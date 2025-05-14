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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дюгуров Данила


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции 1
17.05.2024 True Tech Day 2024 1
26.04.2024 Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества 1
03.04.2024 Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дюгуров Данила и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 3
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 3
Yandex - Яндекс 7670 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 986 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 561 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 651 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 970 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 3
DevOps - Development и Operations 931 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 459 3
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 222 3
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 173 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1695 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 1
Yandex Database - YDB 28 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1327 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 22 3
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 22 3
Воронин Павел 146 4
Чудновский Максим 4 3
Конотопов Павел 3 3
Ливанов Дмитрий 55 3
Семихатов Алексей 1 1
Кораблев Денис 18 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 3
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2757 3
Мастер-класс - workshop - воркшоп 97 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 301 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 64 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2479 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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