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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Федулов Владислав


05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
30.07.2021 В России начали выдавать гранты на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
25.08.2020 Принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники утверждены Правительством России 1
07.04.2020 Экс-директор ИТ-департамента Правительства назначен замглавы Минэкономразвития 8
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
05.09.2019 Правительство создает комиссию по искусственному интеллекту 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
28.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
15.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
19.05.2014 Директор ИТ-департамента Правительства увеличил доход в 6 раз и купил большую квартиру 4
19.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
15.01.2014 30 января в Москве начнет работу «Инфофорум-2014» 1
16.12.2013 На «Инфофоруме-2014» обсудят актуальные вопросы обеспечения ИБ в различных сферах 1
10.12.2013 CNews приглашает на конференцию "ИКТ в госсекторе" 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
22.09.2013 СМЭВ в регионах работает по принципу диода 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.09.2013 УЭК: принято 120 000 заявлений, изготовлено 90 000 карт 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
02.09.2013 Выставка изобретений: покажи свой проект на CNews FORUM 2013 1
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
08.08.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1

Публикаций - 58, упоминаний - 72

Федулов Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 3
Microsoft Corporation 11127 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Brocade Communications Systems 142 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1574 1
Газпром нефть 382 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 6
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
Росимущество - Управления информационных технологий 11 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Правительство РФ 2207 3
Счётная палата РФ 460 3
Президент Российской Федерации 1441 3
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Администрация Президента РФ 269 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Абызов Михаил 64 8
Клементьев Андрей 18 8
Холодняков Юрий 15 8
Нечепоренко Юрий 25 8
Козырев Алексей 270 8
Елистратов Николай 90 8
Четвернин Алексей 651 8
Прокошев Андрей 30 8
Дворкович Аркадий 169 6
Сурков Владислав 59 6
Иванов Александр 71 6
Скляр Алексей 49 5
Мишустин Михаил 302 5
Ивакин Роман 49 5
Херсонцев Алексей 48 5
Кесельбренер Леонид 49 4
Комар Евгений 20 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Контрабаев Артур 66 3
Песков Дмитрий 65 3
Белановский Владимир 8 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Фетисов Александр 12 3
Левин Леонид 83 3
Носков Константин 201 3
Акимов Максим 167 3
Васильева Ольга 15 2
Набиуллина Эльвира 56 2
Абрамченко Виктория 15 2
Скворцова Вероника 51 2
Турчак Андрей 14 2
Топилин Максим 6 2
Белоусов Андрей 53 2
Котюков Михаил 7 2
Кисляков Евгений 83 2
Липов Андрей 50 2
Шадаев Максут 384 2
Попов Павел 12 2
Шулика Виталий 8 2
Коновалов Александр 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 10
Россия - Ростовская область 864 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Восточная Европа 1682 3
Европа Западная 616 3
Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Долгопрудный 39 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
РУК - Российский университет кооперации 1 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766532, в очереди разбора - 670217.
Создано именных указателей - 46354.
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