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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS OctAPI Integration Platform


Интеграционная платформа MWS OctAPI предоставляет доступ к разнородным API продуктов из всех вертикалей бизнеса и с помощью инструментов Low Code позволяет  настраивать интеграционные цепочки под потребности пользователей. Благодаря внедрению искусственного интеллекта система самостоятельно находит, оценивает и включает в сценарии вызовов API даже при недостаточной полноте документации, вручную этот процесс занимал бы у разработчиков до 30% рабочего времени.

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 MTC Web Services начала продажи платформы с ИИ для интеграции сервисов 1
05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования 3
16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

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