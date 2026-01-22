Кодекс этики использования данных

Разделы

22.01.2026 «ВейвАксесс» присоединилась к Кодексу этики в сфере ИИ 1
21.11.2025 «Ассоциация ФинТех» и «Альянс в сфере ИИ» представили методологию оценки финансовой эффективности ИИ-проектов 1
06.06.2025 Кодекс этики в сфере ИИ расширяет международное признание: 33 организации из 22 стран присоединились к российской инициативе 1
28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 1
15.04.2025 АБД разработала методику проведения аудита по оценке соответствия Отраслевому стандарту защиты данных 1
13.12.2024 Компании «Росатома» подписали Декларацию об ответственном экспорте технологий ИИ 1
12.12.2024 Альянс в сфере ИИ представил «Белую книгу» этики искусственного интеллекта 1
12.12.2024 Intelion Data Systems присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 2
06.11.2024 «Яндекс» и НИУ ВШЭ представили доклад об интеграции искусственного интеллекта в высшее образование 1
24.10.2024 «СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
09.10.2024 Бизнес в России сможет продавать услуги на основе собранных государством персональных данных граждан 1
29.05.2024 Компания «ПравоТех» подписала Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 1
24.04.2024 «Почта России» и «ЭвоКарго» внедряют прорывные технологии для автоматизации процессов в отрасли связи 1
09.04.2024 SpaceWeb начал тестировать ИИ в работе техподдержки 1
20.02.2024 Путин поручил создать в России тензорные и нейроморфные процессоры 1
23.11.2023 «Авито» присоединилась к Кодексу этики искусственного интеллекта 1
05.09.2023 «Сбер» открывает публичный доступ к искусственному интеллекту для всех 1
06.07.2023 Альянс в сфере искусственного интеллекта займется этическими вопросами применения ИИ в медицине 1
05.07.2023 Content AI присоединилась к Кодексу этики в сфере ИИ 1
24.04.2023 Сбербанк выпустил «убийцу» ChatGPT, который правильно говорит по-русски 1
24.04.2023 GigaChat vs ChatGPT: Сбербанк открывает доступ к своей новейшей нейросетевой модели 1
06.02.2023 От властей требуют написать правила использования нейросетей в учебе. Скандальный ChatGPT уже поделился своим мнением 1
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1
07.07.2022 Ozon присоединился к этическому кодексу по использованию данных 2
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
26.10.2021 Российские технологические компании приняли Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 2
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
30.11.2020 Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST 1
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 2
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 1
08.04.2020 Фонд «Сколково» и МТС вошли в состав Ассоциации больших данных 1
12.12.2019 Газпромбанк и другие участники рынка данных подписали кодекс этики их использования 2
12.12.2019 ВТБ подписал Кодекс этики использования данных 1
17.09.2019 «Билайн» вошел в состав Ассоциации больших данных 1
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
22.03.2019 «Ростелеком» присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
12.03.2019 QIWI присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных 1
05.03.2019 ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики 1
20.02.2019 «ЭР-Телеком» принял кодекс корпоративной этики 1
21.11.2018 Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных 1

Yandex - Яндекс 8550 19
МегаФон 10017 12
Ростелеком 10379 11
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 10
VK - Mail.ru Group 3537 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 5
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 85 3
Microsoft Corporation 25296 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 397 3
OpenAI 398 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 2
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 13 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 47 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 49 1
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 25 1
ИИ-Технологии 236 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 48 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 32 1
ID Finance - Platiza - Платиза 16 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 109 1
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 4 1
Age of AI 2 1
Age of AI - FreedomGPT 2 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 8 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
iConText Group - Ай Контекст 34 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Сибагро Диджитал 1 1
Intelion Cloud - Интелион Облако 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5301 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1164 1
Softline - Софтлайн 3307 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 12
ГПБ - Газпромбанк 1183 10
NanduQ - Qiwi 1006 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3014 4
Почта России ПАО 2258 3
Газпром нефть 675 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1350 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 2
Evocargo - Эвокарго 37 1
Группа Самолет 98 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 109 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Резонанс НПП 388 1
FF Group - Federal Finance Group 23 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
Некстер ИК 33 1
Газпромнефть Снабжение 16 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 16 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Сладкая жизнь ГК 11 1
Росатом - Росатом Сервис 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
РЖД - Российские железные дороги 2011 1
Газпром ПАО 1423 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1054 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 1
Visa International 1976 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 567 1
Лента - Сеть розничной торговли 2279 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 278 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3488 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3558 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3471 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1473 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 163 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 257 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 4 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4993 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2191 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 15
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 72 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 27
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5750 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8776 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 582 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7650 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8199 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 79 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2131 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1855 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1528 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 2
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 12 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5887 4
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 205 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 429 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 319 2
OpenAI - ChatGPT 557 2
СалютДевайсы - NeONKA - NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness 7 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 2
Baidu 291 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 948 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 151 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 73 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 109 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
Пушкинская карта 21 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 23 1
Минцифры РФ - Госключ 189 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 86 1
СалютДевайсы - SberBoom 30 1
ПравоТех АО - Casebook API 6 1
Evocargo N1 18 1
ПравоТех АО - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 19 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 887 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 855 1
Серебряникова Анна 77 12
Путин Владимир 3376 3
Кулик Вадим 195 3
Незнамов Андрей 11 3
Углева Анастасия 3 2
Глазков Борис 48 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Греф Герман 467 2
Петров Сергей 61 2
Брыкин Арсений 57 1
Богатов Антон 79 1
Павлов Иван 90 1
Постников Роман 11 1
Лимаренко Валерий 14 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Крылов Сергей 18 1
Степаненко Антон 13 1
Кобзев Игорь 11 1
Панкратов Александр 18 1
Васюков Григорий 14 1
Элькин Григорий 15 1
Хасанов Ильдар 2 1
Разумов Илья 13 1
Саломатов Илья 9 1
Шерстюк Владислав 8 1
Стругацкие (братья) 35 1
Лаврухин Юрий 7 1
Скобин Юрий 3 1
Ионин Дмитрий 10 1
Бородакий Юрий 1 1
Терентьев Евгений 8 1
Дергачева Светлана 55 1
Холкин Илья 5 1
O'Reilly Tim - О’Райли Тим - Орейли Тим 6 1
Сродных Михаил 93 1
Богачева Юлия 1 1
Баранников Кирилл 5 1
Мусатов Михаил 1 1
Карпачев Владимир 1 1
Померанцев Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 4
Европа 24659 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1001 2
Конго - Демократическая Республика 100 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 152 1
Нигер - Республика 24 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1089 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 1
Россия - УФО - Свердловская область 1773 1
Индия - Bharat 5719 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1323 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1646 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2930 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1899 1
Китай - Тайвань 4141 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Индонезия - Республика 1016 1
Россия - ПФО - Самарская область 1471 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1000 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2689 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 1
Саудовская Аравия - Королевство 633 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1704 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 1
Болгария - Республика 786 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 981 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8542 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6948 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 33 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Паспорт - Паспортные данные 2735 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Здравоохранение - Реабилитация 419 2
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 2
Образование в России 2560 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1064 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Ведомости 1273 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2186 2
Российская газета 278 1
CNews Северо-Запад 24 1
Wikipedia - Википедия 593 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1151 1
NYT - The New York Times 1090 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 99 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1284 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 119 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 15 1
РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
РАН - Российская академия наук 2022 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 402 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 289 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 674 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
