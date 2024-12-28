Зарубинский Игорь
Зарубинский Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 9
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 8
|Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
|МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Чепчугова Виктория 1 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Чеснавский Александр 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
|Армения - Республика 2280 1
|Беларусь - Белоруссия 5638 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
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