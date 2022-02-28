Минэкономразвития и «Почта России» создают новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем

Минэкономразвития России внесло на рассмотрение Правительства проект постановления об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в четырех регионах России – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Проект согласован с Минтрансом России и Росавиацией и разработан при активном участии «Почты России» и других компаний, в том числе разработчиков и эксплуатантов БАС. Об этом CNews сообщили представители Минэкономразвития.

Данный ЭПР станет механизмом будущей реализации одного из высокотехнологичных «проектов-маяков», которые курирует первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

«Чукотский автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ Югра оптимальны для тестирования эксплуатации крупногабаритных дронов в рамках механизма ЭПР. Беспилотники могут эффективно использоваться для доставки грузов там, где суровые природные условия затрудняют логистику», ‒ отметил заместитель министра экономического развития России Владислав Федулов.

«Один из способов ускориться в логистике – это развитие беспилотных технологий. Они особенно актуальны для доставки в отдаленные и труднодоступные районы России, где климат часто усложняет логистику. Для жителей таких мест беспилотная авиация – это возможность получать любые почтовые отправления, в том числе онлайн-заказы со всего мира, а также такие социально важные грузы как, например, лекарства. кспериментальный правовой режим позволит “Почте России” совместно с партнерами сформировать будущие “правила игры” для целой отрасли: изменения и дополнения в законодательство для развития беспилотных технологий, необходимую инфраструктуру, конструкционные особенности аппаратов. Уверен, что и разработанные нами экономические модели станут фундаментом развития беспилотных авиационных систем в России», – сказал Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике «Почты России».

«Ямал заинтересован в развитии беспилотных технологий. На территории нашего округа располагается много отдаленных населенных пунктов, добраться в которые непросто. Беспилотники могут стать тем решением, которое обеспечит жителям этих поселков качественные услуги и сервис. В прошлом году мы успешно провели эксперимент – дрон доставил посылки за 60 километров от столицы округа. Мы готовы и дальше участвовать в развитии таких технологий и стать плацдармом для создания правового режима», – отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Напомним, в 2021 г. начата реализация проекта «Беспилотная аэродоставка грузов», основные задачи которого - снижение себестоимости перевозок и повышение качества логистического сервиса в труднодоступных регионах страны. Проект включен в госпрограмму «Развитие транспортной системы». Предусмотрена субсидия из федерального бюджета на создание наземной инфраструктуры в размере 304 млн руб. и средства ФНБ в размере 3,4 млрд руб на закупку беспилотных авиационных систем.

«Почта России» разработала в субъектах России – участниках проекта экспериментальную маршрутную сеть из 48 маршрутов. От регионов поступили предложения по включению в нее социально значимых маршрутов, ведется доработка сети.

Справочно:

Выделены четыре типа возможных к применению БАС:

1. БАС самолетного типа с полезной нагрузкой до 300 кг и дальностью применения до 1000 км.

2. БАС вертикального взлета и посадки с полезной нагрузкой до 200 кг и дальностью применения до 500 км.

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3. БАС вертикального взлета и посадки с полезной нагрузкой до 80 кг и дальностью применения до 250 км.

4. БАС вертикального взлета и посадки с полезной нагрузкой до 32 кг и дальностью применения до 150 км.

Установление ЭПР для запуска данного проекта обусловлено тем, что требования действующего авиационного законодательства предъявляют невыполнимые требования к БАС, что приводит к торможению развития отрасли.

Проект программы ЭПР предусматривает порядок допуска к эксплуатации БАС, требования к допуску выполнения воздушных перевозок и авиационных работ, требования к профессиональной подготовке и медицинскому освидетельствованию внешних пилотов, документации БАС и эффективному использованию воздушного пространства с применением БАС.

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Проведена серия испытаний комплексов БАС: ООО «Аэромакс» в Ямало-Ненецком АО в период с 15 по 22 ноября 2021 г. – АО «НЦВ Миль и Камов» на испытательном полигоне «Орловка» – декабрь 2021 г.

Продемонстрированный текущий уровень технологий требует доработки БАС для успешного выполнения автономных регулярных коммерческих полетов в интересах «Почты России».

Компания сформировала техническое задание на модернизацию техники, в соответствии с которым в 2022–2024 гг. предприятия авиационной промышленности планируют оснащение БАС бортовым оборудованием и силовыми установками, обеспечивающими возможность коммерческого применения на ЭМС АО «Почта России».

В настоящее время программный документ эксперимента предусматривает участие 18 субъектов ЭПР, присоединение новых субъектов возможно в установленном в Законе № 258-ФЗ порядке.