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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федулов Владислав

СОБЫТИЯ


21.07.2026 75% объема креативных услуг приходится на 10 регионов-лидеров 1
18.06.2026 Минэкономразвития России и «Авито» в рамках партнерской программы увеличили пакет поддержки на 40% 1
05.03.2026 Почти каждый второй бизнес в России — с женским лицом 1
04.09.2025 «Авито» и АНО «Национальные приоритеты» запускают «цифровой мост» для переезда на Дальний Восток 1
04.07.2025 «Авито Путешествия» в партнерстве с Росаккредитацией повысят точность данных об отелях, турбазах, кемпингах и санаториях 1
30.05.2025 В Санкт-Петербурге запущен сервис временной занятости «Авито Подработка» 1
27.03.2025 «Авито» подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту 1
15.01.2025 «Авито Услуги» и «Корпорация МСП» запустили углубленный курс для МСП 1
18.11.2024 «Авито» поможет «ЛизаАлерт» быть на связи в отдаленных районах 1
18.10.2024 «Авито» и банк «Дом.РФ» договорились о работе над запуском электронной ипотеки 1
30.09.2024 Торгово-промышленная палата России и «Авито» помогут в продвижении бизнеса 1
07.06.2024 «Авито» и «Автодор» договорились о сотрудничестве 1
01.12.2023 Предприниматели сферы услуг получат помощь в продвижении по программе «Авито» и Минэкономразвития России 1
23.11.2023 «Авито» присоединилась к Кодексу этики искусственного интеллекта 1
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Владислав Федулов: переход на ЭДО сэкономит крупным компаниям сотни миллионов рублей 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
28.02.2022 Минэкономразвития и «Почта России» создают новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем 1
29.12.2021 ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России 1
23.11.2021 Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO 2
11.11.2021 Дмитрий Чернышенко: В России стартовал первый опрос бизнеса о готовности к внедрению ИИ 1
05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
30.07.2021 В России начали выдавать гранты на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта 1
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
25.08.2020 Принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники утверждены Правительством России 1
07.04.2020 Экс-директор ИТ-департамента Правительства назначен замглавы Минэкономразвития 2
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
05.09.2019 Правительство создает комиссию по искусственному интеллекту 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1

Публикаций - 86, упоминаний - 92

Федулов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 11
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 8
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 8
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
Росимущество - Управления информационных технологий 19 7
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 7
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 6
Ростелеком 10948 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 5
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 5
АйТи 1519 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 4
Comindware - Колловэар 202 3
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 3
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
АйТи - Ринтех 14 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ЕС-лизинг 22 2
Avito Tech - Авито Тех 38 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Microsoft Corporation 25775 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
КСК Технологии 47 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 15 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 5
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Почта России ПАО 2370 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Rendez-Vous - Рандеву 25 2
Наука НПО 25 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Белый Ветер 365 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Газпром нефть 725 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 44
Федеральное казначейство России 1949 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 37
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 30
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 27
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 22
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 19
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 14
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 8
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 8
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 7
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 7
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 6
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 6
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 48
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 14
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 44
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 6
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
Avito - Авито услуги 142 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 3
Avito - Авито недвижимость 30 2
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 2
Avito - Авито Путешествия 60 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
Архивный фонд РФ 115 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 1
Avito - Авито товары 30 1
УЭК онлайн 16 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 26 1
Avito - Авито Реклама - Авито AdTech 103 1
Avito - Авито Кошелек 3 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Власов Сергей 101 27
Петрушин Андрей 110 27
Гуральников Сергей 164 27
Лысенко Эдуард 317 27
Попов Алексей 339 26
Громов Иван 102 25
Шадаев Максут 1210 25
Фомичев Олег 139 21
Дюбанов Анатолий 95 18
Никифоров Николай 1138 18
Елистратов Николай 90 17
Херсонцев Алексей 93 17
Чернышенко Дмитрий 581 17
Нестеренко Татьяна 42 16
Козырев Алексей 328 16
Ермолаев Артем 379 16
Звягина Наталья 64 16
Разумовский Дмитрий 125 16
Матвеева Татьяна 110 16
Махонов Александр 31 15
Абызов Михаил 69 15
Стрельцов Андрей 62 14
Опенышева Светлана 64 14
Паршин Максим 323 14
Денисов Андрей 23 13
Евраев Михаил 266 13
Малков Павел 51 12
Никуличев Андрей 43 12
Лопаткин Герман 104 12
Шпак Василий 279 12
Кожевников Сергей 24 12
Мартынова Елена 90 12
Казарин Станислав 175 12
Сорокин Даниил 33 12
Прокошев Андрей 32 12
Ивакин Роман 57 12
Терещенко Денис 95 12
Хайруллин Айрат 108 12
Ципорин Павел 103 12
Албычев Александр 168 12
Россия - РФ - Российская федерация 166167 73
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 22
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 14
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 14
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 14
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 12
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 9
Россия - ПФО - Пензенская область 637 9
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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