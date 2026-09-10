Индексная книга (каталог) CNews*
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Борисов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 42
Борисов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Солодов Владимир 13 3
|Кузякин Дмитрий 29 3
|Борисов Алексей 33 3
|Зимин Константин 107 3
|Костина Светлана 16 3
|Фогельсон Виктор 51 3
|Чистяков Владислав 4 3
|Бардаш Александр 4 3
|Козлов Михаил 183 2
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
|Оберемок Андрей 17 2
|Богатырев Олег 6 2
|Михалев Александр 26 2
|Аникин Александр 23 2
|Постников Роман 11 2
|Михалин Борис 8 2
|Шевцов Николай 16 2
|Слученков Антон 18 2
|Ventruba Michal - Вентруба Михал 2 2
|Borup Jacob - Боруп Джейкоб 2 2
|Степурин Вадим 5 2
|Никифоров Николай 1139 2
|Котов Виталий 41 2
|Горный Александр 44 1
|Сушин Александр 6 1
|Костерин Александр 20 1
|Калачников Алексей 8 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Адамов Андрей 8 1
|Масалович Андрей 23 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Жаданов Михаил 2 1
|Гегамов Николай 18 1
|Шаров Владимир 35 1
|Васильев Владимир 40 1
|Громов Владимир 14 1
|Кураш Антон 32 1
|Борисов Егор 11 1
|Федченков Петр 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 2
|Будущее России. Национальные проекты 22 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
|РИА Новости 1040 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470932, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 200892.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470932, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 200892.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.