрайнер Матиас 2 1
|Тишанин Александр 2 1
|Ерофеев Евгений 4 1
|Малявкин Александр 23 1
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