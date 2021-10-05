Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Федулов Владислав
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Публикаций - 58, упоминаний - 72
Федулов Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Почта России ПАО 1574 1
|Газпром нефть 382 1
|Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
|Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
|ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
|Абызов Михаил 64 8
|Клементьев Андрей 18 8
|Холодняков Юрий 15 8
|Нечепоренко Юрий 25 8
|Козырев Алексей 270 8
|Елистратов Николай 90 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Прокошев Андрей 30 8
|Дворкович Аркадий 169 6
|Сурков Владислав 59 6
|Иванов Александр 71 6
|Скляр Алексей 49 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Ивакин Роман 49 5
|Херсонцев Алексей 48 5
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Комар Евгений 20 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Песков Дмитрий 65 3
|Белановский Владимир 8 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Фетисов Александр 12 3
|Левин Леонид 83 3
|Носков Константин 201 3
|Акимов Максим 167 3
|Васильева Ольга 15 2
|Набиуллина Эльвира 56 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Турчак Андрей 14 2
|Топилин Максим 6 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Котюков Михаил 7 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Липов Андрей 50 2
|Шадаев Максут 384 2
|Попов Павел 12 2
|Шулика Виталий 8 2
|Коновалов Александр 8 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766532, в очереди разбора - 670217.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766532, в очереди разбора - 670217.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru