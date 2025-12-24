Ливанов Дмитрий

МФТИ и Genotek объявляют о стратегическом партнерстве в области науки и образования 1

МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета 1

В МФТИ открылся Институт цифрового неба 1

Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 1

В России за шесть лет подготовят 1 млн специалистов по БПЛА 1

True Tech Day 2024 1

В МФТИ появится институт для развития новых технологий создания электроники 1

ВТБ и МФТИ создали решение для оптимизации процессов и готовы поделиться им с рынком 1

ВТБ и МФТИ будут совместно готовить специалистов по ИИ 1

IBS разработала решение для мониторинга трудоустройства выпускников вузов 1

Минобрнауки опасается блокировки зарубежного ПО в российском образовании 1

Министерство образования будет следить за школьниками с помощью видеокамер 1

Entensys предлагает безопасный интернет для каждой российской школы 1

АП КИТ и Минкомсвязи выступили против премий разработчикам ПО 1