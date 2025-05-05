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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс Орбита Яндекс 360 коворкинг


УПОМИНАНИЯ


05.05.2025 «Яндекс» открыл пространство для студентов в стенах МФТИ 1
События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг 1
29.06.2023 «Яндекс 360» впервые откроет летнюю площадку для коворкинга и мероприятий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 301 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 12 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
Крок - Croc 1784 1
Agima - Агима 22 1
Севкабель Порт 7 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 1
Tesla Motors 406 1
Почта России ПАО 2154 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
Парк Зарядье 41 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 268 2
Оцифровка - Digitization 4674 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9855 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 552 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1958 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5272 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1226 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4562 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 289 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5021 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2998 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3482 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3129 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1601 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7393 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 215 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 175 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 684 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 170 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 216 1
Максимова Марина 11 1
Крайнов Александр 17 1
Ливанов Дмитрий 55 1
Нейчев Радослав 2 1
Баранников Кирилл 3 1
Артемьев Гранислав 2 1
Патракова Анжела 7 1
Волковская Елена 4 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 359 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 2
Москва - СЗАО - Строгино 48 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1015 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 185 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6021 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1119 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 846 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1664 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1289 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2449 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 537 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2332 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Universal University 6 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 469 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174607.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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