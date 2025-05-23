Интеграционная платформа MWS OctAPI предоставляет доступ к разнородным API продуктов из всех вертикалей бизнеса и с помощью инструментов Low Code позволяет настраивать интеграционные цепочки под потребности пользователей. Благодаря внедрению искусственного интеллекта система самостоятельно находит, оценивает и включает в сценарии вызовов API даже при недостаточной полноте документации, вручную этот процесс занимал бы у разработчиков до 30% рабочего времени.