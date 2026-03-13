Разделы

Полисан НТФФ Научно-технологическая фармацевтическая компания

Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания

Российская компания, специализирующаяся на производстве дезинфицирующих и санитарно-гигиенических средств.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.03.2026 РАУ ИТ завершила сделку по приобретению «АйТи План»: интегратор усилил экспертизу в фармацевтике и химпроме 1
Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет 1
05.11.2024 «Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа 1
16.04.2024 «Инфосистемы Джет» провела практический анализ защищенности компании «Полисан» 1
10.07.2019 «Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013 1
26.12.2018 ГК «Корус Консалтинг» внедрила новую версию «1С:ЗУП» в компании «Полисан» 2
30.09.2015 «Полисан» перешла на новую версию платформы Docsvision 1
22.05.2014 «Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS 2
03.07.2013 «ПОЛИСАН»: от частных доработок к отраслевому решению 1
06.06.2013 Maykor приобрел компанию GMCS 2
02.06.2013 Евгений Кардаш - Мы сохранили численность управленцев при 5-кратном росте производства 1
19.09.2012 «Полисан» создает систему управления производством лекарственных средств на базе Infor10 ERP Enterprise 3
20.08.2008 НТФФ «Полисан» будет управлять ТОиР вместе с Global-EAM 3
03.04.2008 Digital Design автоматизировала процессы СМК НТФФ «Полисан» 2
07.11.2007 Digital Design автоматизирует СМК в «Полисане» 1
09.02.2006 "Полисан" внедрил SSA ERP (Baan) 3
07.07.2005 Baan: новая жизнь в России 1

Полисан НТФФ и организации, системы, технологии, персоны:

Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 367 8
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 5
9147 4
Docsvision - ДоксВижн 1038 4
Ростелеком 10479 2
SAP SE 5476 2
Oracle Corporation 6917 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1234 2
Компьюлинк ГК - Compulink 446 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 133 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 39 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
GreenData - Гриндата 59 1
Maykor - Expertek - Экспертек 32 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 9
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 5
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 2
Сокольская Людмила 10 2
Кардаш Евгений 3 2
Альбот Инга 2 2
Сульгин Сергей 47 2
Воропаева Екатерина 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 159504 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18921 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4794 10
