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Семихатов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции 1
Семихатов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 110 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
|NTT Data - Itelligence AG 42 1
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS TeamStream 2 1
|МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 22 1
|Зарубинский Игорь 15 1
|Тутаев Михаил 53 1
|Воронин Павел 146 1
|Дюгуров Данила 4 1
|Оселедец Иван 31 1
|РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
|AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 64 1
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