Ливанов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Ливанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1137 8
|Медведев Дмитрий 1663 7
|Воронин Павел 182 5
|Путин Владимир 3370 4
|Белоусов Андрей 145 4
|Дворкович Аркадий 211 4
|Кораблев Денис 20 3
|Дюгуров Данила 4 3
|Чудновский Максим 4 3
|Конотопов Павел 3 3
|Щеголев Игорь 698 3
|Фурсенко Андрей 128 3
|Елистратов Николай 90 2
|Алешин Владимир 21 2
|Романков Андрей 18 2
|Цариковский Андрей 22 2
|Ефимов Альберт 43 2
|Ян Давид 69 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Громов Иван 102 2
|Кучин Сергей 27 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Алфёров Жорес 57 2
|Митрофанов Алексей 16 2
|Хлунов Александр 9 2
|Алханов Алу 7 2
|Чубайс Анатолий 217 2
|Абызов Михаил 68 2
|Силуанов Антон 76 2
|Кулик Вадим 194 2
|Федулов Владислав 83 2
|Махонов Александр 31 2
|Нестеренко Татьяна 42 2
|Фомичев Олег 139 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Набиуллина Эльвира 113 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
