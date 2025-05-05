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Баранников Кирилл



05.05.2025 «Яндекс» открыл пространство для студентов в стенах МФТИ 1
06.11.2024 «Яндекс» и НИУ ВШЭ представили доклад об интеграции искусственного интеллекта в высшее образование 1
10.10.2023 Как организовать гибридное обучение с помощью российских технологий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Баранников Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 378 1
Yandex - Яндекс 7650 1
Microsoft Corporation 24807 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7493 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1905 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6431 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6120 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4087 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2591 1
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On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 803 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1843 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2339 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30400 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10109 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28722 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4533 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3218 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14593 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8271 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4012 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20422 1
Microsoft Office 3803 1
Microsoft Teams - MS Teams 570 1
Губина Татьяна 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6365 1
Кодекс этики использования данных 43 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8972 1
Образование в России 2283 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1134 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 88 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 148 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 92 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 193 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
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