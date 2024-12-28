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Зарубинский Игорь



28.12.2024 МТС: российский ИТ-рынок в 2024 г. превысит 3,3 трлн руб., а его доля в ВВП страны достигнет 1,8% 1
30.10.2024 «МТС Web Services» за 9 месяцев отразила почти 20 тысяч кибератак на свою инфраструктуру 1
30.10.2024 МТС запустит собственную облачную платформу во II квартале 2025 года 1
27.09.2024 Александр Чеснавский назначен на должность коммерческого директора МТС Web Services 1
10.09.2024 МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей 1
12.07.2024 Облачная выручка MWS в I квартале 2024 года выросла на 32% 1
15.05.2024 МТС проинвестирует в создание собственной облачной платформы более 7,5 млрд рублей 1
14.03.2024 Выручка CloudMTS выросла на 64% по сравнению с прошлым годом 1
23.05.2023 Игорь Зарубинский назначен на должность вице-президента по развитию инфраструктуры МТС 2
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона 1
13.10.2020 Сбер ID стал доступен клиентам «Уральских авиалиний» 1
18.03.2020 Сбербанк внедрил авторизацию по «Сбер ID» с помощью push-уведомлений 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Зарубинский Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 9
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 8
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Microsoft Corporation 24625 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Ситимобил - Служба такси 158 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 210 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 58 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 79 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 4
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Сбер - СберФуд - SberFood 18 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 15 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Azure 1408 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 12 1
МТС ИИ - MTS AI - WordPulse 9 1
Чепчугова Виктория 1 1
Николаев Вячеслав 102 1
Самойлов Юрий 74 1
Чеснавский Александр 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
Кибернетика - Cybernetics 243 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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