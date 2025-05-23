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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS OctAPI Integration Platform
Интеграционная платформа MWS OctAPI предоставляет доступ к разнородным API продуктов из всех вертикалей бизнеса и с помощью инструментов Low Code позволяет настраивать интеграционные цепочки под потребности пользователей. Благодаря внедрению искусственного интеллекта система самостоятельно находит, оценивает и включает в сценарии вызовов API даже при недостаточной полноте документации, вручную этот процесс занимал бы у разработчиков до 30% рабочего времени.
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2025
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|05.05.2025
|Возможна ли цифровизация без программирования 3
|16.04.2025
|МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1
МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2508 1
|Альфа-Банк 1798 1
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