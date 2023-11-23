«Авито» присоединилась к Кодексу этики искусственного интеллекта

Компания «Авито» присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект сопровождает пользователя все время его пребывания на платформе. Более 150 алгоритмов ежедневно анализируют 30 млрд кликов пользователей, постоянно обучаясь и совершенствуясь. Искусственный интеллект модерирует 99% объявлений, защищает людей на платформе от недобросовестных пользователей, создает персонализированную ленту, помогает покупателям и продавцам быстрее находить друг друга. Присоединение к Кодексу этики ИИ для нас важный и закономерный шаг, который поможет повысить осведомленность и доверие пользователей к высокотехнологичным продуктам Авито, работающим на основе ИИ», — отметил Влад Федулов, управляющий директор «Авито».

Алгоритмы искусственного интеллекта «Авито» интегрированы во все ключевые процессы: регистрация, подача объявления, персонализация ленты, монетизация, система репутации, логистика и поддержка. Непрерывное развитие технологий в совокупности с добавлением новых удобных сервисов позволяет качественно улучшить клиентский опыт.

Кодекс разработан и совершенствуется на площадке «Альянса в сфере ИИ» совместно с представителями академического сообщества. Альянс объединяет технологические компании для совместного развития и внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Кодекс этики уже подписали «Сбер», «Яндекс», VK и Росбанк, а также другие компании.