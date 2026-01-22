Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кодекс этики использования данных
СОБЫТИЯ
Кодекс этики использования данных и организации, системы, технологии, персоны:
|Серебряникова Анна 77 12
|Путин Владимир 3376 3
|Кулик Вадим 195 3
|Незнамов Андрей 11 3
|Углева Анастасия 3 2
|Глазков Борис 48 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Греф Герман 467 2
|Петров Сергей 61 2
|Брыкин Арсений 57 1
|Богатов Антон 79 1
|Павлов Иван 90 1
|Постников Роман 11 1
|Лимаренко Валерий 14 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Крылов Сергей 18 1
|Степаненко Антон 13 1
|Кобзев Игорь 11 1
|Панкратов Александр 18 1
|Васюков Григорий 14 1
|Элькин Григорий 15 1
|Хасанов Ильдар 2 1
|Разумов Илья 13 1
|Саломатов Илья 9 1
|Шерстюк Владислав 8 1
|Стругацкие (братья) 35 1
|Лаврухин Юрий 7 1
|Скобин Юрий 3 1
|Ионин Дмитрий 10 1
|Бородакий Юрий 1 1
|Терентьев Евгений 8 1
|Дергачева Светлана 55 1
|Холкин Илья 5 1
|O'Reilly Tim - О’Райли Тим - Орейли Тим 6 1
|Сродных Михаил 93 1
|Богачева Юлия 1 1
|Баранников Кирилл 5 1
|Мусатов Михаил 1 1
|Карпачев Владимир 1 1
|Померанцев Илья 1 1
|IDC - International Data Corporation 4943 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.