Индексная книга (каталог) CNews*
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Федулов Владислав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 86, упоминаний - 92
Федулов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
|Власов Сергей 101 27
|Петрушин Андрей 110 27
|Гуральников Сергей 164 27
|Лысенко Эдуард 317 27
|Попов Алексей 339 26
|Громов Иван 102 25
|Шадаев Максут 1210 25
|Фомичев Олег 139 21
|Дюбанов Анатолий 95 18
|Никифоров Николай 1138 18
|Елистратов Николай 90 17
|Херсонцев Алексей 93 17
|Чернышенко Дмитрий 581 17
|Нестеренко Татьяна 42 16
|Козырев Алексей 328 16
|Ермолаев Артем 379 16
|Звягина Наталья 64 16
|Разумовский Дмитрий 125 16
|Матвеева Татьяна 110 16
|Махонов Александр 31 15
|Абызов Михаил 69 15
|Стрельцов Андрей 62 14
|Опенышева Светлана 64 14
|Паршин Максим 323 14
|Денисов Андрей 23 13
|Евраев Михаил 266 13
|Малков Павел 51 12
|Никуличев Андрей 43 12
|Лопаткин Герман 104 12
|Шпак Василий 279 12
|Кожевников Сергей 24 12
|Мартынова Елена 90 12
|Казарин Станислав 175 12
|Сорокин Даниил 33 12
|Прокошев Андрей 32 12
|Ивакин Роман 57 12
|Терещенко Денис 95 12
|Хайруллин Айрат 108 12
|Ципорин Павел 103 12
|Албычев Александр 168 12
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
|Госрасходы - портал 70 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.