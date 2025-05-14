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Семихатов Алексей


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Семихатов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 110 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 986 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 341 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 60 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4562 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2757 1
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 105 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 64 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2479 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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