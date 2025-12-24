Разделы

Ливанов Дмитрий


СОБЫТИЯ


24.12.2025 МФТИ и Genotek объявляют о стратегическом партнерстве в области науки и образования 1
26.11.2025 МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета 1
06.08.2025 Сбербанк инвестирует 1 млрд руб. в подготовку топовых ИТ- и ИИ-специалистов 1
11.06.2025 Компания «Т8» станет одним из первых резидентов «Долины Физтеха» 1
14.05.2025 ИНТЦ «Долина Физтеха» создаст более 6 тыс. рабочих мест в Долгопрудном 1
05.05.2025 «Яндекс» открыл пространство для студентов в стенах МФТИ 1
14.04.2025 В МФТИ открылся Институт цифрового неба    1
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 1
14.06.2024 В России за шесть лет подготовят 1 млн специалистов по БПЛА 1
21.05.2024 Как должны взаимодействовать наука и бизнес? Выясняли на True Tech Day 1
17.05.2024 True Tech Day 2024 1
07.05.2024 IT-конференция МТС True Tech Day 17 мая 1
26.04.2024 Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества 1
03.04.2024 Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day 1
02.12.2022 В МФТИ появится институт для развития новых технологий создания электроники 1
14.11.2022 ВТБ и МФТИ создали решение для оптимизации процессов и готовы поделиться им с рынком 1
31.01.2022 «Яндекс» и МФТИ открывают факультет программной инженерии 1
03.12.2021 ВТБ и МФТИ будут совместно готовить специалистов по ИИ 1
25.11.2021 Америка ввела санкции против МФТИ. Под вопросом поставки «железа» и ПО 1
11.11.2021 «Металлоинвест», JSA Group и МФТИ подготовят кадры для цифровизации промышленности 1
01.10.2021 SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов 1
02.07.2021 МТС, МФТИ и «Сколково» открывают набор в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» 1
23.09.2019 МТС дал пользователям раскрученного тарифа «новые возможности», чтобы брать на 30% больше. Расценки 1
20.02.2018 Tele2 переманил экс-ИТ-директора «Пятерочки» и «Перекрестка» 1
12.10.2015 IBS разработала решение для мониторинга трудоустройства выпускников вузов 1
06.02.2015 АСИ: Минобрнауки саботирует создание национальной системы онлайн-курсов 1
19.01.2015 «Сколково»: Сколковский робоцентр — история штучных проектов 1
24.12.2014 В Минобрнауки России создан Совет по открытому онлайн-образованию 1
01.12.2014 В России пройдет «Час кода» 1
27.11.2014 Альберт Ефимов: Россия должна создать свои платформы для робототехники 1
23.10.2014 На всех российских детей создадут «электронные портфолио» 1
21.10.2014 Минобрнауки опасается блокировки зарубежного ПО в российском образовании 1
17.09.2014 Без денег и без спешки: Правительство задумалось о поддержке новых технологий производства и инженерного ПО 1
16.12.2013 Министерство образования будет следить за школьниками с помощью видеокамер 1
02.09.2013 Entensys предлагает безопасный интернет для каждой российской школы 1
26.08.2013 АП КИТ и Минкомсвязи выступили против премий разработчикам ПО 1
24.06.2013 «Делайт 2000» представила интерактивную доску ABC Board 1
18.02.2013 Медведев подписал поручения по открытию госданных 1
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
14.01.2013 Медведев раздал поручения по развитию ИТ-отрасли 1

Публикаций - 59, упоминаний - 63

Ливанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 9
Yandex - Яндекс 8530 8
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 14 4
Ростелеком 10364 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1521 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 501 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 3
X Corp - Twitter 2910 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
Делайт 2000 - DeLight 42 2
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
МегаФон 9985 2
IBM - International Business Machines Corp 9560 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 2
9053 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4558 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Blackboard 17 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - Sovam Teleport 18 1
CyberTek Lab - Кибертех Лабс 1 1
Uniweb 3 1
Унивеб - Uniweb 1 1
ИРТех - IRTech 14 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 17 1
Ростех - Кибертех - Кибернетические технологии - Cybertech 3 1
QuantumCTek 6 1
Лаборатория будущего 11 1
Викрон 5 1
VP Group - ВП Групп 1 1
Google Russia - Гугл Россия 221 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3136 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3008 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1344 3
Наукоград - технопарк 150 2
РВК - Российская венчурная компания 557 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Mars Wrigley 21 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 1
Газпром - МТС Live Холл 14 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 528 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
X5 Group - Перекрёсток 607 1
Северсталь ПАО - Severstal 566 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1126 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Superjob - Суперджоб 722 1
Mars Incorporated 16 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 177 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 3
Совет при президенте Российской Федерации 200 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 2
Федеральное казначейство России 1879 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 116 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2261 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
СибАкадемИнновация 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 6
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2041 5
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 4
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1168 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 4
DevOps - Development и Operations 1083 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4114 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2489 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1476 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 3
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 243 3
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 192 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 696 2
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 4
Yandex Database - YDB 44 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 26 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Microsoft Windows 2000 8663 2
ГЛОНАСС АО - НТИ - Цифровое небо России 11 2
Microsoft Windows 16384 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 2
Oracle Java - язык программирования 3338 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 1
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 14 1
Microsoft Kinect 200 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
Moodle LMS - система управления курсами 35 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
UserGate Web Filter 23 1
Делайт 2000 - ABC Board 2 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
ИРТех - NetSchool - Сетевая Школа АИС 7 1
Яндекс - Орбита Яндекс 360 - коворкинг 3 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 9 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Google YouTube - Видеохостинг 2902 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 1
Apple iPad 3943 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1157 1
Linux OS 10962 1
Apple macOS 2263 1
Нанософт - nanoCAD 115 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 952 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 852 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 166 1
МТС Big Data 312 1
Никифоров Николай 1137 8
Медведев Дмитрий 1663 7
Воронин Павел 182 5
Путин Владимир 3370 4
Белоусов Андрей 145 4
Дворкович Аркадий 211 4
Кораблев Денис 20 3
Дюгуров Данила 4 3
Чудновский Максим 4 3
Конотопов Павел 3 3
Щеголев Игорь 698 3
Фурсенко Андрей 128 3
Елистратов Николай 90 2
Алешин Владимир 21 2
Романков Андрей 18 2
Цариковский Андрей 22 2
Ефимов Альберт 43 2
Ян Давид 69 2
Гуральников Сергей 164 2
Гаттаров Руслан 144 2
Громов Иван 102 2
Кучин Сергей 27 2
Шмулевич Марк 88 2
Сапельников Сергей 109 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Алфёров Жорес 57 2
Митрофанов Алексей 16 2
Хлунов Александр 9 2
Алханов Алу 7 2
Чубайс Анатолий 217 2
Абызов Михаил 68 2
Силуанов Антон 76 2
Кулик Вадим 194 2
Федулов Владислав 83 2
Махонов Александр 31 2
Нестеренко Татьяна 42 2
Фомичев Олег 139 2
Петрушин Андрей 110 2
Шайхутдинов Роман 113 2
Набиуллина Эльвира 113 2
Россия - РФ - Российская федерация 157671 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 6
Япония 13555 5
Швеция - Королевство 3716 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 5
Индия - Bharat 5711 4
Европа 24656 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 3
Земля - планета Солнечной системы 10679 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 440 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 908 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 82 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 37 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Польша - Республика 2003 2
Америка Южная 869 2
Израиль 2785 2
Ближний Восток 3039 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1890 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2125 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 827 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 2
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 223 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 158 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1309 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 26
Образование в России 2560 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 6
Физика - Physics - область естествознания 2836 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 4
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Информатика - computer science - informatique 1144 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 3
Профсоюз - Профессиональный союз 277 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 365 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Forbes - Форбс 917 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 3
Российская газета 278 2
Госрасходы - портал 70 2
NEWSru.com 229 2
РБК Инновации 47 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Ведомости 1265 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
23ABC News 174 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 23
РАН - Российская академия наук 2021 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 4
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 54 2
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 119 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
ЕУ - Европейский университет в Санкт-Петербурге 4 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
HFIPS - Hefei Institutes of Physical Science - ХНИИФН - Хэфэйский научно-исследовательский институт физических наук Китайской академии наук - Хэфэйская национальная лаборатория физических наук 2 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 400 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 164 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 266 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
Час кода - международное движение 11 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
InAVation Awards 6 1
ProIntegration Awards 5 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
