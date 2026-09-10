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Индексная книга (каталог) CNews*
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Борисов Александр

СОБЫТИЯ


10.09.2026 В Детском технопарке «Альтаир» создали приложение для изучения языков и слепой печати 1
05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования 1
21.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
10.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
02.08.2024 Innostage выявила уязвимость в веб-приложении BPMSoft 1
28.12.2022 Innostage: 77% организаций в России недостаточно защищены от взлома 1
25.11.2021 Россияне выпустили «неубиваемые» аккумуляторы, работающие после сквозного прострела из винтовки. Видео 1
18.06.2020 «Росэлектроника» совместно и ФРП запустили отечественное производство «умных» счетчиков 1
10.05.2018 ИТ-министр Якутии отстранен от должности за кумовство и трудоустройство недоучек 2
20.12.2017 95% жителей Якутии получили доступ к цифровому ТВ и радио 1
30.06.2017 МТС подвела итоги развития мобильной связи в населенных пунктах арктических и северных районов Якутии 1
17.02.2017 МТС и Правительство Якутии продолжают строить сеть в арктических районах 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
14.07.2016 Жителям города Мирный стали доступны современные услуги связи 1
12.04.2016 МТС и Правительство Якутии построят сеть в Арктике 1
06.04.2016 Минкомсвязи России поддержала проекты развития ВОЛС на базе электроэнергетической инфраструктуры в западной Якутии 2
17.12.2015 «МегаФон» запустил сеть 3G в Амгинском районе Якутии 1
21.09.2015 Регионы увеличивают затраты на ИКТ 1
21.07.2015 Минсвязи Якутии: К импортозамещению нужно подойти без политики, не рубя шашкой 1
02.07.2015 На «E-Yakutia 2015» обсудили путь к информационному обществу 1
24.06.2015 В Якутске начала работу III ежегодная всероссийская конференция E-Yakutia 2015 1
19.06.2015 Власть и бизнес обменяются опытом реализации ИТ-проектов в рамках конференции E-Yakutia 2015 1
29.05.2015 ТТК и «Ростелеком» заключили соглашение о взаимном резервировании каналов связи в Якутии 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
16.04.2014 Metro Cash & Carry об исследовании больших данных 1
13.02.2014 «Ростелеком» запустил оптическую магистраль до Якутии 1
30.01.2014 Конференция CNews «Big Data – технология будущего» 1
17.01.2014 В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
26.08.2013 В Якутии запущен первый регулярный почтовый авиарейс 1
01.08.2013 Александр Борисов - Эффективность нашего прогноза в 2 раза выше нормы 1
12.07.2013 Телеком-операторы ищут пути монетизации интернета 1
19.12.2012 «Teradata Форум» в Москве собрал экспертов в области корпоративных хранилищ данных и аналитических решений 1
13.11.2012 Teradata проведет в Москве форум по инновациям и тенденциям на рынке хранилищ данных 1
19.09.2012 «Полисан» создает систему управления производством лекарственных средств на базе Infor10 ERP Enterprise 1
30.03.2012 Минздрав рассказал, за что наказал пилотные регионы по внедрению единой ИТ-системы 1
27.03.2012 ТТК запустит первую оптическую линию связи в Якутии в 2012 г. 1
22.12.2011 Якутск приступил к тестированию универсальных электронных карт 1
03.03.2009 «Бест Брокер» управляет отношениями с клиентами с помощью «Страхового брокера» 1
15.02.2006 ВТО - краш-тест для ИТ-компаний России 1
14.02.2005 В ТПП РФ создадут рабочую группу по электронной торговле 1

Публикаций - 40, упоминаний - 42

Борисов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11008 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15984 7
МегаФон 10868 4
Teradata - Терадата 225 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 308 3
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 61 3
Microsoft Corporation 25828 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2152 3
БАРС Груп 581 3
Ланит - Норбит - Norbit 432 3
InnoSTage - Инностейдж 222 2
Ростелеком - Сахателеком 65 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 2
Vodafone Group 1412 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 137 2
Терн ГК - Tern Group 82 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 60 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Формоза - Formoza 179 1
MicroStrategy 65 1
Термодеформ-МГТУ 1 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Россети Цифра - МУС Энергетики - ЕЭСТелеком 7 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5690 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3469 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 414 1
IBM - International Business Machines Corp 9714 1
Oracle Corporation 7093 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 70 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9533 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1275 1
Diasoft - Диасофт 1166 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1919 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2978 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 92 3
Почта России ПАО 2382 3
Альфа-Банк 1985 3
WikiMart - Викимарт 53 2
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 44 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
eBay Inc 1642 2
ГПБ - Газпромбанк 1282 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
ПСБ - Промсвязьбанк 969 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 325 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 300 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
Производственно-техническое управление связи (ПТУС) Якутской АССР 1 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
РЖД ЖДЯ - Железные дороги Якутии АК АО 4 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 79 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Rendez-Vous - Рандеву 26 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Силовые машины 166 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд Менеджмент 18 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 137 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13991 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4968 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3448 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6586 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 3
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 19 1
ТЦТР ГУП - Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия) 1 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3673 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5768 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 203 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2350 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1516 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 781 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 365 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36504 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5696 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23069 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54392 8
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1768 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26106 7
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 4
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13769 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1432 3
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13732 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3395 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1941 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13054 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9630 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2028 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2595 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 67 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6341 3
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 179 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 112 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Teradata Value Analyzer - Teradata Business Value Frameworks 2 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 293 1
РБК - Informer.ru - Информер 66 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 3 1
Google Cloud - Apigee 7 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS OctAPI Integration Platform 10 1
Pingbox - CRM-система 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3012 1
Google Android 15315 1
Apple iOS 8619 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 311 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 1
Apple - App Store 3137 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 336 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 781 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2983 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 906 1
Apache Hadoop 471 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 624 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1376 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 777 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 401 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 136 1
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Борисов Алексей 33 3
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Бардаш Александр 4 3
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Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
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Borup Jacob - Боруп Джейкоб 2 2
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Котов Виталий 41 2
Горный Александр 44 1
Сушин Александр 6 1
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Калачников Алексей 8 1
Тюренков Алексей 6 1
Адамов Андрей 8 1
Масалович Андрей 23 1
Селиванов Юрий 5 1
Румянцев Михаил 3 1
Жаданов Михаил 2 1
Гегамов Николай 18 1
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Васильев Владимир 40 1
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Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 21 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 13 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54933 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8630 2
Германия - Федеративная Республика 13265 2
Россия - СФО - Новосибирск 4906 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1309 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 734 2
Россия - ДФО - Амурская область 971 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1100 2
СССР - РСФСР - ЯАССР - Якутская АССР - Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика 3 1
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 14 1
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 14 1
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Вилюйский улус - Вилюйск 23 1
Казахстан - Республика 6080 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4218 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3480 1
Земля - планета Солнечной системы 10890 1
Беларусь - Белоруссия 6325 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - УФО - Свердловская область 1978 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3482 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4505 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58131 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10943 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53811 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27493 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34046 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21861 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5774 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6583 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3605 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1233 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16213 3
Энергетика - Energy - Energetically 5918 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6645 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5630 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6203 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2143 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7558 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6114 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18277 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6751 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5663 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6830 2
Аренда 2710 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2026 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11423 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3893 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1490 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5820 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3145 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1678 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1315 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1125 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1223 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 1
Минтранс РФ - Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 13 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1005 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1136 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 2
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
РИА Новости 1040 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8646 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4025 3
IDC - International Data Corporation 4997 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
eMarketer 206 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 123 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
CNews Инновация года - награда 156 1
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 309 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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