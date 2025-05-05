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УПОМИНАНИЯ
|05.05.2025
|«Яндекс» открыл пространство для студентов в стенах МФТИ 1
|События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг 1
|29.06.2023
|«Яндекс 360» впервые откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий 1
Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:
|Севкабель Порт 7 1
|ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 1
|Tesla Motors 406 1
|Почта России ПАО 2154 1
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 2
|Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
|Парк Зарядье 41 1
|Максимова Марина 11 1
|Крайнов Александр 17 1
|Ливанов Дмитрий 55 1
|Нейчев Радослав 2 1
|Баранников Кирилл 3 1
|Артемьев Гранислав 2 1
|Патракова Анжела 7 1
|Волковская Елена 4 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 359 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 2
|Москва - СЗАО - Строгино 48 1
|США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1015 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
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