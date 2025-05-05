Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чистяков Владислав
Чистяков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 107 4
|Ланит - Норбит - Norbit 379 3
|Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 23 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
|Diasoft - Диасофт 924 1
|ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 4
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 3
|Альфа-Банк 1793 3
|Слученков Антон 18 4
|Фогельсон Виктор 25 4
|Борисов Алексей 31 4
|Степурин Вадим 5 4
|Борисов Александр 39 3
|Смирнов Александр 80 3
|Костина Светлана 14 3
|Кислицкий Максим 7 1
|Сахаров Александр 77 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.